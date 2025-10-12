El 10 de octubre de 2025 quedará marcado en la historia argentina. OpenAI, la compañía creadora de ChatGPT, anunció junto a Sur Energy la construcción de Stargate Argentina, el centro de datos de inteligencia artificial más ambicioso del continente. La inversión alcanzaría los USD 25.000 millones a largo plazo, convirtiéndose en el proyecto más grande jamás desarrollado en el país.
¿SE VIENE?
OpenAI eligió la Patagonia para invertir US$25.000 millones en el data center más potente
La alianza entre OpenAI y Sur Energy posiciona a Argentina como potencia global en IA. La Patagonia lidera la carrera para albergar el centro de datos.
Quizás te interese leer: Furor por Sora 2: La app de inteligencia artificial que casi iguala el debut histórico de ChatGPT
Neuquén, epicentro de la revolución tecnológica de OpenAI
Sur Energy, empresa de energía limpia fundada por inversores argentinos, liderará el desarrollo físico del proyecto junto a un socio especializado en infraestructura cloud y el respaldo financiero de bancos internacionales. Por su parte, OpenAI cumplirá el rol estratégico de "offtaker", es decir, será el comprador garantizado de toda la potencia computacional generada por el centro de datos.
Aunque la ubicación definitiva todavía no fue confirmada , Neuquén se perfila como la provincia elegida entre cinco locaciones patagónicas bajo análisis. Los factores que posicionan a la región como candidata ideal son contundentes: acceso ilimitado a energía renovable, clima frío que reduce costos operativos y proximidad a infraestructura logística clave.
El proyecto funcionará con energía 100% renovable, gracias a acuerdos preliminares con gigantes del sector como Central Puerto y Genneia. La disponibilidad de fuentes eólicas, solares e hidroeléctricas en la Patagonia garantiza abastecimiento sostenible para alimentar miles de servidores trabajando sin pausa.
El clima patagónico representa una ventaja competitiva crucial. Las bajas temperaturas naturales de la región permiten refrigerar los equipos con costos mínimos, un factor determinante considerando que el enfriamiento representa uno de los gastos operativos más altos en centros de datos de esta magnitud.
Stargate global: Argentina en el mapa mundial de la IA
Stargate Argentina no es un proyecto aislado, sino el capítulo local de una iniciativa global mucho más ambiciosa. El Stargate Project de OpenAI contempla una inversión total de USD 500.000 millones en infraestructura de inteligencia artificial distribuida por el mundo.
Hasta ahora, solo seis países albergan proyectos Stargate: Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Noruega, Japón y Corea del Sur. Argentina se convierte en el séptimo y único representante de América Latina, con la particularidad de que su proyecto es el más grande fuera de territorio estadounidense.
Esta red global de centros de datos busca descentralizar el procesamiento de inteligencia artificial, reducir latencias y garantizar capacidad computacional para entrenar modelos cada vez más complejos. La estrategia de OpenAI apunta a crear infraestructura soberana en alianza con socios locales, replicando el modelo implementado en Argentina.
Miles de empleos y transformación industrial
El impacto económico y social del proyecto promete ser monumental. Se estiman miles de empleos directos durante las fases de construcción y operación, además de un efecto multiplicador en empleos indirectos vinculados a servicios, logística, proveedores tecnológicos y capacitación especializada.
La instalación del centro de datos más grande de Latinoamérica posiciona a Argentina como exportador neto de potencia computacional. Empresas, gobiernos e instituciones de toda la región podrán acceder a capacidad de procesamiento de IA de clase mundial sin depender de infraestructura extranjera.
La construcción demandará años e involucrará a cientos de empresas locales e internacionales. Desde el desarrollo de infraestructura civil hasta la instalación de equipamiento tecnológico de última generación, cada etapa representa una oportunidad para la industria nacional de insertarse en cadenas de valor globales.
---------------------------------------------------------------------
Otras lecturas de Urgente24:
Terror por el precio del nuevo iPhone en Argentina: cuánto va a costar
Revelan qué profesiones "resisten" la inteligencia artificial: ¿Cómo salvarte del reemplazo laboral?
Instagram da terror: Desmienten que te espían, pero ahora usarán tu IA para venderte todo
La desconocida miniserie de Netflix que te atrapa desde el primer capítulo