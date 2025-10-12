OpenAI eligió la Patagonia para invertir US$25.000 millones en el data center más potente

El clima patagónico representa una ventaja competitiva crucial. Las bajas temperaturas naturales de la región permiten refrigerar los equipos con costos mínimos, un factor determinante considerando que el enfriamiento representa uno de los gastos operativos más altos en centros de datos de esta magnitud.

Stargate global: Argentina en el mapa mundial de la IA

Stargate Argentina no es un proyecto aislado, sino el capítulo local de una iniciativa global mucho más ambiciosa. El Stargate Project de OpenAI contempla una inversión total de USD 500.000 millones en infraestructura de inteligencia artificial distribuida por el mundo.

Hasta ahora, solo seis países albergan proyectos Stargate: Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Noruega, Japón y Corea del Sur. Argentina se convierte en el séptimo y único representante de América Latina, con la particularidad de que su proyecto es el más grande fuera de territorio estadounidense.

image

Esta red global de centros de datos busca descentralizar el procesamiento de inteligencia artificial, reducir latencias y garantizar capacidad computacional para entrenar modelos cada vez más complejos. La estrategia de OpenAI apunta a crear infraestructura soberana en alianza con socios locales, replicando el modelo implementado en Argentina.

Miles de empleos y transformación industrial

El impacto económico y social del proyecto promete ser monumental. Se estiman miles de empleos directos durante las fases de construcción y operación, además de un efecto multiplicador en empleos indirectos vinculados a servicios, logística, proveedores tecnológicos y capacitación especializada.

La instalación del centro de datos más grande de Latinoamérica posiciona a Argentina como exportador neto de potencia computacional. Empresas, gobiernos e instituciones de toda la región podrán acceder a capacidad de procesamiento de IA de clase mundial sin depender de infraestructura extranjera.

image

La construcción demandará años e involucrará a cientos de empresas locales e internacionales. Desde el desarrollo de infraestructura civil hasta la instalación de equipamiento tecnológico de última generación, cada etapa representa una oportunidad para la industria nacional de insertarse en cadenas de valor globales.

