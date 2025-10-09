Marcos Rojo se debe a Racing pero dejó su huella en Boca Juniors, club en el que estuvo entre febrero de 2021 y agosto de 2025. Con la llegada de Miguel Ángel Russo al Xeneize en junio de este año para afrontar su tercer ciclo, el zaguero central fue parte de una necesaria limpieza de referentes en el CABJ.
EN INSTAGRAM
Escueta y fría despedida de Marcos Rojo a Miguel Ángel Russo
El defensor de Racing y ex Boca Juniors, Marcos Rojo, despidió a Miguel Ángel Russo a través de sus redes sociales. Las cosas no quedaron bien entre ambos.
Luego de que el conjunto que viste de azul y oro regresara de Estados Unidos tras su fallida participación en el Mundial de Clubes, certamen en el que quedó eliminado en fase de grupos, Russo le comunicó a Rojo la decisión de no contar más con él para los partidos.
Las formas de Boca fueron bastante abruptas, ya que se le prohibió al defensor central la entrada a los vestuarios, al igual que a Marcelo Saracchi (que se terminó marchando a préstamo al Celtic de Escocia) y a Cristian Lema, borradísimo y próximo a abandonar la institución.
"Le pregunté si me iba a tener en cuenta y me dijo que no, que ya no contaría conmigo. La verdad que es duro lo que me dijo, pero lo voy a decir", explicó el ex Selección Argentina en el programa F90, de ESPN.
En esa charla, según contó Rojo, Russo le habría dicho que "no tenía la edad ni el nivel requerido", algo que el defensor entendió y aceptó. "Le dije que lo entendía perfectamente, que si él contaba con Ayrton (Costa) o con quién sea yo iba a seguir entrenando y tirando para adelante hasta el último día", recordó el defensor.
Miguelo, por su parte, jamás dijo nada al respecto a pesar de las consultas periodísticas. Fiel a su estilo y convicciones de contestar sin contestar...
El posteo de Marcos Rojo tras el fallecimiento de Miguel Ángel Russo
La muerte de Miguel Ángel Russo la llora todo el fútbol argentino y hasta el fútbol mundial. Algunos de los clubes más grandes del mundo también le rindieron tributo al técnico, como Real Madrid, FC Barcelona, Bayern Munich y Chelsea, entre otros.
Además, la Selección Argentina le rindió tributo al entrenador durante un entrenamiento de cara al par de amistosos que le deparan (enfrentará a Venezuela y Puerto Rico).
Es así que, tras conocerse la triste noticia, Marcos Rojo compartió un posteo que hizo la cuenta oficial de Racing. En la foto elegida se lo puede ver al ex técnico con la campera de La Academia, equipo al que dirigió entre 2010 y 2011.
Si bien le dedicó un espacio a Miguel Russo, el saludo no deja mucho más para agregar. No hubo una construcción de un texto de parte del jugador ni nada por el estilo.
"No sé qué me sacó de Boca. Nunca supe la verdad. Nadie vino a decirme las cosas de frente, o qué había pasado, o cuál era la molestia que yo había causado. Nunca lo supe y no lo voy a saber tampoco", llegó a decir MR6 también, luego de producirse su salida del Xeneize a la entidad blanquiceleste.
Racing envió su pésame a Russo y familia. "Le enviamos un cálido abrazo a su familia, seres queridos y allegados", se lee en su perfil oficial de redes sociales.
Te puede interesar también...
Walter Klix (y varios tuiteros) segundean a Gabriel Anello tras la muerte de Russo
Lista negra en River: Qué pasa con Nacho Fernández, Miguel Borja y Paulo Díaz
Tras la muerte de Russo, Claudio Úbeda será el DT de Boca hasta fin de año
"Ropa de Boca": El impactante pedido de Miguel Ángel Russo a su familia
Arde Twitter contra Germán García Grova por la muerte de Russo