Asesinato del modelo argentino Fede Dorcaz: Qué se sabe y por qué nadie lo previó

Para quienes lo conocieron, su muerte corta un proyecto profesional prometedor y también evidencia la vulnerabilidad de los artistas extranjeros frente a la violencia en las grandes ciudades.

El ataque a Fede Dorcaz: teorías, videos y pistas que la justicia de México sigue

El homicidio ocurrió el jueves 9 de octubre en el Anillo Periférico, a la altura de la colonia Ampliación Daniel Garza, en la alcaldía Miguel Hidalgo, una de las zonas más transitadas de la Ciudad de México.

Testigos relataron que 4 hombres en dos motos lo siguieron varios metros antes de interceptar su camioneta. Fede aceleró para intentar escapar, perdió el control y, cuando descendió del vehículo, fue alcanzado por los disparos. Según la SSC CDMX, los agresores no se llevaron nada, lo cual alimenta la hipótesis de un ataque planificado y no un simple robo.

image Fue asesinado en el Periférico de Ciudad de México por cuatro hombres en moto; los agresores huyeron sin robarle nada. La Fiscalía y la PDI investigan el homicidio doloso y buscan esclarecer el móvil.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México caratuló el caso como homicidio doloso y ya analiza imágenes de las cámaras de seguridad de la zona para identificar a los responsables. Además, agentes de la Policía de Investigación (PDI) y el personal de la Coordinación General de Investigación Forense y Servicios Periciales trabajan en las pericias balísticas, revisión de casquillos y testigos para reconstruir cada segundo del hecho.

Los videos difundidos por el periodista de nota roja Carlos C4 Jiménez muestran a los sospechosos huyendo en las motos por las calles cercanas a la alcaldía Miguel Hidalgo, cruzando un puente peatonal que da al Bosque de Chapultepec.

Tampoco el contexto ayuda a bajar la tensión: en las últimas semanas, México había registrado el asesinato de los músicos colombianos B King y Regio Clown en el Estado de México y el homicidio del peinador de famosos Miguel de la Mora en Polanco. Para la justicia mexicana, la prioridad es determinar el móvil del crimen.

En medio del dolor, los compañeros de Fede y los programas que lo esperaban como participante destacan su talento, su carisma y la pasión que ponía en todo lo que hacía. Desde la producción de Hoy escribieron: "Su recuerdo y su pasión seguirán inspirándonos siempre. Descanse en paz Fede Dorcaz", recordando el vacío enorme que deja su partida, no solo en el escenario, sino también en los corazones de quienes lo conocieron y lo admiraban.

