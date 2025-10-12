Sábado 28/03/2026, Lusail (Qatar): Finalissima España vs. Argentina

Entonces, la Finalissima, pendiente pero esperada, se puede jugar pero ¿cuándo? Hay una ventana en el calendario: marzo 2026, cuando se jugarán los repechajes para el Mundial de FIFA.

Por lo tanto, ¿dónde?

No es posible jugar el partido en el estadio propuesto, Hard Rock Stadium, en Miami (Florida). Sucede que en el predio están las canchas donde se jugará el Miami Open de tenis, entre el 15/03/2026 y el 29/03/2026.

Qatar

Tiempo atrás, Alejandro Domínguez (Conmebol) y Aleksander Ceferín (UEFA) acordaron organizar 3 versiones de la Copa de Campeones UEFA – Conmebol, o Finalissima.

Las de 2022 y 2025 se jugarían en Europa y la 3ra. entre 2029 y 2030 en América.

En 2025 no se jugó pero se intenta que ocurra en 2026.

Pero ahora irrumpió Qatar proponiéndose como sede de este partido. A 5 Km de Doha, su capital, se levanta el soberbio estadio Lusail, donde la Argentina levantó la Copa Mundial 2022.

Lusail es una ciudad-isla de Qatar, a 15 km del centro de Doha, y del lago West Bay. El diseño es de 35 km2 para 200.000 habitantes.

Es un desarrollo inmobiliario para que sea sede de la compañía Qatar Petroleum e incluirá la Energy City (Ciudad de la Energía).

Lusail también es sede del Gran Premio de Fórmula 1.

Los rumores indican que sería el 28/03/2026.

Argentina tiene una revancha pendiente: antes del Mundial 2018, España le ganó un amistoso 6-1. No volvieron a jugar.

