SMN: Alerta meteorológico por vientos fuertes en Buenos Aires y otras cinco provincias

Mal clima en gran parte del país: El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó sus avisos por ráfagas intensas y pidió precaución

12 de octubre de 2025 - 08:54
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó este domingo las alertas amarillas por viento fuerte en distintas provincias. Se prevén ráfagas de hasta 90 km/h y condiciones inestables durante la jornada, especialmente en el sur bonaerense y la Patagonia austral, informó el propio organismo.

En Buenos Aires, la estimación oscila entre un domingo con lluvias intensas, lunes y martes nublado y a partir del miércoles, sol a pleno con alto porcentaje de humedad.

SMN: El mal clima afecta a zonas de Buenos Aires, Santa Fe, La Pampa, San Luis, Santiago del Estero, Salta y Tierra del Fuego &nbsp;

SMN: El mal clima afecta a zonas de Buenos Aires, Santa Fe, La Pampa, San Luis, Santiago del Estero, Salta y Tierra del Fuego

Domingo 12: Máx. 18° | Temp. Mín. 14°

Lunes 13: Máx. 24° | Temp. Mín. 14°

Martes 14: Máx. 24° | Mín. 14°

Miércoles 15: Máx. 26° | Mín. 17°

Jueves 16: Máx. 27° | Mín. 17°

Viernes 17: Máx. 23° | Mín. 17°

Sábado 18: Máx. 22° | Mín. 16°

Zonas bajo alerta

El SMN informó que las áreas afectadas registrarán vientos del sector sur con velocidades de 35 a 50 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 75 km/h. En Tierra del Fuego, el viento soplará del oeste con ráfagas que podrían superar los 90 km/h.

Recomendaciones del SMN

  1. Evitar actividades al aire libre.
  2. Asegurar objetos que puedan volarse.
  3. Mantenerse informado por canales oficiales.
  4. Preparar una mochila de emergencia con linterna, radio, documentos y teléfono cargado.
  5. Cómo funcionan las advertencias meteorológicas

Advertencias y alertas

Las advertencias y alertas del SMN forman parte del Sistema de Alerta Temprana (SAT). Se actualizan dos veces al día —a las 6 y a las 18 horas— y brindan información para las próximas 72 horas.

Las advertencias, que se representan en color violeta, anticipan fenómenos meteorológicos potencialmente disruptivos y tienen carácter preventivo: Calor, viento y visibilidad: otros fenómenos bajo seguimiento

El organismo también emite advertencias por altas temperaturas, niebla, humo, cenizas volcánicas o polvo en suspensión, según la región. En el caso del calor extremo, el SMN coordina con el Ministerio de Salud el Sistema de Alerta Temprana por Olas de Calor y Salud (SAT-OCS), que mide el impacto de las temperaturas elevadas sobre la población.

