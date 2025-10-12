El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó este domingo las alertas amarillas por viento fuerte en distintas provincias. Se prevén ráfagas de hasta 90 km/h y condiciones inestables durante la jornada, especialmente en el sur bonaerense y la Patagonia austral, informó el propio organismo.
NUBLADO Y LLUVIOSO
SMN: Alerta meteorológico por vientos fuertes en Buenos Aires y otras cinco provincias
Mal clima en gran parte del país: El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó sus avisos por ráfagas intensas y pidió precaución
En Buenos Aires, la estimación oscila entre un domingo con lluvias intensas, lunes y martes nublado y a partir del miércoles, sol a pleno con alto porcentaje de humedad.
Domingo 12: Máx. 18° | Temp. Mín. 14°
Lunes 13: Máx. 24° | Temp. Mín. 14°
Martes 14: Máx. 24° | Mín. 14°
Miércoles 15: Máx. 26° | Mín. 17°
Jueves 16: Máx. 27° | Mín. 17°
Viernes 17: Máx. 23° | Mín. 17°
Sábado 18: Máx. 22° | Mín. 16°
Zonas bajo alerta
El SMN informó que las áreas afectadas registrarán vientos del sector sur con velocidades de 35 a 50 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 75 km/h. En Tierra del Fuego, el viento soplará del oeste con ráfagas que podrían superar los 90 km/h.
Recomendaciones del SMN
- Evitar actividades al aire libre.
- Asegurar objetos que puedan volarse.
- Mantenerse informado por canales oficiales.
- Preparar una mochila de emergencia con linterna, radio, documentos y teléfono cargado.
- Cómo funcionan las advertencias meteorológicas
Advertencias y alertas
Las advertencias y alertas del SMN forman parte del Sistema de Alerta Temprana (SAT). Se actualizan dos veces al día —a las 6 y a las 18 horas— y brindan información para las próximas 72 horas.
Las advertencias, que se representan en color violeta, anticipan fenómenos meteorológicos potencialmente disruptivos y tienen carácter preventivo: Calor, viento y visibilidad: otros fenómenos bajo seguimiento
El organismo también emite advertencias por altas temperaturas, niebla, humo, cenizas volcánicas o polvo en suspensión, según la región. En el caso del calor extremo, el SMN coordina con el Ministerio de Salud el Sistema de Alerta Temprana por Olas de Calor y Salud (SAT-OCS), que mide el impacto de las temperaturas elevadas sobre la población.
Otras noticias en Urgente24:
Sin balas: No hay dólares sino un swap para el Tesoro (el problema de fondo sigue)
'Panic Show' del Congreso a Milei: Aprobada la ley que limita los DNU (pero vuelve al Senado)
Mundial Sub 20: Argentina goleó 4-0 a Nigeria y enfrentará a México en 4tos
El pueblo en Buenos Aires con la mejor cocina al disco
Enojo con Leandro Paredes: No volverá a Argentina y piden que le saquen la capitanía