Nuevo capítulo en la interna que mantienen el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el asesor presidencial, Santiago Caputo, que data de hace tiempo pero este jueves (09/10) recrudeció con nuevas declaraciones del funcionario, pidiéndole que "ponga la firma" y "asuma responsabilidades".
PODEROSO ASESOR MONOTRIBUTISTA
Recrudece la interna Guillermo Francos / Santiago Caputo: "Que ponga la firma"
La interna entre Guillermo Francos y Santiago Caputo no es nueva, pero ahora el jefe de Gabinete sumó nuevo capítulo, pidiéndole que "asuma responsabilidades".
En una entrevista con Infobae, Francos dijo que "hay actores del Gabinete o del equipo de gobierno que no están en el Gabinete que no tienen responsabilidad de gestión y por ahí están tomando decisiones”.
En la misma línea, señaló: “En toda gestión hay gente que trabaja pero no tiene responsabilidad. Viste que hay algunos que firmamos soluciones, decretos, proyectos de ley, y hay otros que asesoran pero que no tienen esa responsabilidad ”.
Consultado específicamente sobre si pretende que Santiago Caputo -que no tiene cargo oficial y factura como monotributista pese al enorme poder político que ostenta- "ponga la firma", respondió: "obvio, me parece que dirigentes que están participando del Gobierno asuman responsabilidades es bueno". "Creo que el Presidente tiene que fijar responsabilidades muy claras", agregó, en lo que se puede interpretar cierto malestar también con Javier Milei.
En Urgente24 ya se ha escrito sobre los malestares de Guillermo Francos en su relación con Javier Milei: no hablan todo lo que el Jefe de Gabinete de Ministros querría / necesita. Hay decisiones que toma Karina Milei. Otras Santiago Caputo. Y ambos limitan el poder de Francos.
Guillermo Francos ya había admitido públicamente en entrevistas periodísticas tener diferencias con Santiago Caputo, incluso fue bastante duro en aquel bochornoso reportaje de Jony Viale a Javier Milei, cuando se vio ingresar al asesor para interrumpir y guionar la entrevista. " El Presidente se enojó, por supuesto. Se enojó sin saber que esa parte iba a salir al aire. Se enojó con Caputo, le pareció una irresponsabilidad que interrumpiera sin ningún acuerdo previo con el conductor del programa", dijo en aquella ocasión.
Y lanzó: "me parece que Santiago Caputo ha aprendido una lección y es que nadie es superpoderoso, que todas las cosas tienen sus límites. El Presidente se lo ha marcado" .
