El asesinato de Fede Dorcaz dejó en shock al mundo del espectáculo latino: el modelo y cantante argentino murió tras un ataque mientras manejaba su camioneta en el Periférico de Ciudad de México. Su muerte, rodeada de motos y disparos, todavía genera dudas sobre si fue un robo improvisado o un ataque planificado, dejando conmoción y preguntas abiertas.
TENÍA 29 AÑOS
Asesinato del modelo argentino Fede Dorcaz: Qué se sabe y por qué nadie lo previó
Fede Dorcaz, modelo y cantante argentino, fue asesinado en Ciudad de México mientras manejaba: un crimen que conmociona y que todavía no tiene culpables.
Fede Dorcaz, un argentino en busca de sueños
Federico Docazberro, a quien todo el mundo conocía como Fede Dorcaz, nació en Mar del Plata y desde chico mostró que tenía ambiciones grandes: a los 18 años firmó su primer contrato como modelo en España, luego viajó por Estados Unidos y finalmente recaló en México para concentrarse en la música, donde había encontrado "grandes oportunidades" según su propia web oficial.
Su carrera estaba en pleno ascenso: su disco debut Si tú quisieras (2023), sus hits como Volver a empezar y Cara bonita, y colaboraciones con artistas como SAIBU lo habían posicionado como una figura emergente del pop latino.
En México, Fede estaba por debutar en la séptima temporada de Las Estrellas Bailan en Hoy, junto a su novia, la creadora de contenido venezolana Mariana Ávila, con quien también compartía otros proyectos musicales como la canción "Moka". Tras el asesinato, con apenas 29 años, Mariana escribió en X: "Siempre serás mi persona favorita en todo el mundo, te amo, te amo, te amo y te amaré siempre".
Además, su carrera estaba ganando visibilidad internacional: la revista Rolling Stone lo describió como una "estrella latina en ascenso meteórico lista para redefinir el pop latino global", destacando que 2024 había sido un año intenso, con conciertos agotados en México, videos musicales y apariciones en premios importantes como Premios Lo Nuestro y Premios Juventud.
Para quienes lo conocieron, su muerte corta un proyecto profesional prometedor y también evidencia la vulnerabilidad de los artistas extranjeros frente a la violencia en las grandes ciudades.
El ataque a Fede Dorcaz: teorías, videos y pistas que la justicia de México sigue
El homicidio ocurrió el jueves 9 de octubre en el Anillo Periférico, a la altura de la colonia Ampliación Daniel Garza, en la alcaldía Miguel Hidalgo, una de las zonas más transitadas de la Ciudad de México.
Testigos relataron que 4 hombres en dos motos lo siguieron varios metros antes de interceptar su camioneta. Fede aceleró para intentar escapar, perdió el control y, cuando descendió del vehículo, fue alcanzado por los disparos. Según la SSC CDMX, los agresores no se llevaron nada, lo cual alimenta la hipótesis de un ataque planificado y no un simple robo.
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México caratuló el caso como homicidio doloso y ya analiza imágenes de las cámaras de seguridad de la zona para identificar a los responsables. Además, agentes de la Policía de Investigación (PDI) y el personal de la Coordinación General de Investigación Forense y Servicios Periciales trabajan en las pericias balísticas, revisión de casquillos y testigos para reconstruir cada segundo del hecho.
Los videos difundidos por el periodista de nota roja Carlos C4 Jiménez muestran a los sospechosos huyendo en las motos por las calles cercanas a la alcaldía Miguel Hidalgo, cruzando un puente peatonal que da al Bosque de Chapultepec.
Tampoco el contexto ayuda a bajar la tensión: en las últimas semanas, México había registrado el asesinato de los músicos colombianos B King y Regio Clown en el Estado de México y el homicidio del peinador de famosos Miguel de la Mora en Polanco. Para la justicia mexicana, la prioridad es determinar el móvil del crimen.
En medio del dolor, los compañeros de Fede y los programas que lo esperaban como participante destacan su talento, su carisma y la pasión que ponía en todo lo que hacía. Desde la producción de Hoy escribieron: "Su recuerdo y su pasión seguirán inspirándonos siempre. Descanse en paz Fede Dorcaz", recordando el vacío enorme que deja su partida, no solo en el escenario, sino también en los corazones de quienes lo conocieron y lo admiraban.
