Chubut se quedó si 1ra. División y Mendoza tiene 3, igual que Córdoba

En esta ocasión, los 3 equipos son de la capital provincial.

En redes sociales, 'el Tomba' (Godoy Cruz), el equipo mendocino que más tiempo lleva en la Liga Profesional (desde 2008) lo saludó con un magro: "Felicitaciones ascenso a Primera", y una placa azul con el escudo de ambos clubes.

En contraste, Independiente Rivadavia ('la Lepra') fue más entusiasta: "Le damos la bienvenida a Gimnasia y Esgrima a la Primera División del fútbol argentino. Mendoza vuelve a tener su clásico en la máxima categoría".

Sucede que es el eterno rival del 'Pituco'.

Embed

El arquero

Gimnasia y Esgrima de Mendoza jugará en 2026 en 1ra. A tras un torneo de 34 fechas,en el que consiguió 17 triunfos, 12 empates y fue derrotado 5 veces, logrando 63 goles.

El club blanquinegro peleó hasta la última fecha con Estudiantes de Río Cuarto y Estudiantes de Buenos Aires para llegar a la final.

Curiosidad del 'Lobo del Parque': empezó la temporada entrenado por Ezequiel Medrano, de muy buen comienzo en el torneo e inexplicable despido en la fecha 24; y el 24/07 fue presentado como nuevo técnico Ariel Broggi, con último paso por Banfield.

La definición fue por penales. Y resultó decisiva la actuación del arquero cordobés en el fútbol mendocino, César Rigamonti, quien atajó los 2 primeros disparos, dándole tranquilidad al 'Lobo', cuyos pateadores no erraron, y con el remate de Diego Crego que pegó en el travesaño comenzó el largo festejo.

Así, César Rigamonti, de 38 años, vivió una de las noches más intensas de su carrera.

Él había anticipado el desenlace días antes, cuando le reveló a sus compañeros que había soñado una final cerrada que se definiría desde los 12 pasos.

En el partido, tras el empate 1-1 en el tiempo reglamentario, la serie terminó 3-0 para el Blanquinegro, con Rigamonti como líder y protagonista por sus atajadas en la serie.

Embed

Campaña 2025 Gimnasia y Esgrima de Mendoza:

Gimnasia y Esgrima (M) 1 - 1 Estudiantes (RC) FECHA 1

Talleres (RdE) 0 - 1 Gimnasia y Esgrima (M) FECHA 2

Gimnasia y Esgrima (M) 1 - 0 Morón FECHA 3

Estudiantes (BsAs) 0 - 0 Gimnasia y Esgrima (M) FECHA 4

Gimnasia y Esgrima (M) 2 - 0 CADU FECHA 5

Temperley 0 - 2 Gimnasia y Esgrima (M) FECHA 6

Gimnasia y Esgrima (M) 1 - 1 Colón FECHA 7

Mitre (SdE) 1 - 1 Gimnasia y Esgrima (M) FECHA 8

Gimnasia y Esgrima (M) 2 - 0 Chaco For Ever FECHA 9

Almirante Brown 1 - 1 Gimnasia y Esgrima (M) FECHA 10

Gimnasia y Esgrima (M) 1 - 0 Central Norte FECHA 11

Gimnasia y Esgrima (M) 1 - 1 Nueva Chicago FECHA 12

Gimansia Jujuy 2 - 0 Gimnasia y Esgrima (M) FECHA 13

Gimnasia y Esgrima (M) 2 - 1 Agropecuario FECHA 14

San Telmo 0 - 0 Gimnasia y Esgrima (M) FECHA 15

Gimnasia y Esgrima (M) 0 - 0 Chacarita FECHA 16

Defensores de Belgrano 0 - 2 Gimnasia y Esgrima (M) FECHA 17

Estudiantes (RC) 1 - 1 Gimnasia y Esgrima (M) FECHA 18

Gimnasia y Esgrima (M) 1 - 1 Talleres (RdE) FECHA 19

Morón 1 - 0 Gimnasia y Esgrima (M) FECHA 20

Gimnasia y Esgrima (M) 1 - 0 Estudiantes (BsAs) FECHA 21

CADU 0 - 1 Gimnasia y Esgrima (M) FECHA 22

Gimnasia y Esgrima (M) 0 - 1 Temperley FECHA 23

Colón 0 - 2 Gimnasia y Esgrima (M) FECHA 24

Gimnasia y Esgrima (M) 1 - 0 Mitre (SdE) FECHA 25

Chaco For Ever 0 - 2 Gimnasia y Esgrima (M) FECHA 26

Gimnasia y Esgrima (M) 2 - 1 Almirante Brown FECHA 27

Central Norte 1 - 0 Gimnasia y Esgrima (M) FECHA 28

Nueva Chicago 1 - 1 Gimnasia y Esgrima (M) FECHA 29

Gimnasia y Esgrima (M) 1 - 0 Gimnasia Jujuy FECHA 30

Agropecuario 2 - 0 Gimnasia y Esgrima (M) FECHA 31

Gimnasia y Esgrima (M) 2 - 0 San Telmo FECHA 32

Chacarita 1 - 1 Gimnasia y Esgrima (M) FECHA 33

Gimnasia y Esgrima (M) 1 - 0 Defensores de Belgrano FECHA 34

Deportivo Madryn 1(0) - (3)1 Gimnasia y Esgrima (M) Final

Embed

Historia

'El Pituco' nació en 1890, con el nombre Club de Esgrima, comandado por el abogado Carlos Ponce.

En 1893, llegó un grupo de socios con nuevas ideas y le sumó los juegos de pelota . Entonces, el 04/09/1893 le cambiaron el nombre: Club de Pelota.

Entonces compraron un terreno donde levantaron una sede lujosa para la época, y le nació el mote de 'el Pituco'.

En 1902 fue creada la 'sección foot-ball', una idea del entonces vicepresidente Eduardo Tesaire que resultó muy criticada por socios que repudiaban esa cultura 'plebeya'.

El Gobierno mendocino le concedió una parcela de 5 hectáreas del Parque General San Martín.

El 08/10/1902, la institución fue rebautizada 'Club Social de Gimnasia y Esgrima'.

Pero los socios tradicionales promovieron una división total:

'Club de Gimnasia y Esgrima', con actividades tales como gimnasia aeróbica, artes marciales, esgrima, gimnasia acuática, etc.;

'Club Atlético Gimnasia y Esgrima', de fútbol (30/09/1908). Socios fundadores: Pedro y Vicente Elorza, Máximo Sartori, Facundo y Salvador Civit, Facundo y Roberto Levalle Fernando Menéndez, Juan A. Moyano, César y Jorge Ortiz, R. Cass, Reinaldo Young, W. Hooden, F. G. Wood y Luciano Chabrié. Según Wikipedia, se sumaron "el desmembrado Club Unión y grupos mayoritarios del Club La Peña, del Club Mendoza y del Club Los Andes".

------------------

+ info en Golazo24