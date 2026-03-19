La increíble decisión de FIFA que afecta los amistosos de Argentina.

Las versiones decían que Guatemala sería el rival del 27 de marzo en la Bombonera pero para esa fecha el conjunto centroamericano tenía previsto jugar con Argelia, entonces acá entró FIFA y nos dio una mano. El ente regido por Infantino le dio el aval a Guatemala para jugar dos amistosos en la misma fecha, o sea con este aval tiene permitido esos dos partidos dentro de la fecha FIFA por más que los dos eran el 27 de marzo.