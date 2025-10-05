El subsidio al dólar beneficia a Santiago de Chile: impactante consumo de argentinos

Chile, con aranceles mucho más bajos que Argentina, se convirtió en el destino ideal. Algunos comercios santiaguinos han eliminado el requisito del RUT (número de identificación chileno) para facilitar las compras a los argentinos, quienes arrasan en centros comerciales como Costanera Center y Parque Arauco. Las escenas de autos con patente argentina abarrotados de televisores, zapatillas y ropa son cada vez más comunes.

image Parque Arauco, uno de los centros comerciales más concurridos por los argentinos en Santiago de Chile.

El costo para el consumo y la economía argentina

Pero este comportamiento tiene un costo enorme: una sangría de divisas que amenaza las reservas del Banco Central argentino. Aunque las normas de aduana establecen un límite de US$ 300 en compras sin declarar, solo ahora se está comenzando a aplicar con rigor, aunque de forma irregular. Aun así, muchos consideran que “incluso con multa, sigue siendo más barato”.

El fenómeno dio lugar a una industria improvisada de tours de compras, personal shoppers y agencias que organizan viajes exclusivamente para consumidores argentinos.

Preocupado, el chileno Gabriel Damiani, uno de ellos, advierte al mismo medio:

Si el peso se devalúa, esto se termina. Si el peso se devalúa, esto se termina.

Con elecciones legislativas clave en el horizonte y la confianza de los inversores en declive, Milei enfrenta un dilema. Mientras insiste en que el tipo de cambio es adecuado y se resiste a una devaluación, el "turismo de consumo" argentino en el exterior no da señales de detenerse. Para muchos, es simplemente el reflejo de una economía que no logra estabilizarse y su contrapartida es la caída del consumo interno.

