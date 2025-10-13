River Plate perdió 0-1 con Sarmiento de Junín por el Torneo Clausura de la Liga Profesional en el Monumental y los futbolistas fueron insultados por el estadio. Lautaro Rivero, que está con la Selección Argentina de Lionel Scaloni, es tema de conversación en River (ojo con lo que dijo Juan Cortese).
¿SE LO LLEVAN?
Preocupación en River: Extraño comentario de Juan Cortese sobre Lautaro Rivero
River Plate atraviesa un mal momento y Lautaro Rivero está en el ojo de la tormenta. ¿Qué dijo Juan Cortese?
Indudablemente, el ex defensor central de Central Córdoba de Santiago del Estero, se ha convertido en uno de los mejores futbolistas dentro de un equipo de Marcelo Gallardo que tiene poco y nada para destacar.
Lautaro Rivero y Juan Cortese
Desde su repesca, Lautaro Rivero se ganó un lugar en el equipo de Marcelo Gallardo, incluso siendo titular ante Palmeiras en Brasil por Copa Libertadores.
Su buen rendimiento llevó a que Lionel Scaloni lo convoque a la Selección Argentina en vistas a lo que será el Mundial de Norteamérica 2026.
El joven no sumó minutos en el encuentro ante Venezuela pero muchos hablaron del tuit de Juan Cortese.
El periodista de TyC Sports publicó: "Lautaro Rivero ya es titular en Selección durante esta gira. Por su presente en River, vidriera internacional y edad, pareciera que la cláusula de 100 millones de euros no sería impedimento para una salida a Europa en el mediano plazo.".
Horas más tarde, comenzó a circular la versión de que Atlético de Madrid tiene en su órbita a Lautaro Rivero y que Cholo Simeone está siguiendo al defensor del Millonario. Quien hizo circular esta información es el periodista Maximiliano Benozzi.
Su corta edad, su buen nivel y su enorme proyección, podrían derivar en un futuro europeo para el marcador central de River Plate.
Más sobre River Plate de Marcelo Gallardo
La caída de River frente a Sarmiento de Junín fue la sexta derrota sobre siete partidos. Cuatro de ellas fueron en el Torneo Clausura y dos por Copa Libertadores. La única victoria fue ante Racing Club por 1-0 en cuartos de final de la Copa Argentina.
Según la cuenta Numeral River, en X, hay que remontarse a 43 años atrás para encontrar una situación tan lamentable. En aquella ocasión perdió 3 partidos por el Nacional 1982 y 3 por Copa Libertadores. Al igual que este año, solo pudo ganarle a Racing.
Marcelo Gallardo pondrá el foco en lo que viene para recuperarse de este mal momento.
En el Torneo Clausura, al Millonario le quedan 4 partidos para terminar de la mejor manera y también mira de reojo la tabla anual (podría ser superado por Deportivo Riestra si vence a Platense).
Quizá el gran objetivo para lograr un título en este 2025, es la Copa Argentina.
El viernes 24 de octubre desde las 18 horas, el Millonario se enfrentará a Independiente Rivadavia de Mendoza por las semifinales de dicha competencia.
+ EN GOLAZO 24
Lucas Martínez Quarta se disculpó ante los explotados hinchas de River
Los hinchas de Boca sufren a Tato Aguilera por su tweet de nene chiquito
Esta vez, Marcelo Gallardo no logra armar el equipo en River Plate