El doble femicida de Córdoba creó una red misógina y se codeó con la ultraderecha argentina

image Foto del femicida Pablo Laurta junto a los libertarios Agustín Laje y Nicolas Marquez, biógrafo de Javier Milei.

Este vínculo pone en evidencia cómo el discurso de odio antifeminista que utilizaba Laurta para justificar su violenta disputa personal con Luna Giardina (a quien había agredido e intentado estrangular previamente) se cruza y se legitima en círculos políticos con gran influencia en el actual gobierno argentino.

La plataforma del femicida: Seducción, farándula y tests de ADN

La web de "Varones Unidos" exponía la retorcida lógica del grupo, que combinaba la militancia política con contenidos bizarros:

El manual del horror: cómo seducir sin ser "baboso". El sitio ofrecía un tutorial para "levante" en Instagram que advertía a sus seguidores sobre el riesgo de ser un "baboso", "pagafantas" o "simp" (término despectivo para hombres que buscan complacer a mujeres). El texto definía como "conducta antisocial" el hecho de que un hombre se dedique exclusivamente a buscar el interés femenino.

Ataques a la farándula: Utilizaban el conflicto entre Wanda Nara y Mauro Icardi para atacar a la abogada Ana Rosenfeld y a la propia Wanda, señalándolas como ejemplos de "impunidad femenina y la discriminación contra el varón" en el sistema judicial.

image Esto fue enteramente real.

Tests de ADN y desconfianza extrema: Uno de los aspectos más escalofriantes era la promoción de un servicio de tests de paternidad "seguro y privado". La plataforma aseguraba una "alianza con laboratorios confiables" para evitar "interferencias de activistas o personal con sesgos ideológicos", revelando la profunda desconfianza y el cinismo que el grupo buscaba instalar hacia las mujeres.

Una tragedia anunciada y el caso que se agrava

Laurta, que había expuesto su disputa por la tenencia de su hijo en la plataforma, acusando a Luna de "secuestro internacional" y "falsas denuncias", concretó su violencia el sábado. A pesar de que Luna contaba con un botón antipánico, no llegó a usarlo.

El caso se agravó con dos investigaciones paralelas: Laurta es el principal sospechoso de la desaparición de un chofer de remis (cuyo auto apareció incendiado) y su posible conexión con el incendio de una iglesia cercana a la casa de las víctimas, donde murieron dos niñas uruguayas.

Embed - Caso LAURTA: Secuestro, crimen y misterio

La detención de Laurta en Concordia, donde se descompensó en un acto que generó polémica, no pone fin a la controversia.

La pregunta que resuena es: ¿hasta cuándo el discurso de odio, que se codea con la política, seguirá escalando hasta convertirse en el más brutal de los crímenes?

---------------------------------------------------------------------------

Más noticias en Urgente24

La nueva miniserie de 10 episodios donde cada segundo es pura adrenalina

Otra reconocida empresa de alimentos, con 30 años de historia, cierra en la Argentina

Finde XL en AMBA: Reabre baratísimo outlet y lugarcitos para merendar por $3.500

La miniserie de 6 capítulos ideal para maratonear este fin de semana largo

Outlet explota este finde con zapatillas a precios de locura