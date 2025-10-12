El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su par egipcio, Abdel Fattah El-Sisi, encabezarán el lunes la Cumbre de Paz de Gaza en Sharm el-Sheikh, con la participación de más de veinte líderes mundiales, anunció el gobierno de Egipto, según Arab News.
El-Sisi y Donald Trump presidirán la cumbre de Gaza: ¿Llegará a tiempo a su cita con Milei en WDC?
La Casa Blanca ratificó la cita entre Trump y Milei pese a su ajustada agenda en Medio Oriente: fuentes afirman que cumplirá su palabra
El objetivo del encuentro será “poner fin a la guerra en la Franja de Gaza y abrir una nueva era de estabilidad regional”, según el comunicado oficial.
Entre los asistentes figuran el secretario general de la ONU, António Guterres, y los jefes de gobierno de Reino Unido, Italia, España, Francia y Alemania. En cambio, Hamás no participará, aunque mantiene contacto a través de mediadores cataríes y egipcios.
La cumbre coincide con la primera fase del plan de paz que incluye la liberación de rehenes y prisioneros palestinos, considerado un “punto de inflexión histórico” por Londres.
¿Llegará Trump a la cita con Milei?
Sin embargo, la atención diplomática también se centra en el ajustado itinerario de Donald Trump, quien viajará desde Israel a Egipto y luego deberá regresar a Washington para recibir el martes a Javier Milei en la Casa Blanca. Con la diferencia horaria de siete horas entre Egipto y la capital estadounidense, la logística de vuelo y los márgenes diplomáticos resultan extremadamente estrechos.
Desde Washington, un vocero republicano confirmó al periodista Román Lejtman, que “Trump cumplirá su compromiso con Milei”, aunque no descartó una demora. La bilateral se mantiene en agenda y se desarrollará en el Salón Oval y un almuerzo de trabajo en Blair House, publicó la fuente.
La delegación argentina, integrada por Karina Milei, Luis Caputo, Patricia Bullrich, Santiago Bausilli y Gerardo Werthein, buscará ratificar la alianza estratégica con Estados Unidos. Trump aspira a que el gobierno libertario ayude a frenar la expansión china en América Latina, mientras promete respaldo financiero y político a Buenos Aires.
