Un gobierno de espaldas a la sociedad

Todo se precipitó demasiado rápido para Espert. Un fin de semana trascendió que la empresa aeronáutica de Machado le pagó en 2020 US$200 mil al economista, que él no negó. Lo tuvo que admitir luego, cuando horas después se publicaron documentos bancarios que se correspondían con esa suma. Espert dijo entonces que recibió el pago en el marco de un contrato que firmó con una minera ligada al empresario por un servicio profesional. En el interín, la justicia identificó que hizo 35 viajes en un avión de Machado. Espert finalmente reconoció que, en realidad, firmó aquel contrato con el propio empresario, que usó sus aviones en reiteradas oportunidades y que incluso estuvo en su casa.

Al cabo de una semana, con una fuerte presión opositora y en medio de rumores de que Espert se bajaba, el viernes 03/10 Milei lo ratificó al tope de la lista de LLA en la PBA. Sin embargo, 2 días después, el domingo, el economista liberal renunciaba a su candidatura. También dejó ser presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados y pidió licencia hasta el fin de su mandato, este 10/12. No sólo eso: el fiscal de San Isidro Federico Domínguez le imputó el delito de lavado de dinero a raíz de la denuncia por los US$200 mil. Tras una autorización de la Cámara Baja, se realizaron allanamientos en la casa de Espert en Beccar. ¿Y Machado? La Corte Suprema finalmente confirmó el pedido de extradición a USA y el Ejecutivo ordenó que se arbitren las medidas para que la orden se haga efectiva. Todo en poco más de 10 días.

Las boletas

¿Eran veraces las encuestas que le mostraron al Presidente o apenas meros instrumentos, un ardid Caputo con la complicidad de Karina Milei, para forzar el volantazo presidencial? Un encuestador de muchísima experiencia consideró ante la consulta de Urgente24 que los números que le atribuyeron a Caputo eran “pavadas”. Este consultor ve, por el contrario, que LLA achicó bastante la diferencia frente al peronismo que, sin embargo, sigue liderando la intención de voto, aunque no por más de 8 puntos. Hay varios elementos que jugarían esta vuelta a favor de los libertarios a diferencia del 07/09, como la reformulación de toda la oferta electoral y el antecedente de la victoria de Fuerza Patria que aglutinaría voluntades alrededor de LLA bajo el supuesto temor al “regreso del kirchnerismo”, lo que se volvió el principal leitmotiv de la campaña oficialista.

Habría, sin embargo, un elemento adicional que podría colaborar en darle un poco más de estrechez a la brecha entre libertarios y peronistas. Y es el sistema de votación. Una consultora hizo en estos días una trabajo de campo con simulaciones de sufragio con la Boleta Única de Papel (BUP) que debutará en estas elecciones legislativas. En paralelo, la firma hizo mediciones de intención de voto tradicionales. El cruce de esos 2 experimentos demostró dificultades en sectores bajos de la pirámide socioeconómica en la utilización de la BUP. Son votantes históricamente identificados con el peronismo. Esa consultora citó un casó icónico. Una medición en ese segmento social de la 1ra sección electoral arrojaba una victoria de Fuerza Patria en torno a los 6 puntos. Pero cuando se realizó el simulacro con la Boleta Única esa distancia se reducía en 2 puntos. Es una posibilidad, entonces, que un uso deficiente de la BUP entre determinantes votantes del peronismo termine favoreciendo a LLA, algo que en Fuerza Patria deberían tratar de remediar con una campaña de información, la que no está haciendo el Gobierno en la magnitud que se esperaría ante la introducción de un novedoso sistema de votación.

boleta-unica La boleta que podría estar en el cuarto oscuro con la imagen del renunciado José Luis Espert.

LLA, no obstante, tiene sus propios problemas con la BUP. El Gobierno intenta que se reimpriman las 14 millones de boletas para reemplazar el rostro de Espert en el tramo correspondiente al oficialismo. Tras la caída del diputado, Milei promovió a Diego Santilli como cabeza de lista. Consiguió la autorización de la Cámara Electoral para ello. Pero lo de la reimpresión es otro cantar. La Junta Electoral bonaerense rechazó que se puedan readecuar las papeletas en tiempo y forma cuando faltan 15 días para los comicios, por lo que confirmó que el rostro de Espert continuará en las mismas junto con el de Karen Reichardt. El Gobierno apeló esa decisión y aseguró que pondrá los $12 mil millones que costará la reimpresión. Esto es rechazado por el resto del arco político y es un golpe directo a la narrativa oficial: el gobierno que se jactaba de haber hecho un ahorro de $15 mil millones al eficientar la logística electoral ahora quiere usar casi todo ese monto para subsanar su propio error de postular un candidato que ya se anticipaba problemático.

