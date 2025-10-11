En el marco de la elecciones en ciernes, el presidente Javier Milei encabezó por la mañana un acto en Resistencia, Chaco, donde se reunió con el gobernador Leandro Zdero y pidió a la militancia acompañar al oficialismo en las urnas, según N. Luego se trasladó a Corrientes donde realizó una caminata Virginia Gallardo y Karina Mil
BUSCANDO GUAYABA
Javier Milei de cabotaje por las elecciones: Hoy Chaco y Corrientes
Junto a Leandro Zdero y a Virginia Gallardo con megáfono en mano Milei lanzó su plan de reformas en el NEA
Milei cara a cara
En ambos actos el Presidente apeló al contacto directo: habló con megáfono frente a simpatizantes, se subió a la caja de una camioneta para saludar a la multitud y lanzó llamados a sostener la campaña. En Corrientes dijo: "Les pido que no aflojen" y definió el momento como "un momento bisagra de nuestra historia".
La agenda del día concentró el esfuerzo en el NEA y tuvo como objetivo reforzar candidaturas provinciales y la imagen del partido de cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre; fuentes locales indicaron que Misiones no formó parte de la recorrida prevista para hoy.
Proyecto elecciones octubre
La gira se enmarcó en la campaña destinada a fortalecer la representación de La Libertad Avanza en el Congreso, tras una serie de cambios internos y reemplazos de candidaturas. Los actos mantuvieron el formato característico del Presidente: sin tarima, con megáfono y contacto directo con la gente.
El recorrido tuvo lugar un día después de concretarse el acuerdo con Estados Unidos, donde Milei presentó su plan de reformas “Argentina Grande Otra Vez” (PAGOV), cuyo programa contempla siete ejes centrales:
- Previsibilidad laboral y fin de la “industria del juicio”.
- Mayor flexibilidad y libertad para el trabajador.
- Simplificación registral para facilitar el empleo y el emprendedurismo.
- Modernización de convenios colectivos, vigentes desde hace más de 70 años.
Eliminación de alrededor de 20 impuestos nacionales.
- Reforma del régimen de ganancias para personas humanas.
La arenga de Milei
"Estamos en un momento bisagra de nuestra historia, y tenemos que elegir entre este modelo que elegimos nosotros, por el cual bajan la inflación, la pobreza y la indigencia, por el cual terminamos los piquetes y estamos combatiendo el narcotráfico; o el narcoestado nacido de los kirchneristas, con inflación, pobres y llenos de chorros", gritó Milei ante los cánticos de “¡Nunca más, nunca más, nunca más!” de sus fieles.
"Por eso, si bien sabemos que queda mucho por hacer, estamos yendo por el camino correcto y eso nos va a traer prosperidad a todos. Les pido que no aflojen, que sigamos defendiendo este camino. Les pido que sepan que estamos a mitad de camino", ante el fervor de los libertarios congregados en la Costanera correntina.
Otras noticias en Urgente24:
Sin balas: No hay dólares sino un swap para el Tesoro (el problema de fondo sigue)
'Panic Show' del Congreso a Milei: Aprobada la ley que limita los DNU (pero vuelve al Senado)
Mundial Sub 20: Argentina goleó 4-0 a Nigeria y enfrentará a México en 4tos
El pueblo en Buenos Aires con la mejor cocina al disco
Enojo con Leandro Paredes: No volverá a Argentina y piden que le saquen la capitanía