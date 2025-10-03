Aerolínea JetSmart anunció ruta inesperada para el turismo

Los precios rondan desde los $76.000 por tramo, por lo que vale la pena aprovechar la oportunidad lanzamiento.

image

De esta forma, JetSmart se consolida como el segundo operador de vuelos domésticos en Argentina, con un 23% de participación de mercado, según el último informe de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC). En la ruta Aeroparque–Córdoba, la compañía alcanzó un 31% de participación, fortaleciendo su presencia en uno de los principales destinos del país.

Actualmente, la compañía opera 24 rutas directas en el país: 14 domésticas (incluyendo 3 que no pasan por Buenos Aires) y 10 internacionales. Asimismo, ofrece vuelos con conexión que permiten viajar desde distintas ciudades hacia destinos en la región, con una flota de 15 aviones Airbus A320 y A321neo.

Además de la nueva ruta Córdoba–Río de Janeiro, JetSMART conecta Argentina con Brasil a través de vuelos desde Buenos Aires hacia Río de Janeiro, Florianópolis, Recife y la nueva ruta a Natal (a partir del 30 de diciembre), así como desde Mendoza a Río de Janeiro.

