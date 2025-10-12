El papa León XIV pidió paz en Ucrania y ve una "chispa de esperanza" en Tierra Santa

“Con toda la Iglesia, estoy cerca de vuestro inmenso dolor. Hoy, sobre todo a vosotros, se dirige la caricia del Señor, la certeza de que, incluso en la oscuridad más profunda, Él permanece siempre con nosotros”.

Y renovó su llamamiento: “¡Renuevo el llamamiento para poner fin a la violencia, detener la destrucción y abrirse al diálogo y a la paz!”.

El Papa invocó a Cristo como “la única Paz de la humanidad”, pidiendo ayuda para “lograr lo que humanamente parece imposible: redescubrir que el otro no es un enemigo, sino un hermano al que mirar, perdonar y ofrecer la esperanza de la reconciliación”.

Un mensaje para Perú

Finalmente, León XIV manifestó su cercanía al “querido pueblo de Perú”, al que deseó que pueda “continuar por el camino de la reconciliación, el diálogo y la unidad nacional”, además de recordar a las víctimas de accidentes laborales.

