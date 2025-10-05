La historia real del asesino necrófilo que es furor en Netflix y fabricaba objetos con carne humana

En 1914, la familia se mudó a una granja aislada cerca de Plainfield, lejos de cualquier contacto social. La soledad y el control materno marcaron a Ed. En apenas cinco años perdió a toda su familia: su padre murió en 1940 por insuficiencia cardíaca, su hermano Henry falleció en 1944 durante un incendio cerca de la casa —algunos investigadores sospechan que Ed lo mató, pero nunca se comprobó—, y su madre sufrió un derrame cerebral en 1945.

La muerte de Augusta devastó a Ed. Perdió a su "único amor verdadero" y algo se quebró en su mente. Para los vecinos de Plainfield, sin embargo, solo era un hombre inofensivo y tímido a quien incluso contrataban como niñero.

Los crímenes que horrorizaron a Estados Unidos

Aislado en la granja familiar, Ed Gein asesinó a dos mujeres en apenas tres años. La primera fue Mary Hogan, dueña de una taberna, hallada muerta el 8 de diciembre de 1954. La segunda, Bernice Worden, dueña de una ferretería de Plainfield, desapareció el 16 de noviembre de 1957. Las autoridades descubrieron su cuerpo colgado por los pies en un cobertizo de la casa de Ed, decapitado y destripado, con los órganos sexuales extirpados.

La policía descubrió entonces una auténtica "casa de los horrores". Junto a la cabeza de Bernice, encontraron restos preservados de al menos otras 15 mujeres: órganos sexuales, narices, labios. Pero lo más escalofriante era cómo Gein usaba esos restos humanos.

Ed confesó haber asesinado a las dos mujeres y haber profanado más de 40 tumbas a partir de 1947. Admitió haber utilizado los cadáveres para su satisfacción sexual, aunque negó haber violado a ninguna mujer o practicado canibalismo. La policía concluyó que buscaba víctimas que se parecieran a su difunta madre, con quien estaba obsesionado y "sentía que tenía el poder de resucitar". Fue considerado "el asesino necrófilo más grotesco de la historia de Estados Unidos".

A pesar de su detención, Ed fue diagnosticado con esquizofrenia crónica y no se lo consideró apto para ser juzgado hasta 1968. Finalmente fue condenado por el asesinato de Worden y recluido en el Hospital Central Estatal para Criminales Locos en Waupun. Más tarde fue trasladado al Instituto de Salud Mental de Mendota en Madison, donde permaneció hasta su muerte el 26 de julio de 1984. Tenía 77 años y murió por insuficiencia respiratoria causada por cáncer de pulmón.

La serie de Netflix: entre el furor y las críticas por inexactitudes

Si bien la miniserie de Netflix arrasa en audiencia, las críticas de quienes conocen la historia real son contundentes. Espectadores en redes denuncian que la serie se toma "demasiadas libertades" con los hechos. "El 95% de todo lo que sucede en el programa es falso", señaló un usuario en Reddit. Otros critican que la madre de Ed muere al final del primer episodio, cuando su relación enfermiza era fundamental para entender al asesino.

" Es inexacto, casi sin hechos que respalden nada", afirmó otro espectador. Muchos coinciden en que, a diferencia de las temporadas sobre Dahmer y los Menéndez —que fueron más apegadas a la realidad—, esta entrega prioriza el dramatismo y las "licencias creativas" por sobre la verdad histórica. A pesar de las críticas, la interpretación de Charlie Hunnam recibe elogios unánimes.

