Un gobierno de espaldas a la sociedad

Los tuits de Javier Milei y Luis Caputo agradeciéndole en inglés a Scott Bessent se unen directamente con el show con canciones que el Presidente dio en el Movistar Arena con la excusa de la presentación de su último libro. Ambos episodios revelan cierta desconexión del Gobierno con la sociedad en general, a la que parece darle la espalda. El inédito rescate que promovió el secretario del Tesoro de USA fue informado por éste mediante un tuit y no suscitó ninguna comunicación oficial por parte de la Casa Rosada o el Palacio de Hacienda. Sólo hubo agradecimientos de Milei y su ministro de Economía por la intervención lisa y llana del gobierno de Donald Trump en el mercado de cambios local en auxilio del Tesoro argentino que ya había quemado casi todos los dólares que compró en los días de liquidación del agro con retenciones cero en sostener un esquema cambiario que en el mercado se consideran agotado. El espectáculo del Movistar Arena, por su parte, mostró a un Milei obsesionado con recomponer la mística que lo llevó al poder, pero sin reparar en que el desgaste que le provocó la gestión hace muy difícil -sino imposible- volver a ese kilómetro 0 de su propia historia. Milei intentó un regreso a una época en la que las encuestas le sonreían y, sobre todo, no cargaba con una estrepitosa derrota electoral encima. Nada de eso existe hoy para el Presidente.
En cualquier caso, se hace evidente que ni Milei ni nadie en su entorno construye una narrativa destinada a atraer a esos sectores ‘blandos’ que colaboraron para que el economista se convirtiera en Presidente pero que se alejaron de él, como quedó expuesto de forma dramática en las elecciones bonaerenses del 07/09. Los cambios en ese sentido, cuando ocurren, son producto de la desesperación de ver el abismo apenas unos metros más adelante. Eso fue lo que pasó con José Luis Espert. Milei se obstinó en sostenerlo como cabeza de la lista oficialista en el principal distrito electoral aún cuando se acumulaban las sospechas y las propias contradicciones del diputado por su relación con el empresario Federico ‘Fred’ Machado, reclamado por la justicia de USA que lo acusa de narcotráfico, entre otros delitos.
El combo volvía irrealizable la campaña no sólo para Espert sino para el resto de los candidatos libertarios que iban a tener que responder una y otra vez por esas acusaciones. Milei se empecinó en bancar a Espert hasta que -cuentan- encuestas que le acercó el asesor Santiago Caputo expusieron que en estas circunstancias la brecha que el peronismo le sacó a LLA en la provincia de Buenos Aires se ampliaba de los 13 a los 20 puntos. De producirse un resultado como ese muy poco podría importar en la noche del 26/10 y en los días posterior cómo saliera el oficialismo en el resto del país, si resultaba la fuerza más votada o la cantidad de bancas que logró. Todo se circunscribiría a una catastrófica derrota en la PBA con efectos políticos y económicos más pronunciados que los que generó el 7-S. Ante escenario, Milei dejó ir a Espert.
Todo se precipitó demasiado rápido para Espert. Un fin de semana trascendió que la empresa aeronáutica de Machado le pagó en 2020 US$200 mil al economista, que él no negó. Lo tuvo que admitir luego, cuando horas después se publicaron documentos bancarios que se correspondían con esa suma. Espert dijo entonces que recibió el pago en el marco de un contrato que firmó con una minera ligada al empresario por un servicio profesional. En el interín, la justicia identificó que hizo 35 viajes en un avión de Machado. Espert finalmente reconoció que, en realidad, firmó aquel contrato con el propio empresario, que usó sus aviones en reiteradas oportunidades y que incluso estuvo en su casa.
