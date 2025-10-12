Alarma total: Científicos descubrieron algo escalofriante en el fondo del océano antártico

image

Andrew Thurber, profesor de biología marina en la Universidad de California, Santa Bárbara, lo comparó con un animal peligroso: si seguimos calentando el planeta, estas filtraciones podrían pasar de "laboratorio natural a epicentro de peligro". El temor es que desaten un bucle de retroalimentación imparable: más calor = más metano = más calor.

Carrera contra el tiempo

El equipo regresa la próxima semana a la Antártida para una expedición urgente de dos meses. Sin embargo, algunas áreas como Cape Evans ya son inaccesibles por la desaparición del hielo marino, otra señal del cambio acelerado en la región.

image

El descubrimiento se suma a liberaciones similares detectadas en el Ártico, vinculadas con temperaturas extremas y cambios geológicos que podrían acelerar el calentamiento global de forma irreversible.

-------------------------------------------

