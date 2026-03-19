La Selección Argentina tuvo que rearmar de emergencia el calendario para la fecha FIFA de marzo debido a la suspensión de la Finalissima, la cual iba a jugar en Qatar ante España el 27 de marzo y otro amistoso el 31 del mismo mes sobre suelo qatarí. Pero la guerra cambió los planes. Ahora FIFA tomó una decisión que beneficia a la Scaloneta.
¿JUEGA O NO JUEGA?
La increíble decisión de FIFA que afecta los amistosos de Argentina
La FIFA tomó una drástica decisión que afecta a los partidos de la Selección Argentina en la ventana de marzo. Entrerate de que se trata.
La Selección Argentina y los amistosos de marzo con aval de FIFA
Lo primero que se supo es que la Selección Argentina jugaría en suelo nacional si había partidos, luego se supo que sería en La Bombonera debido a que en el Monumental toca AC/DC. Ahora se esclarece un poco los rivales ya que todo se prestó confuso en el día de ayer.
Las versiones decían que Guatemala sería el rival del 27 de marzo en la Bombonera pero para esa fecha el conjunto centroamericano tenía previsto jugar con Argelia, entonces acá entró FIFA y nos dio una mano. El ente regido por Infantino le dio el aval a Guatemala para jugar dos amistosos en la misma fecha, o sea con este aval tiene permitido esos dos partidos dentro de la fecha FIFA por más que los dos eran el 27 de marzo.
Con este aval finalmente Argentina y Guatemala se enfrentarán en La Bombonera pero no el 27 de marzo sino el 31, y todo apunta a que será a las 20:15hs, dejando libre la fecha del 27 para buscar otro rival.
Con este aval de FIFA la AFA no durmió y se movió rápido para conseguir rival para el próximo viernes y al parecer todo está encaminado. Sería nuevamente en La Bombonera en un horario similar al de Guatemala (entre las 20 y 21hs) y el rival sería otro equipo centroamericano.
En este momento se encuentran negociando con dos selecciones pero no trascendió ni el nombre y tampoco si serán selecciones mundialistas o que no llegaron a clasificar. Uno de ellos sería Honduras que jugará el 31/03 ante Perú pero tiene libre el día 27/03, el otro puede ser Belice.
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