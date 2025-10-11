Javier Milei de cabotaje por las elecciones: Hoy Chaco y Corrientes

Previsibilidad laboral y fin de la “industria del juicio”.

Mayor flexibilidad y libertad para el trabajador.

Simplificación registral para facilitar el empleo y el emprendedurismo.

Modernización de convenios colectivos, vigentes desde hace más de 70 años.

Eliminación de alrededor de 20 impuestos nacionales.

Reforma del régimen de ganancias para personas humanas.

La arenga de Milei

"Estamos en un momento bisagra de nuestra historia, y tenemos que elegir entre este modelo que elegimos nosotros, por el cual bajan la inflación, la pobreza y la indigencia, por el cual terminamos los piquetes y estamos combatiendo el narcotráfico; o el narcoestado nacido de los kirchneristas, con inflación, pobres y llenos de chorros", gritó Milei ante los cánticos de “¡Nunca más, nunca más, nunca más!” de sus fieles.

"Por eso, si bien sabemos que queda mucho por hacer, estamos yendo por el camino correcto y eso nos va a traer prosperidad a todos. Les pido que no aflojen, que sigamos defendiendo este camino. Les pido que sepan que estamos a mitad de camino", ante el fervor de los libertarios congregados en la Costanera correntina.

