PARA NOVIEMBRE
A pesar de Trump, la OPEP+ anunció un aumento leve de la producción de petróleo
La OPEP+ anuncia un aumento mínimo de producción tras rumores explosivos. Donald Trump buscaba una suba más contundente para contener los precios.
La decisión llega tras días de especulación sobre un posible aumento mucho mayor, de hasta 500.000 barriles diarios, que inquietó a los mercados y provocó una caída del precio del crudo Brent de referencia de más del 8%, su mayor descenso semanal en tres meses. El Brent cerró la semana por debajo de los US$ 65 por barril, frente a los US$ 70 en los que se había mantenido durante gran parte del verano.
Jorge León, jefe de análisis geopolítico de Rystad Energy y antiguo funcionario de la OPEP, explicó a Financial Times:
El anuncio de un incremento más limitado podría complacer al presidente estadounidense Donald Trump, quien ejerció una presión constante sobre el grupo para aumentar la oferta, con el objetivo de reducir los precios, frenar la inflación y debilitar los ingresos energéticos de Rusia en el marco de la guerra en Ucrania.
Además, se espera que el príncipe heredero saudí, Mohammed bin Salman, visite Washington en noviembre, un contexto que da un matiz diplomático a la estrategia del grupo.
El giro en la política de la OPEP+
La OPEP+ ya había abandonado en marzo su política de retención masiva de barriles para sostener precios, y desde entonces viene aumentando su límite de producción colectiva en 2,67 millones de barriles diarios. Sin embargo, el cumplimiento de estas metas ha sido dispar.
Aunque las cuotas se elevaron, muchos países no han logrado alcanzar sus nuevos objetivos. En agosto, Arabia Saudita, Irak, Kuwait, Omán y Emiratos Árabes Unidos elevaron sus exportaciones en conjunto en solo 540.000 barriles diarios, aproximadamente un tercio del incremento de cuota que se les había asignado.
León advierte que solo se ha alcanzado alrededor del 60% del aumento de producción previsto desde marzo. "En el futuro, es probable que los aumentos sean menores, ya que algunos países podrían no ser capaces de seguir aumentando la producción", agregó.
Pese a los temores de un exceso de oferta, los indicadores no muestran signos de que el petróleo se esté acumulando en almacenamiento en Estados Unidos o Europa, algo habitual cuando hay sobreproducción. Parte del equilibrio se explica por la estrategia de China, que ha aprovechado para almacenar reservas estratégicas, sosteniendo así la demanda global.
Con la producción real por debajo de las cuotas y la volatilidad del mercado al alza, la OPEP+ opta por una estrategia de “pasos cortos pero seguros”, intentando no desequilibrar una recuperación todavía frágil del sector energético mundial.
