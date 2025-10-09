Walter Klix (y varios tuiteros) segundean a Gabriel Anello tras la muerte de Russo

La segunda, publicada pocos minutos después y luego eliminada, expresaba: "Riquelme con Russo hizo lo mismo que los dirigentes de GELP a Maradona. Los usaron y lo llevaron a la muerte".

image Foto: Captura @anellogaby - X.

De manera casi unánime, el público le respondió a Anello señalándole que no era ni el momento ni la forma para que hiciera lo que hizo.

Walter Klix (y varios tuiteros) segundean a Gabriel Anello

En su cuenta oficial de X, Walter Klix le pegó -al igual que Anello- a Juan Román Riquelme por la muerte de Russo, responsabilizando al ex enganche por el tercer y último ciclo del estratega en el Xeneize.

Te merecías irte rodeado de tu familia, comiendo un asado y disfrutando de la vejez. La peor miseria humana hizo que sufrieras de esta manera tus últimos meses. Un horrible dejavu de lo que le hicieron a Diego. Descansa en paz Miguel. El fútbol te llora. Gracias por tanto Te merecías irte rodeado de tu familia, comiendo un asado y disfrutando de la vejez. La peor miseria humana hizo que sufrieras de esta manera tus últimos meses. Un horrible dejavu de lo que le hicieron a Diego. Descansa en paz Miguel. El fútbol te llora. Gracias por tanto

— Walter Klix (@walterklix) October 8, 2025

Horas posteriores, Klix se metió de lleno en lo deportivo, en relación al reemplazante de Miguelo. "El técnico de Boca es Úbeda y lo ratificaron hasta diciembre...", escribió en su perfil.

Varios tuiteros, algunos anónimos otros no, se refirieron a Riquelme de la misma manera que lo hicieron Anello y Klix.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TTendenciaX/status/1976051742589505986&partner=&hide_thread=false "Russo":

Porque murió el DT de Boca Juniors, gracias a que por capricho de Riquelme lo obligó a dirigir partidos que deterioraron su estado de salud. pic.twitter.com/hg55IFI88k — Tendencias (@TTendenciaX) October 8, 2025

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/pastelit00o/status/1976116178629337303&partner=&hide_thread=false les juro por dios y la virgen que mi intención era cerrar bien el orto pero la concha de su madre, que poronga hacen diciendo que lo de Riquelme es noble?



aprendan a cerrar el orto. si van a salir a vanagloriar a riquelme que expuso a russo en mar del plata chupense una pija — PASTELITO !!! (@pastelit00o) October 9, 2025

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/golden_waldo/status/1976057033376874823&partner=&hide_thread=false Nunca hay que olvidarse que Juan Román Riquelme trajo a un hombre enfermo de gravedad a enfrentar uno de los peores momentos de la historia de este club.

No cabe duda que le cortó el tiempo de vida lo que tuvo que padecer en los últimos meses Miguel Ángel Russo. — WALL (@golden_waldo) October 8, 2025

Quién es Walter Klix

Klix es es el marido de la ex diputada provincial Ayelen Acosta y actual Secretaria de Políticas del Cuidado de Entre Ríos. Ambos son padres de una hija.

El propio Walter ocupó cargos en el área de Seguridad en las dos gestiones de Mauricio Macri en Buenos Aires y con el arribo del dirigente del PRO a la Presidencia de la Nación en 2015, pasó a ser director nacional de Lucha contra el Narcotráfico, bajo la órbita de Patricia Bullrich, detalló el portal Doble Amarilla.

Además, Klix mantiene un perfil político en su amado Boca: el presidente de la ONG 'Proyectar' se mostró en reiteradas ocasiones con agrupaciones opositoras a la gestión comandada por Riquelme.

Se llegó a rumorear que el club evaluaba desasociar a Walter, a raíz de las demandas contra JRR.

image Imagen de Walter Klix viendo a Boca en La Bombonera.