Al cabo de una semana, con una fuerte presión opositora y en medio de rumores de que Espert se bajaba, el viernes 03/10 Milei lo ratificó al tope de la lista de LLA en la PBA. Sin embargo, 2 días después, el domingo, el economista liberal renunciaba a su candidatura. También dejó ser presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados y pidió licencia hasta el fin de su mandato, este 10/12. No sólo eso: el fiscal de San Isidro Federico Domínguez le imputó el delito de lavado de dinero a raíz de la denuncia por los US$200 mil. Tras una autorización de la Cámara Baja, se realizaron allanamientos en la casa de Espert en Beccar. ¿Y Machado? La Corte Suprema finalmente confirmó el pedido de extradición a USA y el Ejecutivo ordenó que se arbitren las medidas para que la orden se haga efectiva. Todo en poco más de 10 días.
Las boletas
¿Eran veraces las encuestas que le mostraron al Presidente o apenas meros instrumentos, un ardid Caputo con la complicidad de Karina Milei, para forzar el volantazo presidencial? Un encuestador de muchísima experiencia consideró ante la consulta de Urgente24 que los números que le atribuyeron a Caputo eran “pavadas”. Este consultor ve, por el contrario, que LLA achicó bastante la diferencia frente al peronismo que, sin embargo, sigue liderando la intención de voto, aunque no por más de 8 puntos. Hay varios elementos que jugarían esta vuelta a favor de los libertarios a diferencia del 07/09, como la reformulación de toda la oferta electoral y el antecedente de la victoria de Fuerza Patria que aglutinaría voluntades alrededor de LLA bajo el supuesto temor al “regreso del kirchnerismo”, lo que se volvió el principal leitmotiv de la campaña oficialista.
Habría, sin embargo, un elemento adicional que podría colaborar en darle un poco más de estrechez a la brecha entre libertarios y peronistas. Y es el sistema de votación. Una consultora hizo en estos días una trabajo de campo con simulaciones de sufragio con la Boleta Única de Papel (BUP) que debutará en estas elecciones legislativas. En paralelo, la firma hizo mediciones de intención de voto tradicionales. El cruce de esos 2 experimentos demostró dificultades en sectores bajos de la pirámide socioeconómica en la utilización de la BUP. Son votantes históricamente identificados con el peronismo. Esa consultora citó un casó icónico. Una medición en ese segmento social de la 1ra sección electoral arrojaba una victoria de Fuerza Patria en torno a los 6 puntos. Pero cuando se realizó el simulacro con la Boleta Única esa distancia se reducía en 2 puntos. Es una posibilidad, entonces, que un uso deficiente de la BUP entre determinantes votantes del peronismo termine favoreciendo a LLA, algo que en Fuerza Patria deberían tratar de remediar con una campaña de información, la que no está haciendo el Gobierno en la magnitud que se esperaría ante la introducción de un novedoso sistema de votación.
LLA, no obstante, tiene sus propios problemas con la BUP. El Gobierno intenta que se reimpriman las 14 millones de boletas para reemplazar el rostro de Espert en el tramo correspondiente al oficialismo. Tras la caída del diputado, Milei promovió a Diego Santilli como cabeza de lista. Consiguió la autorización de la Cámara Electoral para ello. Pero lo de la reimpresión es otro cantar. La Junta Electoral bonaerense rechazó que se puedan readecuar las papeletas en tiempo y forma cuando faltan 15 días para los comicios, por lo que confirmó que el rostro de Espert continuará en las mismas junto con el de Karen Reichardt. El Gobierno apeló esa decisión y aseguró que pondrá los $12 mil millones que costará la reimpresión. Esto es rechazado por el resto del arco político y es un golpe directo a la narrativa oficial: el gobierno que se jactaba de haber hecho un ahorro de $15 mil millones al eficientar la logística electoral ahora quiere usar casi todo ese monto para subsanar su propio error de postular un candidato que ya se anticipaba problemático.
