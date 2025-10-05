urgente24
A pesar de Trump, la OPEP+ anunció un aumento leve de la producción de petróleo

La OPEP+ anuncia un aumento mínimo de producción tras rumores explosivos. Donald Trump buscaba una suba más contundente para contener los precios.

05 de octubre de 2025 - 19:42
La OPEP+ aumenta su producción menos de lo que le gustaría a Trump.

La Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados (OPEP+), decidió aumentar su producción de petróleo en 137.000 barriles diarios a partir de noviembre, un incremento modesto que busca enviar una señal de estabilidad al mercado global sin provocar un desplome de precios.

La decisión llega tras días de especulación sobre un posible aumento mucho mayor, de hasta 500.000 barriles diarios, que inquietó a los mercados y provocó una caída del precio del crudo Brent de referencia de más del 8%, su mayor descenso semanal en tres meses. El Brent cerró la semana por debajo de los US$ 65 por barril, frente a los US$ 70 en los que se había mantenido durante gran parte del verano.

Jorge León, jefe de análisis geopolítico de Rystad Energy y antiguo funcionario de la OPEP, explicó a Financial Times:

La decisión de hoy no se centró en los barriles, sino en la señalización. La OPEP+ actuó con cautela tras observar el nerviosismo del mercado. La decisión de hoy no se centró en los barriles, sino en la señalización. La OPEP+ actuó con cautela tras observar el nerviosismo del mercado.

El anuncio de un incremento más limitado podría complacer al presidente estadounidense Donald Trump, quien ejerció una presión constante sobre el grupo para aumentar la oferta, con el objetivo de reducir los precios, frenar la inflación y debilitar los ingresos energéticos de Rusia en el marco de la guerra en Ucrania.

Además, se espera que el príncipe heredero saudí, Mohammed bin Salman, visite Washington en noviembre, un contexto que da un matiz diplomático a la estrategia del grupo.

Donald Trump y Mohammed bin Salman se reunirán nuevamente en noviembre en Estados Unidos. El precio del petróleo es uno de los intereses centrales de Trump para contener la inflación.

El giro en la política de la OPEP+

La OPEP+ ya había abandonado en marzo su política de retención masiva de barriles para sostener precios, y desde entonces viene aumentando su límite de producción colectiva en 2,67 millones de barriles diarios. Sin embargo, el cumplimiento de estas metas ha sido dispar.

Aunque las cuotas se elevaron, muchos países no han logrado alcanzar sus nuevos objetivos. En agosto, Arabia Saudita, Irak, Kuwait, Omán y Emiratos Árabes Unidos elevaron sus exportaciones en conjunto en solo 540.000 barriles diarios, aproximadamente un tercio del incremento de cuota que se les había asignado.

León advierte que solo se ha alcanzado alrededor del 60% del aumento de producción previsto desde marzo. "En el futuro, es probable que los aumentos sean menores, ya que algunos países podrían no ser capaces de seguir aumentando la producción", agregó.

Jorge León, especialista en petróleo y exasesor de la OPEP.

Pese a los temores de un exceso de oferta, los indicadores no muestran signos de que el petróleo se esté acumulando en almacenamiento en Estados Unidos o Europa, algo habitual cuando hay sobreproducción. Parte del equilibrio se explica por la estrategia de China, que ha aprovechado para almacenar reservas estratégicas, sosteniendo así la demanda global.

Con la producción real por debajo de las cuotas y la volatilidad del mercado al alza, la OPEP+ opta por una estrategia de “pasos cortos pero seguros”, intentando no desequilibrar una recuperación todavía frágil del sector energético mundial.

