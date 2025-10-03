El Presidente Ja vier Milei mantuvo en la tarde del viernes (03/10) reunión en Olivos con el exmandatario Mauricio Macri, acompañado por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
A FUTURO (DESPUÉS DEL 27/10)
Sin pena ni gloria terminó la reunión Mauricio Macri - Javier Milei
En Olivos, el jefe de Estado y Mauricio Macri acordaron avanzar en la "construcción de consensos" pero del 27/10 en adelante.
03 de octubre de 2025 - 19:47
En X Javier Milei posteó
La cita en Olivos se dio en medio de un escenario político en el que el oficialismo busca consolidar apoyos para el paquete de reformas que impulsa en el Congreso.
En principio, el acuerdo con Macri se observa como cierto acercamiento entre ambos líderes, que a la fecha no aportan nada deslumbrante más allá de una reunión postergada en el tiempo.
