El-Sisi y Donald Trump presidirán la cumbre de Gaza: ¿Llegará a tiempo a su cita con Milei en WDC?

Desde Washington, un vocero republicano confirmó al periodista Román Lejtman, que “Trump cumplirá su compromiso con Milei”, aunque no descartó una demora. La bilateral se mantiene en agenda y se desarrollará en el Salón Oval y un almuerzo de trabajo en Blair House, publicó la fuente.

La delegación argentina, integrada por Karina Milei, Luis Caputo, Patricia Bullrich, Santiago Bausilli y Gerardo Werthein, buscará ratificar la alianza estratégica con Estados Unidos. Trump aspira a que el gobierno libertario ayude a frenar la expansión china en América Latina, mientras promete respaldo financiero y político a Buenos Aires.