De producirse ese gasto por una emergencia que sólo aqueja a su gobierno, Milei quedará en una situación más que incómoda cuando, del otro lado, veta en nombre del equilibrio fiscal leyes que pretenden atender urgencias sociales. Es en ese marco en el que se produce el deterioro de la imagen presidencial. Alejandro Catterberg, de Poliarquía, estimó que la aprobación del Presidente se derrumbó 20 puntos en los últimos 3 meses. Lo adjudica todo a una mala praxis política, que va desde los escándalos de corrupción -que repuntó en la escala de las preocupaciones ciudadanas-, la ruptura de los puentes con aliados que desembocó en derrotas parlamentarias de magnitud, hasta la falta de sensibilidad presidencial ante una sociedad que sufre el ajuste. Todavía Milei no ha hecho ningún gesto de acercamiento con ese segmento que, se reitera, lo ayudó a ganar el balotaje.

santilli karina Diego Santilli, la esperanza colorada de LLA.

El salvataje

En ese marco aparece el salvataje de Washington, con el Tesoro estadounidense prometiendo un swap de monedas como seguro contra el default de la deuda argentina e interviniendo con venta de dólares en el mercado de spot local para sostener un tipo de cambio que, contra todos los análisis, considera caro. Bessent dijo que el peso está “subvaluado” y defendió el vigente esquema de flotación entre bandas, que los economistas de cualquier sesgo afirman que es un obstáculo para la acumulación de reservas. La inyección del Tesoro apareció cuando Luis Caputo vendió prácticamente “hasta el último dólar” que tenía en defender una paridad de $1.430. Bessent proveyó las divisas pero también la credibilidad que el ministro de Economía perdió hace rato. Ya no hay modelo sostenible sin que haya algún tipo de mensaje desde la Casa Blanca, donde Milei entrará por 1ra vez este martes 14/10 para ser recibido por Donald Trump. ¿Lo dejará hablar esta vez el presidente de USA?

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SecScottBessent/status/1976358303098662932&partner=&hide_thread=false The @USTreasury has concluded 4 days of intensive meetings with Minister @LuisCaputoAR and his team in DC. We discussed Argentina’s strong economic fundamentals, including structural changes already underway that will generate significant dollar-denominated exports and foreign… — Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) October 9, 2025

En paralelo aparecen los interrogantes sobre cuáles serán las condiciones del apoyo. Bessent desmintió a Milei, quien había asegurado que no le habían reclamado ni que la Argentina modifique su relación con China ni que recomponga vínculos políticos domésticos con miras a garantizar la gobernabilidad. Bessent fue muy claro respecto al primero, cuando le dijo a la cadena Fox que Milei “está comprometido en sacar a China de la Argentina”. El secretario del Tesoro no metió ningún matiz en la definición, por lo que se interpreta que el Gobierno debería romper incluso lazos comerciales con su 2do socio en esa materia. China es el principal receptor de las exportaciones de carne y del complejo cerealero. ¿Puede prescindir la Argentina de un socio comercial como ese en pos de un alineamiento geopolítico con Trump? La embajada China reaccionó y acusó a Bessent de “moverse con un ánimo de confrontación e intervencionismo en los asuntos de otras naciones soberanas",

Bessent también mencionó la necesidad de que el gobierno libertario construya un sistema de alianzas que le permita aprobar leyes en el Congreso. Milei, que había negado tal pedido, dio un primer paso con un deshielo con Mauricio Macri. También, mediante oficios con gobernadores, logró postergar la aprobación de una modificación para el uso de los DNU. Y ahora lanza guiños a otros sectores con una agenda similar a la de LLA en materia de reformas. Todo dependerá de lo que resulte de las elecciones. El nivel de fortaleza o debilidad en la que quede Milei será determinante para que las demás fuerzas reformistas decidan sentarse o no a acordar con el Gobierno. Para Milei hubo una advertencia inquietante de parte de Kristalina Georgieva, jefa del FMI: "Nunca pudimos hacer que un plan de ajuste gane elecciones".