De producirse ese gasto por una emergencia que sólo aqueja a su gobierno, Milei quedará en una situación más que incómoda cuando, del otro lado, veta en nombre del equilibrio fiscal leyes que pretenden atender urgencias sociales. Es en ese marco en el que se produce el deterioro de la imagen presidencial. Alejandro Catterberg, de Poliarquía, estimó que la aprobación del Presidente se derrumbó 20 puntos en los últimos 3 meses. Lo adjudica todo a una mala praxis política, que va desde los escándalos de corrupción -que repuntó en la escala de las preocupaciones ciudadanas-, la ruptura de los puentes con aliados que desembocó en derrotas parlamentarias de magnitud, hasta la falta de sensibilidad presidencial ante una sociedad que sufre el ajuste. Todavía Milei no ha hecho ningún gesto de acercamiento con ese segmento que, se reitera, lo ayudó a ganar el balotaje.
El salvataje
En ese marco aparece el salvataje de Washington, con el Tesoro estadounidense prometiendo un swap de monedas como seguro contra el default de la deuda argentina e interviniendo con venta de dólares en el mercado de spot local para sostener un tipo de cambio que, contra todos los análisis, considera caro. Bessent dijo que el peso está “subvaluado” y defendió el vigente esquema de flotación entre bandas, que los economistas de cualquier sesgo afirman que es un obstáculo para la acumulación de reservas. La inyección del Tesoro apareció cuando Luis Caputo vendió prácticamente “hasta el último dólar” que tenía en defender una paridad de $1.430. Bessent proveyó las divisas pero también la credibilidad que el ministro de Economía perdió hace rato. Ya no hay modelo sostenible sin que haya algún tipo de mensaje desde la Casa Blanca, donde Milei entrará por 1ra vez este martes 14/10 para ser recibido por Donald Trump. ¿Lo dejará hablar esta vez el presidente de USA?
En paralelo aparecen los interrogantes sobre cuáles serán las condiciones del apoyo. Bessent desmintió a Milei, quien había asegurado que no le habían reclamado ni que la Argentina modifique su relación con China ni que recomponga vínculos políticos domésticos con miras a garantizar la gobernabilidad. Bessent fue muy claro respecto al primero, cuando le dijo a la cadena Fox que Milei “está comprometido en sacar a China de la Argentina”. El secretario del Tesoro no metió ningún matiz en la definición, por lo que se interpreta que el Gobierno debería romper incluso lazos comerciales con su 2do socio en esa materia. China es el principal receptor de las exportaciones de carne y del complejo cerealero. ¿Puede prescindir la Argentina de un socio comercial como ese en pos de un alineamiento geopolítico con Trump? La embajada China reaccionó y acusó a Bessent de “moverse con un ánimo de confrontación e intervencionismo en los asuntos de otras naciones soberanas",
Bessent también mencionó la necesidad de que el gobierno libertario construya un sistema de alianzas que le permita aprobar leyes en el Congreso. Milei, que había negado tal pedido, dio un primer paso con un deshielo con Mauricio Macri. También, mediante oficios con gobernadores, logró postergar la aprobación de una modificación para el uso de los DNU. Y ahora lanza guiños a otros sectores con una agenda similar a la de LLA en materia de reformas. Todo dependerá de lo que resulte de las elecciones. El nivel de fortaleza o debilidad en la que quede Milei será determinante para que las demás fuerzas reformistas decidan sentarse o no a acordar con el Gobierno. Para Milei hubo una advertencia inquietante de parte de Kristalina Georgieva, jefa del FMI: "Nunca pudimos hacer que un plan de ajuste gane elecciones".
Más contenido de Urgente24
Xi Jinping advirtió a Bessent por "confrontación e intervencionismo" en acuerdo con Argentina
Fuerza Patria irá a la Corte por fallo a favor de Diego Santilli
Rumor imparable: Trump sostiene a Milei para ayudar a magnates de USA con riesgo argentino
El 26/10 Axel Kicillof volverá a ganarle a Javier Milei (pese a Trump / Bessent)