El papa León XIV pidió paz en Ucrania y ve una "chispa de esperanza" en Tierra Santa

En un mensaje pronunciado tras la misa por el Jubileo de la Espiritualidad Mariana, el papa León XIV pidió este domingo el fin de la violencia en los principales focos de conflicto global (Ucrania). Según informó Vatican News, el Pontífice instó a “abrirse al diálogo” y destacó que, tras el alto el fuego en Gaza, “ una chispa de esperanza”.
“Ha dado una chispa de esperanza”, dijo el Papa al referirse al reciente acuerdo. “Animo a las partes implicadas a seguir con valentía el camino trazado hacia una paz justa, duradera y respetuosa de las legítimas aspiraciones del pueblo israelí y del pueblo palestino”.
Dolor y esperanza por Ucrania
El Papa expresó su “dolor” por los nuevos ataques que afectaron a varias ciudades ucranianas y por el sufrimiento prolongado de la población civil.
“Sigo con dolor las noticias de los nuevos y violentos ataques que han afectado a varias ciudades e infraestructuras civiles, provocando la muerte de personas inocentes, entre ellas niños”, lamentó.
Dirigiéndose a las víctimas, envió un mensaje de consuelo:
“Con toda la Iglesia, estoy cerca de vuestro inmenso dolor. Hoy, sobre todo a vosotros, se dirige la caricia del Señor, la certeza de que, incluso en la oscuridad más profunda, Él permanece siempre con nosotros”.
Y renovó su llamamiento: “¡Renuevo el llamamiento para poner fin a la violencia, detener la destrucción y abrirse al diálogo y a la paz!”.
El Papa invocó a Cristo como “la única Paz de la humanidad”, pidiendo ayuda para “lograr lo que humanamente parece imposible: redescubrir que el otro no es un enemigo, sino un hermano al que mirar, perdonar y ofrecer la esperanza de la reconciliación”.
Un mensaje para Perú
Finalmente, León XIV manifestó su cercanía al “querido pueblo de Perú”, al que deseó que pueda “continuar por el camino de la reconciliación, el diálogo y la unidad nacional”, además de recordar a las víctimas de accidentes laborales.
Otras noticias en Urgente24:
Sin balas: No hay dólares sino un swap para el Tesoro (el problema de fondo sigue)
'Panic Show' del Congreso a Milei: Aprobada la ley que limita los DNU (pero vuelve al Senado)
Mundial Sub 20: Argentina goleó 4-0 a Nigeria y enfrentará a México en 4tos
El pueblo en Buenos Aires con la mejor cocina al disco
Enojo con Leandro Paredes: No volverá a Argentina y piden que le saquen la capitanía