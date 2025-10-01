¿Qué hacer para que el café sea más saludable? ¿Cuál es la mejor manera de tomar café? ¿Qué agregarle a esta bebida? Una de las cosas que hacen millones de personas es tomar una buena taza de café para comenzar el día. Así que, vamos al grano, aquí hay algunas maneras de hacer que tu café sea más saludable:
DÍA MUNDIAL DEL CAFÉ
5 cosas que puedes hacer para que tu taza de café sea más saludable
¿Quieres que tu hábito de café sea más saludable? Entonces, vamos directo al grano, y sigue estos consejos de expertos para mejorar esta bebida.
Toma la cantidad adecuada
La primera regla para que tu bebida de café pueda ser más saludable es no excederse. Según la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA), la cafeína puede ser parte de una dieta saludable para la mayoría de las personas, pero demasiada cafeína puede convertirse en un "peligro" para la salud.
El exceso de cafeína en el cuerpo puede provocar aumento de la frecuencia cardíaca, palpitaciones cardíacas, presión arterial alta, insomnio o trastornos del sueño, ansiedad, nerviosismo, malestar estomacal, náuseas y dolor de cabeza.
Entonces, ¿Cuál es la cantidad adecuada de café para tomar? En general, los expertos recomiendan consumir hasta 4 tazas de café al día, con una ingesta máxima de 400 miligramos de cafeína. Recuerde que otros alimentos también contienen cafeína.
Limita el azúcar añadido
Lo que le añades al café puede hacer que éste sea saludable, o no. Uno de los ingredientes que se debe evitar en el café es el azúcar. El exceso de azúcar en la dieta se asocia con numerosos problemas de salud como obesidad, diabetes y enfermedad cardíaca.
"¡Intenta limitar el azúcar añadido lo máximo posible! Si necesitas endulzar, prueba con jarabe de arce puro en pequeñas cantidades: empieza con una cucharadita", recomiendan expertos de Johns Hopkins Medicine.
Añade especias
Las especias son aliadas en la cocina y en la salud. Agregar especias al café no solamente puede influir en el sabor de esta bebida, sino que además, puede sumar beneficios.
Una de las especias más recomendadas para añadir al café es la cúrcuma, que ofrece beneficios antiinflamatorios y antioxidantes debido a su principal compuesto activo, la curcumina. Recuerda que para intensificar sus propiedades es importante combinarla con un poco de pimienta negra.
Otras especias que combinan bien con el café son canela, cardamomo, nuez moscada y jengibre.
Evita el café después del almuerzo
No solamente importa la cantidad de café que tomas a diario, sino también el momento en que lo consumes. Beber café después del mediodía puede incluso afectar tu sueño en la noche, debido a que los efectos de la cafeína pueden permanecer en el cuerpo hasta 6 horas.
Además, el Instituto Nacional del Corazón, los Pulmones y la Sangre de Estados Unidos indica que un estudio encontró que "los adultos que limitaban su consumo de café a entre las 4 a. m. y el mediodía tenían un 16% menos de probabilidades de morir por cualquier causa durante casi 10 años (...) y 31% menos de probabilidades de morir por enfermedad cardiovascular. Estas asociaciones no se extendieron a las personas que bebieron café a lo largo del día".
Prueba el café descafeinado
Para las personas que son más sensibles a la cafeína, podría ser una mejor opción tomar café descafeinado. Este tipo de café ofrece el sabor y los beneficios para la salud del café, pero sin efectos secundarios.
UCLA Health cita un estudio sobre el café descafeinado que reveló que "ambos cafés comparten muchos de los mismos beneficios para la salud. Estos incluyen un menor riesgo de diabetes tipo 2, ciertas enfermedades neurodegenerativas y deterioro cognitivo".
