4 cosas que un cirujano cardíaco evita para cuidar su corazón

London detalla que este mal hábito destruye los pulmones, causa cáncer de pulmón, se relaciona con un alto riesgo de enfermedades cardiovasculares como infarto y accidente cerebrovascular. "No fumes", recomienda.

A propósito de esto, un dato interesante es el que apuntan en Johns Hopkins Medicine: "1 de cada 5 muertes relacionadas con el tabaquismo es causada por una enfermedad cardíaca".

Alcohol

"Odio decírtelo. Tóxico. Tóxico para todas las células de tu cuerpo", así calificó el médico al alcohol.

Y siguió: "Tu cuerpo. Tus reglas. Tú decides por ti mismo. Para mí, personalmente, eliminar el alcohol de mi vida ha sido probablemente una de las decisiones más transformadoras que he tomado como adulto (...) ¡Inténtalo".

Según la Asociación Americana del Corazón, el consumo de alcohol aumenta el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, como hipertensión arterial, accidente cerebrovascular, arritmia, insuficiencia cardíaca y muerte súbita cardíaca.

Refrescos

Para el Dr. London, los refrescos (gaseosas) son "muerte líquida". Él insistió: "Simplemente no los bebas, punto terminado".

Según un estudio dirigido por la Escuela de Salud Pública TH Chan de Harvard, el consumo diario de bebidas azucaradas puede aumentar el riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares, incluso entre aquellos con niveles de actividad física superiores a la media.

Pan y pasta

El médico también evita los panes y las pastas, lo refinado y las malas hierbas.

"El 80% del control del peso es dieta, el 20% es ejercicio", explicó. "Sé consciente de lo que lleves a tu boca".

En general, los expertos en salud del corazón sugieren seguir una dieta saludable con una amplia variedad de frutas, verduras y cereales integrales. Por lo que, quizá, podría ser mejor comer pan y pasta integral.

