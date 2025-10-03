El gobernador Axel Kicillof habló por primera vez del escándalo que rodea a José Luis Espert. Dijo que le gustaría ser “prudente” porque no coincide con las “sentencias sumarísimas televisivas”, pero marcó las novedades del caso y destacó que las acusaciones no provienen del kirchnerismo.
PIDIÓ "PRUDENCIA"
Axel Kicillof sobre Espert: "Ni Lemoine ni Fantino ni la Justicia de Texas son K"
Axel Kicillof habló sobre el escándalo que rodea a José Luis Espert y pidió ser “prudente” pero destacó que las acusaciones no provienen del kirchnerismo.
Pese a que "a mí ellos no me dan ese tratamiento [prudente], se la pasan todo el tiempo contra nosotros diciendo y revoleando acusaciones”, Kicillof pidió prudencia, en diálogo con el streaming marplatense Mesa Chica, por Canal 8.
Sin embargo, recordó las novedades en esta causa, en relación con un documento que tiene la Justicia de Estados Unidos, que devela una transferencia de US$200.000 a Espert en 2020 de parte de Fred Machado, a través de una firma de una socia que está presa por narcotráfico en ese país. Ese monto también aparece acreditado en documentación del Bank of America, y fue admitido finalmente por el candidato libertario, que alegó que le mandaron la plata para pagarle actividades de consultoría sobre una minera perteneciente a Machado en Guatemala.
“Tiene que dar explicaciones verosímiles, plausibles, que expliquen que no hubo dinero narco o vinculado al narco que haya ido a una cuenta de él o a su campaña”, sostuvo el gobernador, y marcó: “Empezaron a hablar los [participantes] de su campaña. Lo dijo Lemoine, que Espert se llevó plata de la campaña [presidencial de 2019]. Lemoine, la Justicia de Texas, Fred Machado, la [ex] vocera de Espert… nadie de esos es kirchnerista, ni peronista; más bien son del círculo liberal-libertario, o del círculo de Espert, que hoy es liberal libertario”, comentó Kicillof sobre las personas que abonaron la teoría -tanto ahora como en el pasado, como en el caso de Lilia Lemoine- de que el candidato tuvo sus nexos con el mundo narco.
Además, Kicillof deseó que haya más explicaciones de parte de Espert sobre las acusaciones en su contra, ya que todavía existen una serie de dudas. Entre ellas, que el candidato tuvo distintas versiones sobre su relación con Machado, que no presentó ninguna factura que acredite que le brindó servicios profesionales y que recién el jueves por la noche admitió que no solo lo vio una vez, sino que tenía un ida y vuelta más aceitado.
“Estamos ante un caso muy grave de financiamiento de gente del narco de una campaña. Y un candidato, que es el primero de la oposición. Lo trato con prudencia. Lo vieron con el triple crimen [narco de Florencio Varela], fue inmediatamente echarme la culpa a mí. Todo el tiempo están haciendo eso, que uno no lo hace porque nosotros hacemos las cosas con seriedad y porque no nos da regocijo”, contrastó Kicillof.
Y acotó: “A mí no me da ninguna alegría, ni me divierte para nada que el principal candidato de la oposición en la provincia tenga vínculos con el narco. Habla de una degradación de la fuerza política que se opone a nosotros y forma parte del Gobierno que es grave, es de una gravedad enorme“.
Para concluir, el mandatario insistió con que Espert debe dar una explicación “plausible” que todavía no se escuchó de su parte. “No lo digo yo, lo dice [Alejandro] Fantino, que tampoco es un operador K”, concluyó sobre el conductor libertario, que se quejó por los descargos del candidato luego de que explotara la polémica.
