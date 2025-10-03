Entre el final de las Eliminatorias y el comienzo del Mundial hay una larga ventana de varios meses, lo que suele ser como un periodo de prueba para todos los seleccionados clasificados, y la Selección Argentina no es la excepción. Por eso no sorprende que en la lista de convocados de Lionel Scaloni para los amistosos de la fecha FIFA de octubre haya varias sorpresas.
A PROBAR
Fecha FIFA: La Selección Argentina empieza su periodo de prueba, sorpresas en los convocados
Lionel Scaloni dio la lista de convocados de la Selección Argentina para el comienzo de la época de prueba previa al Mundial, la fecha FIFA de octubre.
Los convocados de Lionel Scaloni, el periodo de prueba, y el único partido importante
Restan tres fechas FIFA, la de octubre, la de noviembre y la de marzo, previo al Mundial 2026. La Selección Argentina jugará al menos 5 partidos, 4 de ellos amistosos y 1 no. Este es un periodo donde los seleccionados de distintas partes del mundo suelen probar jugadores para afinar todo el equipo de cara al Mundial, por eso hay sorpresas en la lista de Lionel Scaloni, ya que en la fecha FIFA de octubre y noviembre probará jugadores.
Los convocados para esta doble fecha FIFA por Lionel Scaloni son:
- Arqueros: Emiliano Martínez, Gerónimo Rulli, Walter Benítez y Facundo Cambeses.
- Defensores: Gonzalo Montiel, Nahuel Molina, Cristian Romero, Leonardo Balerdi, Nicolás Otamendi, Marcos Senesi, Lautaro Rivero, Marcos Acuña y Nicolás Tagliafico.
- Mediocampistas: Leandro Paredes, Aníbal Moreno, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Nicolás Paz, Giovani Lo Celso, Alexis Mac Allister y Thiago Almada.
- Delanteros: Giuliano Simeone, Nicolás González, Franco Mastantuono, Lionel Messi, José Manuel López, Julián Álvarez y Lautaro Martínez.
En el listado podemos observar que en todas las líneas hay sorpresas como por ejemplo en el arco donde probará a Facundo Cambeses y Walter Benítez, o en el mediocampo donde aparece Aníbal Moreno, y otro es el delantero del que todos hablan, el flaco López de Palmeiras. Todos son jugadores que están teniendo un buen momento y es justo que en este período de prueba tengan su chance.
La Selección Argentina tendrá cuatro partidos para probar jugadores, dos en octubre y dos en noviembre. Los de la fecha FIFA que se nos aproxima son el 10 de octubre ante Venezuela en el Hard Rock Stadium, y el 13 de octubre ante Puerto Rico en el Soldier Field de Chicago.
Luego de esos partidos argentina viajará a Asia y África en noviembre. El primer partido no tiene fecha fija, pero si rival, será Angola en el Estadio 11 de Noviembre en Luanda, con el motivo de festejar la independencia del país africano. Luego jugará en la India con un rival a confirmar.
Pero muchos se preguntan ¿Qué pasa con la fecha FIFA de marzo? Allí Argentina no tendrá amistosos, sino que disputará la Finalissima ante España. La fecha FIFA de marzo se juega entre el 23 y 31 de marzo y si bien el partido no tiene fecha fija según pudimos saber se jugaría el sábado 28 de marzo en Qatar. Datos que no son oficiales y por ende no están confirmados, pero si hay un rumor que dice eso.
Luego del partido que enfrente al campeón de América con el de Europa, Argentina ya no tendrá partidos, se especula que jugaría con México un amistoso en junio, una vez que la Scaloneta esté instalada en tierras norteamericanas.
+ de Golazo24
Revuelo en Boca: carpetearon a Fafi Pérez y tuvo que cerrar su Twitter
Polémica en Racing Club: Fuerte lo que cuentan sobre Marcos Rojo
Carlo Ancelotti dejó, otra vez, afuera a Neymar de Brasil y ya nadie pregunta por él