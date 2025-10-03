urgente24
Mauricio Macri > Javier Milei > Guillermo Francos

A FUTURO (DESPUÉS DEL 27/10)

Sin pena ni gloria terminó la reunión Mauricio Macri - Javier Milei

En Olivos, el jefe de Estado y Mauricio Macri acordaron avanzar en la "construcción de consensos" pero del 27/10 en adelante.

03 de octubre de 2025 - 19:47
Javier Milei y Mauricio Macri hablaron de proyectos a futuro

Foto: NA.

El Presidente Ja vier Milei mantuvo en la tarde del viernes (03/10) reunión en Olivos con el exmandatario Mauricio Macri, acompañado por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

En X Javier Milei posteó

Recién hemos terminado una muy fructífera reunión con el expresidente @mauriciomacri, el Jefe de Gabinete @GAFrancosOk y la Secretaria General de la Presidencia @KarinaMileiOk en la que acordamos trabajar en conjunto, a partir del 27 de Octubre, para construir los consensos necesarios que nos permitan avanzar en las reformas estructurales que necesita nuestro País para que sea grande nuevamente. VLLC! Recién hemos terminado una muy fructífera reunión con el expresidente @mauriciomacri, el Jefe de Gabinete @GAFrancosOk y la Secretaria General de la Presidencia @KarinaMileiOk en la que acordamos trabajar en conjunto, a partir del 27 de Octubre, para construir los consensos necesarios que nos permitan avanzar en las reformas estructurales que necesita nuestro País para que sea grande nuevamente. VLLC!

La cita en Olivos se dio en medio de un escenario político en el que el oficialismo busca consolidar apoyos para el paquete de reformas que impulsa en el Congreso.

En principio, el acuerdo con Macri se observa como cierto acercamiento entre ambos líderes, que a la fecha no aportan nada deslumbrante más allá de una reunión postergada en el tiempo.

