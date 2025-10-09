urgente24
GOLAZO24 Gabriel Anello > Miguel Ángel Russo > Juan Román Riquelme

POCO ÉTICO

Walter Klix (y varios tuiteros) segundean a Gabriel Anello tras la muerte de Russo

El director del Ministerio de Seguridad de la Nación, Walter Klix, se mimetizó con Gabriel Anello sobre la muerte de Russo y apuntó contra Juan Román Riquelme.

09 de octubre de 2025 - 11:16
Klix Anello
Por AXEL KOZBA

Walter Klix, director del Ministerio de Seguridad de la Nación y que viene pisando fuerte dentro en la política del Mundo Boca, se descargó contra el presidente xeneize, Juan Román Riquelme, tras confirmarse el fallecimiento de Miguel Ángel Russo: "La peor miseria humana", escribió en su cuenta de X. El dirigente fue en línea con Gabriel Anello.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/somoscorta/status/1920101793637290328?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1920101793637290328%7Ctwgr%5E32111ec45d929f1c885336a542c5587caef0ddb2%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Furgente24.com%2Fmedios%2Ffopea-repudia-anello-sus-dichos-contra-riquelme-insultar-no-es-informar-n601114&partner=&hide_thread=false

En ese sentido, Walter Klix, presidente del Movimiento Sangre Bostera, se alineó con el reportero y llevó a la Justicia a Riquelme por "administración fraudulenta". Para profundizar, leer Walter Klix le sigue el juego a Gabriel Anello y lleva a Riquelme a la Justicia.

Seguir leyendo

Fue así que, este miércoles (8/10), cuando se conoció la noticia del fallecimiento de Miguel Ángel Russo, Gabriel Anello tuiteó contra el ídolo boquense. El primer post decía:

Riquelme hizo que un señor con un estado de salud deteriorado y transitando una enfermedad terminal tome las riendas del equipo con más presión de América solo para lavarse las manos con el hincha y usarlo de paraguas protector. No existen palabras para describir a esta basura humana. QEPD Miguel Ángel Russo Riquelme hizo que un señor con un estado de salud deteriorado y transitando una enfermedad terminal tome las riendas del equipo con más presión de América solo para lavarse las manos con el hincha y usarlo de paraguas protector. No existen palabras para describir a esta basura humana. QEPD Miguel Ángel Russo

La segunda, publicada pocos minutos después y luego eliminada, expresaba: "Riquelme con Russo hizo lo mismo que los dirigentes de GELP a Maradona. Los usaron y lo llevaron a la muerte".

image
Foto: Captura @anellogaby - X.

Foto: Captura @anellogaby - X.

De manera casi unánime, el público le respondió a Anello señalándole que no era ni el momento ni la forma para que hiciera lo que hizo.

Walter Klix (y varios tuiteros) segundean a Gabriel Anello

En su cuenta oficial de X, Walter Klix le pegó -al igual que Anello- a Juan Román Riquelme por la muerte de Russo, responsabilizando al ex enganche por el tercer y último ciclo del estratega en el Xeneize.

Te merecías irte rodeado de tu familia, comiendo un asado y disfrutando de la vejez. La peor miseria humana hizo que sufrieras de esta manera tus últimos meses. Un horrible dejavu de lo que le hicieron a Diego. Descansa en paz Miguel. El fútbol te llora. Gracias por tanto Te merecías irte rodeado de tu familia, comiendo un asado y disfrutando de la vejez. La peor miseria humana hizo que sufrieras de esta manera tus últimos meses. Un horrible dejavu de lo que le hicieron a Diego. Descansa en paz Miguel. El fútbol te llora. Gracias por tanto

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/walterklix/status/1976055736829685996&partner=&hide_thread=false

Horas posteriores, Klix se metió de lleno en lo deportivo, en relación al reemplazante de Miguelo. "El técnico de Boca es Úbeda y lo ratificaron hasta diciembre...", escribió en su perfil.

Varios tuiteros, algunos anónimos otros no, se refirieron a Riquelme de la misma manera que lo hicieron Anello y Klix.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TTendenciaX/status/1976051742589505986&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/pastelit00o/status/1976116178629337303&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/golden_waldo/status/1976057033376874823&partner=&hide_thread=false

Quién es Walter Klix

Klix es es el marido de la ex diputada provincial Ayelen Acosta y actual Secretaria de Políticas del Cuidado de Entre Ríos. Ambos son padres de una hija.

El propio Walter ocupó cargos en el área de Seguridad en las dos gestiones de Mauricio Macri en Buenos Aires y con el arribo del dirigente del PRO a la Presidencia de la Nación en 2015, pasó a ser director nacional de Lucha contra el Narcotráfico, bajo la órbita de Patricia Bullrich, detalló el portal Doble Amarilla.

Además, Klix mantiene un perfil político en su amado Boca: el presidente de la ONG 'Proyectar' se mostró en reiteradas ocasiones con agrupaciones opositoras a la gestión comandada por Riquelme.

Se llegó a rumorear que el club evaluaba desasociar a Walter, a raíz de las demandas contra JRR.

image
Imagen de Walter Klix viendo a Boca en La Bombonera.

Imagen de Walter Klix viendo a Boca en La Bombonera.

Seguí leyendo...

Falleció Miguel Ángel Russo a los 69 años tras una larga lucha contra el cáncer

"Ropa de Boca": El impactante pedido de Miguel Ángel Russo a su familia

Arde Twitter contra Germán García Grova por la muerte de Russo

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES