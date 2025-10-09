Escueta y fría despedida de Marcos Rojo a Miguel Ángel Russo

Miguelo, por su parte, jamás dijo nada al respecto a pesar de las consultas periodísticas. Fiel a su estilo y convicciones de contestar sin contestar...

image Rojo y Russo, en 2021. Otra época y mejor relación en aquel entonces.

El posteo de Marcos Rojo tras el fallecimiento de Miguel Ángel Russo

La muerte de Miguel Ángel Russo la llora todo el fútbol argentino y hasta el fútbol mundial. Algunos de los clubes más grandes del mundo también le rindieron tributo al técnico, como Real Madrid, FC Barcelona, Bayern Munich y Chelsea, entre otros.

Además, la Selección Argentina le rindió tributo al entrenador durante un entrenamiento de cara al par de amistosos que le deparan (enfrentará a Venezuela y Puerto Rico).

QEPD, Miguel pic.twitter.com/C79loahhUH — Selección Argentina (@Argentina) October 9, 2025

Es así que, tras conocerse la triste noticia, Marcos Rojo compartió un posteo que hizo la cuenta oficial de Racing. En la foto elegida se lo puede ver al ex técnico con la campera de La Academia, equipo al que dirigió entre 2010 y 2011.

Si bien le dedicó un espacio a Miguel Russo, el saludo no deja mucho más para agregar. No hubo una construcción de un texto de parte del jugador ni nada por el estilo.

image Foto: Captura @marcosrojo - Instagram.

"No sé qué me sacó de Boca. Nunca supe la verdad. Nadie vino a decirme las cosas de frente, o qué había pasado, o cuál era la molestia que yo había causado. Nunca lo supe y no lo voy a saber tampoco", llegó a decir MR6 también, luego de producirse su salida del Xeneize a la entidad blanquiceleste.

Racing envió su pésame a Russo y familia. "Le enviamos un cálido abrazo a su familia, seres queridos y allegados", se lee en su perfil oficial de redes sociales.

image Una imagen que habla por sí sola: Russo dejó a Rojo en el banco de suplentes durante todo el Mundial de Clubes. Allí se produjo el cortocircuito que terminó desembocando en su traspaso a Racing.

