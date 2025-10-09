Walter Klix (y varios tuiteros) segundean a Gabriel Anello tras la muerte de Russo

Walter Klix, director del Ministerio de Seguridad de la Nación y que viene pisando fuerte dentro en la política del Mundo Boca, se descargó contra el presidente xeneize, Juan Román Riquelme, tras confirmarse el fallecimiento de Miguel Ángel Russo: "La peor miseria humana", escribió en su cuenta de X. El dirigente fue en línea con Gabriel Anello.
El director del Ministerio de Seguridad de la Nación, Walter Klix, se mimetizó con Gabriel Anello sobre la muerte de Russo y apuntó contra Juan Román Riquelme.
El periodista deportivo ha reconocido, meses atrás, que mantiene un resentimiento y una lucha personal con el mandatario del club de La Ribera. Todo se destapó en el marco de la denuncia de Anello contra Riquelme por un supuesto faltante de camisetas e irregularidades en la venta de entradas. Además, el comunicador de Radio Mitre fue noticia a nivel nacional por sus agravios contra JRR.
En ese sentido, Walter Klix, presidente del Movimiento Sangre Bostera, se alineó con el reportero y llevó a la Justicia a Riquelme por "administración fraudulenta". Para profundizar, leer Walter Klix le sigue el juego a Gabriel Anello y lleva a Riquelme a la Justicia.
Fue así que, este miércoles (8/10), cuando se conoció la noticia del fallecimiento de Miguel Ángel Russo, Gabriel Anello tuiteó contra el ídolo boquense. El primer post decía:
La segunda, publicada pocos minutos después y luego eliminada, expresaba: "Riquelme con Russo hizo lo mismo que los dirigentes de GELP a Maradona. Los usaron y lo llevaron a la muerte".
De manera casi unánime, el público le respondió a Anello señalándole que no era ni el momento ni la forma para que hiciera lo que hizo.
Walter Klix (y varios tuiteros) segundean a Gabriel Anello
En su cuenta oficial de X, Walter Klix le pegó -al igual que Anello- a Juan Román Riquelme por la muerte de Russo, responsabilizando al ex enganche por el tercer y último ciclo del estratega en el Xeneize.
Horas posteriores, Klix se metió de lleno en lo deportivo, en relación al reemplazante de Miguelo. "El técnico de Boca es Úbeda y lo ratificaron hasta diciembre...", escribió en su perfil.
Varios tuiteros, algunos anónimos otros no, se refirieron a Riquelme de la misma manera que lo hicieron Anello y Klix.
Quién es Walter Klix
Klix es es el marido de la ex diputada provincial Ayelen Acosta y actual Secretaria de Políticas del Cuidado de Entre Ríos. Ambos son padres de una hija.
El propio Walter ocupó cargos en el área de Seguridad en las dos gestiones de Mauricio Macri en Buenos Aires y con el arribo del dirigente del PRO a la Presidencia de la Nación en 2015, pasó a ser director nacional de Lucha contra el Narcotráfico, bajo la órbita de Patricia Bullrich, detalló el portal Doble Amarilla.
Además, Klix mantiene un perfil político en su amado Boca: el presidente de la ONG 'Proyectar' se mostró en reiteradas ocasiones con agrupaciones opositoras a la gestión comandada por Riquelme.
Se llegó a rumorear que el club evaluaba desasociar a Walter, a raíz de las demandas contra JRR.
