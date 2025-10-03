El medio israelí Haarentz publicó en la tarde del viernes (02/10) que Hamas acepta liberar a todos los rehenes israelíes y comenzar negociaciones sobre la propuesta de Trump de alto el fuego en Gaza.
TRAS LA FECHA LIMITE DE TRUMP
Hamas admite que liberaría rehenes (pero pide aclaraciones)
Terroristas de Hamas cederían el control de Gaza a un organismo independiente de tecnócratas palestinos.
Sin embargo, según los informes, algunos puntos del plan necesitan aclaración horas antes, que venza el ultimátum que el Presidente Donald Trump impusiera sobre los terroristas el próximo domingo. El mandatario les advirtió
Hamas señaló que "está dispuesto a liberar a todos los rehenes israelíes, vivos y muertos", como parte de la propuesta del Presidente de USA para poner fin a la guerra de casi dos años.
Hamas agregó que "está listo para comenzar las negociaciones sobre los detalles de la propuesta".
Punto clave para Hamas
Los defensores de palestina libre reiteraron explicaron que algunos puntos del plan necesitan aclaración La organización palestina también afirmó que acepta entregar la administración de Gaza a un organismo independiente de tecnócratas palestinos, “basado en el consenso nacional palestino y el apoyo árabe e islámico”
