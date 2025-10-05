Las calles de Santiago de Chile están repletas de turistas argentinos. Van con las valijas vacías y se van con autos repletos de electrodomésticos, ropa de marca y tecnología. Este fenómeno, que a primera vista puede parecer anecdótico, es en realidad un síntoma preocupante de la grave crisis cambiaria que atraviesa Argentina y que el presidente Milei parece desestimar.
SHOPPING FEROZ
El subsidio al dólar beneficia a Santiago de Chile: impactante consumo de argentinos
Con el subsidio al dólar, aumenta el consumo de turistas argentinos en Santiago de Chile, alimentando una crisis que Milei ni intenta contener.
Un ejemplo publicado por Bloomberg basta para ilustrar la magnitud del fenómeno. Afuera de un hotel Courtyard by Marriott en la capital chilena, la guardia de seguridad Carolyn Pérez observó atónita cómo dos parejas argentinas cargaban su coche con dos televisores, una heladera y varias cajas más. “Fue impactante”, señaló.
Como ellas, cientos de miles de argentinos convirtieron a las ciudades chilenas, especialmente Santiago, en centros de compras donde el peso rinde mucho más que en Argentina.
Según datos del procesador de pagos Transbank, el gasto con tarjetas argentinas en Chile aumentó un 438% este año. En pasos fronterizos clave, el flujo de vehículos desde Argentina se incrementó un 150% respecto a 2023.
Esta fiebre de compras tiene una explicación: el gobierno de Milei ha mantenido el tipo de cambio prácticamente congelado como estrategia para contener la inflación y para facilitar el carry trade de los inversores. Pero, al no acompañar con una corrección cambiaria real, el peso argentino se ha sobrevaluado —entre un 20% y un 30%, según analistas como Andrés Abadía, de Pantheon Macroeconomics—, lo que incentivó las compras en el exterior, donde los productos cuestan menos incluso con el viaje incluido.
Chile, con aranceles mucho más bajos que Argentina, se convirtió en el destino ideal. Algunos comercios santiaguinos han eliminado el requisito del RUT (número de identificación chileno) para facilitar las compras a los argentinos, quienes arrasan en centros comerciales como Costanera Center y Parque Arauco. Las escenas de autos con patente argentina abarrotados de televisores, zapatillas y ropa son cada vez más comunes.
El costo para el consumo y la economía argentina
Pero este comportamiento tiene un costo enorme: una sangría de divisas que amenaza las reservas del Banco Central argentino. Aunque las normas de aduana establecen un límite de US$ 300 en compras sin declarar, solo ahora se está comenzando a aplicar con rigor, aunque de forma irregular. Aun así, muchos consideran que “incluso con multa, sigue siendo más barato”.
El fenómeno dio lugar a una industria improvisada de tours de compras, personal shoppers y agencias que organizan viajes exclusivamente para consumidores argentinos.
Preocupado, el chileno Gabriel Damiani, uno de ellos, advierte al mismo medio:
Con elecciones legislativas clave en el horizonte y la confianza de los inversores en declive, Milei enfrenta un dilema. Mientras insiste en que el tipo de cambio es adecuado y se resiste a una devaluación, el "turismo de consumo" argentino en el exterior no da señales de detenerse. Para muchos, es simplemente el reflejo de una economía que no logra estabilizarse y su contrapartida es la caída del consumo interno.
