Alarma total: Científicos descubrieron algo escalofriante en el fondo del océano antártico

Este hallazgo revela un peligro climático subestimado que podría desatar un efecto dominó catastrófico desde el océano. Los científicos ya hablaron.

12 de octubre de 2025 - 22:49
Algo ocurre bajo el océano.

Un equipo internacional de científicos descubrió algo que los dejó helados: más de 40 filtraciones de metano brotando del fondo del Mar de Ross en la Antártida, en lo que especialistas califican como un " cambio fundamental" que nadie vio venir en el océano. Lo más preocupante es que muchas aparecieron en zonas ya estudiadas, lo que significa que son recientes.

image
Las filtraciones fueron detectadas entre 16 y 790 pies de profundidad mediante estudios acústicos, vehículos submarinos y buzos. Cuando el equipo llegó a Cape Evans esperando encontrar burbujas aisladas, se topó con decenas de sitios activos liberando el peligroso gas.

El hallazgo, publicado en Nature Communications, sacude los pronósticos climáticos actuales. Antes de este estudio, solo existía una filtración confirmada en toda la región antártica. "Lo que antes se consideraba raro ahora parece estar volviéndose generalizado", advirtió la Dra. Sarah Seabrook, autora principal y científica marina de Earth Sciences New Zealand.

Un súper contaminante 80 veces peor que el CO2, según los científicos

El metano es un gas de efecto invernadero devastador: atrapa aproximadamente 80 veces más calor que el dióxido de carbono durante sus primeros 20 años en la atmósfera. La Agencia de Protección Ambiental lo etiquetó como "súper contaminante", responsable de un tercio del calentamiento global actual.

Cada nuevo descubrimiento trae "emoción inmediata que es rápidamente reemplazada por ansiedad y preocupación", confesó Seabrook. Los modelos climáticos actuales no contemplan estas emisiones, lo que significa que el planeta podría estar calentándose más rápido de lo calculado.

image

Andrew Thurber, profesor de biología marina en la Universidad de California, Santa Bárbara, lo comparó con un animal peligroso: si seguimos calentando el planeta, estas filtraciones podrían pasar de "laboratorio natural a epicentro de peligro". El temor es que desaten un bucle de retroalimentación imparable: más calor = más metano = más calor.

Carrera contra el tiempo

El equipo regresa la próxima semana a la Antártida para una expedición urgente de dos meses. Sin embargo, algunas áreas como Cape Evans ya son inaccesibles por la desaparición del hielo marino, otra señal del cambio acelerado en la región.

image

El descubrimiento se suma a liberaciones similares detectadas en el Ártico, vinculadas con temperaturas extremas y cambios geológicos que podrían acelerar el calentamiento global de forma irreversible.

