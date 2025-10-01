5 cosas que puedes hacer para que tu taza de café sea más saludable

"¡Intenta limitar el azúcar añadido lo máximo posible! Si necesitas endulzar, prueba con jarabe de arce puro en pequeñas cantidades: empieza con una cucharadita", recomiendan expertos de Johns Hopkins Medicine.

Añade especias

Las especias son aliadas en la cocina y en la salud. Agregar especias al café no solamente puede influir en el sabor de esta bebida, sino que además, puede sumar beneficios.

Una de las especias más recomendadas para añadir al café es la cúrcuma, que ofrece beneficios antiinflamatorios y antioxidantes debido a su principal compuesto activo, la curcumina. Recuerda que para intensificar sus propiedades es importante combinarla con un poco de pimienta negra.

Otras especias que combinan bien con el café son canela, cardamomo, nuez moscada y jengibre.

Evita el café después del almuerzo

No solamente importa la cantidad de café que tomas a diario, sino también el momento en que lo consumes. Beber café después del mediodía puede incluso afectar tu sueño en la noche, debido a que los efectos de la cafeína pueden permanecer en el cuerpo hasta 6 horas.

Además, el Instituto Nacional del Corazón, los Pulmones y la Sangre de Estados Unidos indica que un estudio encontró que "los adultos que limitaban su consumo de café a entre las 4 a. m. y el mediodía tenían un 16% menos de probabilidades de morir por cualquier causa durante casi 10 años (...) y 31% menos de probabilidades de morir por enfermedad cardiovascular. Estas asociaciones no se extendieron a las personas que bebieron café a lo largo del día".

Prueba el café descafeinado

Para las personas que son más sensibles a la cafeína, podría ser una mejor opción tomar café descafeinado. Este tipo de café ofrece el sabor y los beneficios para la salud del café, pero sin efectos secundarios.

UCLA Health cita un estudio sobre el café descafeinado que reveló que "ambos cafés comparten muchos de los mismos beneficios para la salud. Estos incluyen un menor riesgo de diabetes tipo 2, ciertas enfermedades neurodegenerativas y deterioro cognitivo".

---------

Más noticias en Urgente24

El alimento coreano que experta recomienda para tu cerebro: "Es uno de mis favoritos"

¿Qué pasa con la presión arterial si comes 1 banana (plátano) al día?

Cómo evitar un ataque al corazón antes de los 60, según cardiólogo

Esta forma de caminar reduce en un 50% el riesgo de cáncer de pulmón, según estudio reciente

2 semillas para el intestino que un gastroenterólogo remoja cada noche y come en la mañana