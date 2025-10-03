Axel Kicillof sobre Espert: "Ni Lemoine ni Fantino ni la Justicia de Texas son K"

“Estamos ante un caso muy grave de financiamiento de gente del narco de una campaña. Y un candidato, que es el primero de la oposición. Lo trato con prudencia. Lo vieron con el triple crimen [narco de Florencio Varela], fue inmediatamente echarme la culpa a mí. Todo el tiempo están haciendo eso, que uno no lo hace porque nosotros hacemos las cosas con seriedad y porque no nos da regocijo”, contrastó Kicillof.

Y acotó: “A mí no me da ninguna alegría, ni me divierte para nada que el principal candidato de la oposición en la provincia tenga vínculos con el narco. Habla de una degradación de la fuerza política que se opone a nosotros y forma parte del Gobierno que es grave, es de una gravedad enorme“.

Para concluir, el mandatario insistió con que Espert debe dar una explicación “plausible” que todavía no se escuchó de su parte. “No lo digo yo, lo dice [Alejandro] Fantino, que tampoco es un operador K”, concluyó sobre el conductor libertario, que se quejó por los descargos del candidato luego de que explotara la polémica.

-------

Otras noticias en Urgente24:

Polémica en Racing Club: Fuerte lo que cuentan sobre Marcos Rojo

Javier Milei con Mauricio Macri hace enojar a Patricia Bullrich

Tiene 6 episodios y es la miniserie más inteligente y entretenida del momento

Éxito total: La película que se lleva todos los aplausos de la crítica

'Siga, siga' de Javier Milei, cada vez más debilitado