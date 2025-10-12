Pablo Laurta, autor del doble crimen de Luna Giardina (24) y su madre Mariel Zamudio (50) en Córdoba, no solo cometió un brutal femicidio doble: creó un universo digital de odio hacia las mujeres que tenía fuertes lazos con el discurso político de la ultraderecha.
ASESINO Y MACHISTA
El doble femicida de Córdoba creó una red misógina y se codeó con la ultraderecha argentina
El perfil del horror y la política del odio: el femicida de Córdoba, su red misógina y el vínculo con la batalla cultural de Javier Milei.
El hombre que secuestró a su hijo antes de huir hacia Entre Ríos —donde fue detenido el domingo en Concordia— era el referente de “Varones Unidos”, una plataforma antifeminista que, además de diseminar contenidos violentos y victimizar al hombre ante supuestas "falsas denuncias", lo vinculó directamente con la denominada "batalla cultural" libertaria.
Quizás te interese leer: Alfredo Casero soltó repudiables dichos sobre el triple femicidio de Florencio Varela
Antes de Córdoba, el vínculo con Laje y Márquez: La Política de la Misoginia
La conexión política de Laurta es un elemento central: en abril de 2018, él mismo organizó en Montevideo la presentación de un libro de Agustín Laje y Nicolás Márquez, dos conocidos intelectuales y conferencistas argentinos.
Laje, politólogo y presidente de la Fundación Faro (un think tank libertario), y Márquez, abogado y biógrafo oficial de Javier Milei, son figuras centrales en la promoción de la "batalla cultural" de la nueva derecha contra la "ideología woke" y el progresismo. El libro que Laurta ayudó a difundir fue "El libro negro de la nueva izquierda: ideología de género o subversión cultural".
Este vínculo pone en evidencia cómo el discurso de odio antifeminista que utilizaba Laurta para justificar su violenta disputa personal con Luna Giardina (a quien había agredido e intentado estrangular previamente) se cruza y se legitima en círculos políticos con gran influencia en el actual gobierno argentino.
La plataforma del femicida: Seducción, farándula y tests de ADN
La web de "Varones Unidos" exponía la retorcida lógica del grupo, que combinaba la militancia política con contenidos bizarros:
-
El manual del horror: cómo seducir sin ser "baboso". El sitio ofrecía un tutorial para "levante" en Instagram que advertía a sus seguidores sobre el riesgo de ser un "baboso", "pagafantas" o "simp" (término despectivo para hombres que buscan complacer a mujeres). El texto definía como "conducta antisocial" el hecho de que un hombre se dedique exclusivamente a buscar el interés femenino.
Ataques a la farándula: Utilizaban el conflicto entre Wanda Nara y Mauro Icardi para atacar a la abogada Ana Rosenfeld y a la propia Wanda, señalándolas como ejemplos de "impunidad femenina y la discriminación contra el varón" en el sistema judicial.
-
Tests de ADN y desconfianza extrema: Uno de los aspectos más escalofriantes era la promoción de un servicio de tests de paternidad "seguro y privado". La plataforma aseguraba una "alianza con laboratorios confiables" para evitar "interferencias de activistas o personal con sesgos ideológicos", revelando la profunda desconfianza y el cinismo que el grupo buscaba instalar hacia las mujeres.
Una tragedia anunciada y el caso que se agrava
Laurta, que había expuesto su disputa por la tenencia de su hijo en la plataforma, acusando a Luna de "secuestro internacional" y "falsas denuncias", concretó su violencia el sábado. A pesar de que Luna contaba con un botón antipánico, no llegó a usarlo.
El caso se agravó con dos investigaciones paralelas: Laurta es el principal sospechoso de la desaparición de un chofer de remis (cuyo auto apareció incendiado) y su posible conexión con el incendio de una iglesia cercana a la casa de las víctimas, donde murieron dos niñas uruguayas.
La detención de Laurta en Concordia, donde se descompensó en un acto que generó polémica, no pone fin a la controversia.
La pregunta que resuena es: ¿hasta cuándo el discurso de odio, que se codea con la política, seguirá escalando hasta convertirse en el más brutal de los crímenes?
---------------------------------------------------------------------------
Más noticias en Urgente24
La nueva miniserie de 10 episodios donde cada segundo es pura adrenalina
Otra reconocida empresa de alimentos, con 30 años de historia, cierra en la Argentina
Finde XL en AMBA: Reabre baratísimo outlet y lugarcitos para merendar por $3.500
La miniserie de 6 capítulos ideal para maratonear este fin de semana largo
Outlet explota este finde con zapatillas a precios de locura