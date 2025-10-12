Para Guillermo Michel es insostenible lo de las bandas cambiarias de Javier Milei

Embed CONFIRMADO: VIENEN POR EL URANIO Y EL LITIO



Los libertarios se enojan porque decimos la verdad. Ahora, lo afirma The New York Times: "en las negociaciones sobre los términos de un paquete de apoyo, los funcionarios estadounidenses han estado presionando a Argentina (...) y han… pic.twitter.com/iDXP8ZzCvC — TOPO Rodríguez (@TOPOarg) October 11, 2025

Cambios inevitables

"La narrativa oficial que culpa a la política es insostenible cuando el Banco Central mantiene reservas netas al mismo nivel que al inicio de la gestión, los dólares líquidos son prestados y la autoridad monetaria no logra conciliar baja de inflación con acumulación de reservas."

cuando el Banco Central mantiene reservas netas al mismo nivel que al inicio de la gestión, los dólares líquidos son prestados y la autoridad monetaria no logra conciliar baja de inflación con acumulación de reservas." "El término "salvataje" es un eufemismo técnico . La intervención es, de facto, una asunción de riesgo financiero por parte de Estados Unidos, motivada tanto por intereses geopolíticos como por la conveniencia de apuntalar a un gobierno afín en un momento electoral sensible."

. La intervención es, de facto, una asunción de riesgo financiero por parte de Estados Unidos, motivada tanto por intereses geopolíticos como por la conveniencia de apuntalar a un gobierno afín en un momento electoral sensible." "La tensión cambiaria que vivimos desde hace más de un mes tiene entonces su raíz en ese mal diseño , no en la incertidumbre electoral."

, no en la incertidumbre electoral." "La pregunta abierta es cuánto tiempo más puede sostenerse un esquema que, en apenas 4 meses, transitó una depreciación del 30%, ventas de reservas, intervención en el dólar futuro y la restitución del cepo para la compra de dólares por parte de personas físicas. Nada de eso alcanzó y ahora necesitamos al fabricante de dólares como garante para llegar a las elecciones."

para la compra de dólares por parte de personas físicas. Nada de eso alcanzó y ahora necesitamos al fabricante de dólares como garante para llegar a las elecciones." "Pero el apoyo estadounidense nunca es gratis. No solo busca estabilizar el mercado: también sostiene, de manera indirecta, la campaña del oficialismo y, naturalmente, cobrará lo que le interesa. La lista es larga y, con seguridad, llegará la factura."

Embed Expect Argentine president Javier Milei @JMilei to press President Trump for an increase in Argentine beef quotas when they meet this week as America is facing a beef shortage due to the crazy environmental and anti-ranching policies of Joe Biden pic.twitter.com/WAwDEHGjwX — Roger Stone (@RogerJStoneJr) October 12, 2025

El FMI

"La intervención de Estados Unidos no es solo un estabilizador económico; también es un distractor narrativo. Domina los medios y desplaza otras acusaciones a un segundo plano, con la esperanza de que ese blindaje mediático también alcance a lo electoral.

El origen de esta nueva ronda de préstamos de urgencia está en la desesperación financiera de un programa económico exhausto. El colapso del régimen cambiario era inminente y el fracaso rotundo del programa con el Fondo Monetario Internacional (FMI) empujó al gobierno a canjear gestión económica y electoral por unas semanas de calma de mercado. El origen de esta nueva ronda de préstamos de urgencia está en la desesperación financiera de un programa económico exhausto. El colapso del régimen cambiario era inminente y el fracaso rotundo del programa con el Fondo Monetario Internacional (FMI) empujó al gobierno a canjear gestión económica y electoral por unas semanas de calma de mercado.

"Los síntomas del fracaso comenzaron cuando el Fondo priorizó el desembolso político sobre el cumplimiento técnico del programa. Parece prehistoria, pero los acuerdos con el FMI son cada vez peores. En el caso de Milei, el programa se firmó en marzo y, en agosto, ya había sido oficialmente abandonado con un tuit del ministro Caputo."

"A pesar de los incumplimientos cambiarios y monetarios -reconocidos por el propio Fondo, que admitió una desviación de US$ 3.600 millones en la meta de acumulación de reservas netas-, el organismo desembolsó US$ 14.000 millones (12.000 millones en abril y otros 2.000 millones en agosto), equivalentes al 70% del programa total. Como corolario, el FMI flexibilizó sus condiciones de manera humillante: suspendió las revisiones de 2025, pospuso la acumulación de reservas hasta 2026 y difirió las metas originales hasta 2027."

"El FMI flexibilizó sus condiciones de manera humillante: suspendió las revisiones de 2025, pospuso la acumulación de reservas hasta 2026 y difirió las metas originales hasta 2027."

"Hoy solo (…) esperamos los detalles del nuevo entendimiento que, por 3ra. vez en 1 año, promete "un puente" hacia un destino incierto."

-------------------------------------------

Otras lecturas de Urgente24:

Terror por el precio del nuevo iPhone en Argentina: cuánto va a costar

Revelan qué profesiones "resisten" la inteligencia artificial: ¿Cómo salvarte del reemplazo laboral?

Instagram da terror: Desmienten que te espían, pero ahora usarán tu IA para venderte todo

La desconocida miniserie de Netflix que te atrapa desde el primer capítulo