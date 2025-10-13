Preocupación en River: Extraño comentario de Juan Cortese sobre Lautaro Rivero

El periodista de TyC Sports publicó: "Lautaro Rivero ya es titular en Selección durante esta gira. Por su presente en River, vidriera internacional y edad, pareciera que la cláusula de 100 millones de euros no sería impedimento para una salida a Europa en el mediano plazo.".

Horas más tarde, comenzó a circular la versión de que Atlético de Madrid tiene en su órbita a Lautaro Rivero y que Cholo Simeone está siguiendo al defensor del Millonario. Quien hizo circular esta información es el periodista Maximiliano Benozzi.

Su corta edad, su buen nivel y su enorme proyección, podrían derivar en un futuro europeo para el marcador central de River Plate.

La caída de River frente a Sarmiento de Junín fue la sexta derrota sobre siete partidos. Cuatro de ellas fueron en el Torneo Clausura y dos por Copa Libertadores. La única victoria fue ante Racing Club por 1-0 en cuartos de final de la Copa Argentina.

Según la cuenta Numeral River, en X, hay que remontarse a 43 años atrás para encontrar una situación tan lamentable. En aquella ocasión perdió 3 partidos por el Nacional 1982 y 3 por Copa Libertadores. Al igual que este año, solo pudo ganarle a Racing.

Marcelo Gallardo pondrá el foco en lo que viene para recuperarse de este mal momento.

En el Torneo Clausura, al Millonario le quedan 4 partidos para terminar de la mejor manera y también mira de reojo la tabla anual (podría ser superado por Deportivo Riestra si vence a Platense).

Quizá el gran objetivo para lograr un título en este 2025, es la Copa Argentina.

El viernes 24 de octubre desde las 18 horas, el Millonario se enfrentará a Independiente Rivadavia de Mendoza por las semifinales de dicha competencia.

