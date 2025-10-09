Recrudece la interna Guillermo Francos / Santiago Caputo: "Que ponga la firma"

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/marianherrrera/status/1976281834012250390&partner=&hide_thread=false “Hay dirigentes que asesoran pero no ponen la firma para asumir responsabilidades”



Francos le declaró la guerra a Santiago Caputo. Uno de los dos vuela post elecciones. pic.twitter.com/brstH3JCQe — Marian Herrera (@marianherrrera) October 9, 2025

Guillermo Francos ya había admitido públicamente en entrevistas periodísticas tener diferencias con Santiago Caputo, incluso fue bastante duro en aquel bochornoso reportaje de Jony Viale a Javier Milei, cuando se vio ingresar al asesor para interrumpir y guionar la entrevista. " El Presidente se enojó, por supuesto. Se enojó sin saber que esa parte iba a salir al aire. Se enojó con Caputo, le pareció una irresponsabilidad que interrumpiera sin ningún acuerdo previo con el conductor del programa", dijo en aquella ocasión.

Y lanzó: "me parece que Santiago Caputo ha aprendido una lección y es que nadie es superpoderoso, que todas las cosas tienen sus límites. El Presidente se lo ha marcado" .

