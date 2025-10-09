Sospechas en Racing: Qué pasa con Barracas Central (¿Chiqui Tapia?)

Cabe destacar que Barracas es, hasta el momento, el último equipo clasificado a la Copa Sudamericana 2026 por tabla anual, seguido por la Academia de Gustavo Costas, que se encuentra a tres puntos.

Decisiones como estas, lejos de disipar las sospechas, no hacen más que alimentarlas.

Racing Club de Avellaneda tiene como gran objetivo la Copa Libertadores pero no debe perder de vista el campeonato local.

La Academia se enfrentará a Flamengo en semifinales. La ida será en el Maracaná el miércoles 22 de octubre y la vuelta, una semana más tarde en el Cilindro.

Aún resta definir si Elías Torres será o no reemplazado. Alexis Cuello de San Lorenzo es el nombre que pica en punta.

El mencionado partido con Banfield por el Torneo Clausura, se jugará el próximo sábado 11 de octubre desde las 19 horas en el Florencio Solá.

En cuanto a Barracas Central, el partido del Guapo por el Clausura se suspendió por el fallecimiento de Miguel Ángel Russo (iba a ser contra Boca Juniors).

El club lo informaba de la siguiente manera, minutos después de conocerse el deceso del DT del Xeneize: "Debido al fallecimiento de Miguel Ángel Russo, @LigaAFA anunció la postergación del partido del próximo sábado ante @BocaJrsOficial correspondiente a la fecha 12 del Torneo Clausura 2025. Además, se dispuso que el encuentro se reprogramará con fecha a confirmar."

