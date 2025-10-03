Fecha FIFA: La Selección Argentina empieza su periodo de prueba, sorpresas en los convocados

En el listado podemos observar que en todas las líneas hay sorpresas como por ejemplo en el arco donde probará a Facundo Cambeses y Walter Benítez, o en el mediocampo donde aparece Aníbal Moreno, y otro es el delantero del que todos hablan, el flaco López de Palmeiras. Todos son jugadores que están teniendo un buen momento y es justo que en este período de prueba tengan su chance.

La Selección Argentina tendrá cuatro partidos para probar jugadores, dos en octubre y dos en noviembre. Los de la fecha FIFA que se nos aproxima son el 10 de octubre ante Venezuela en el Hard Rock Stadium, y el 13 de octubre ante Puerto Rico en el Soldier Field de Chicago.

Luego de esos partidos argentina viajará a Asia y África en noviembre. El primer partido no tiene fecha fija, pero si rival, será Angola en el Estadio 11 de Noviembre en Luanda, con el motivo de festejar la independencia del país africano. Luego jugará en la India con un rival a confirmar.

Pero muchos se preguntan ¿Qué pasa con la fecha FIFA de marzo? Allí Argentina no tendrá amistosos, sino que disputará la Finalissima ante España. La fecha FIFA de marzo se juega entre el 23 y 31 de marzo y si bien el partido no tiene fecha fija según pudimos saber se jugaría el sábado 28 de marzo en Qatar. Datos que no son oficiales y por ende no están confirmados, pero si hay un rumor que dice eso.

Luego del partido que enfrente al campeón de América con el de Europa, Argentina ya no tendrá partidos, se especula que jugaría con México un amistoso en junio, una vez que la Scaloneta esté instalada en tierras norteamericanas.

