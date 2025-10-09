Racing Club de Gustavo Costas tiene como gran objetivo la Copa Libertadores y todos sus hinchas están pensando en la semifinal ante Flamengo. De igual manera, el equipo de Avellaneda quiere sumar en el Torneo Clausura de la Liga Profesional y algunos miran de reojo a Barracas Central (y Chiqui Tapia).
SUSPICACIAS JUSTIFICADAS
Sospechas en Racing: Qué pasa con Barracas Central (¿Chiqui Tapia?)
Chiqui Tapia, presidente de AFA, está vinculado con Barracas Central. En Racing Club hay algunas sospechas...
Ambos equipos ya se enfrentaron en la primera jornada del actual campeonato, pero están muy cerca en la tabla anual y por eso mismo llama mucho la atención de una designación arbitral.
Racing y Barracas Central (Chiqui Tapia)
La suspicacia con Barracas Central en el fútbol argentino está siempre a la orden del día, debido al vínculo que mantiene el Guapo con el presidente de la AFA, Chiqui Tapia.
En la última jornada, Estudiantes de La Plata se sintió perjudicado ante el equipo dirigido por Rubén Darío Insúa: no anularon el gol de Candia y tampoco se convalidó el tanto de Tiago Palacios por un dudoso offside.
El árbitro del encuentro fue Nazareno Arasa, y la expectativa era que se lo sancionara tras su polémica actuación en el partido en el Jorge Luis Hirschi. Sin embargo, lejos de suspenderlo, fue designado para dirigir Banfield vs. Racing Club, por la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga Profesional.
Cabe destacar que Barracas es, hasta el momento, el último equipo clasificado a la Copa Sudamericana 2026 por tabla anual, seguido por la Academia de Gustavo Costas, que se encuentra a tres puntos.
Decisiones como estas, lejos de disipar las sospechas, no hacen más que alimentarlas.
Más sobre Racing y Barracas Central
Racing Club de Avellaneda tiene como gran objetivo la Copa Libertadores pero no debe perder de vista el campeonato local.
La Academia se enfrentará a Flamengo en semifinales. La ida será en el Maracaná el miércoles 22 de octubre y la vuelta, una semana más tarde en el Cilindro.
Aún resta definir si Elías Torres será o no reemplazado. Alexis Cuello de San Lorenzo es el nombre que pica en punta.
El mencionado partido con Banfield por el Torneo Clausura, se jugará el próximo sábado 11 de octubre desde las 19 horas en el Florencio Solá.
En cuanto a Barracas Central, el partido del Guapo por el Clausura se suspendió por el fallecimiento de Miguel Ángel Russo (iba a ser contra Boca Juniors).
El club lo informaba de la siguiente manera, minutos después de conocerse el deceso del DT del Xeneize: "Debido al fallecimiento de Miguel Ángel Russo, @LigaAFA anunció la postergación del partido del próximo sábado ante @BocaJrsOficial correspondiente a la fecha 12 del Torneo Clausura 2025. Además, se dispuso que el encuentro se reprogramará con fecha a confirmar."
