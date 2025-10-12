SMN: Alerta meteorológico por vientos fuertes en Buenos Aires y otras cinco provincias

Miércoles 15: Máx. 26° | Mín. 17°

Jueves 16: Máx. 27° | Mín. 17°

Viernes 17: Máx. 23° | Mín. 17°

Sábado 18: Máx. 22° | Mín. 16°

Zonas bajo alerta

El SMN informó que las áreas afectadas registrarán vientos del sector sur con velocidades de 35 a 50 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 75 km/h. En Tierra del Fuego, el viento soplará del oeste con ráfagas que podrían superar los 90 km/h.

Recomendaciones del SMN

Evitar actividades al aire libre. Asegurar objetos que puedan volarse. Mantenerse informado por canales oficiales. Preparar una mochila de emergencia con linterna, radio, documentos y teléfono cargado. Cómo funcionan las advertencias meteorológicas

Advertencias y alertas

Las advertencias y alertas del SMN forman parte del Sistema de Alerta Temprana (SAT). Se actualizan dos veces al día —a las 6 y a las 18 horas— y brindan información para las próximas 72 horas.

Las advertencias, que se representan en color violeta, anticipan fenómenos meteorológicos potencialmente disruptivos y tienen carácter preventivo: Calor, viento y visibilidad: otros fenómenos bajo seguimiento

El organismo también emite advertencias por altas temperaturas, niebla, humo, cenizas volcánicas o polvo en suspensión, según la región. En el caso del calor extremo, el SMN coordina con el Ministerio de Salud el Sistema de Alerta Temprana por Olas de Calor y Salud (SAT-OCS), que mide el impacto de las temperaturas elevadas sobre la población.

