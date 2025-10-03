Aerolínea JetSmart anunció ruta inesperada para el turismo

JetSmart anunció que iniciará vuelos directos entre un destino de la Argentina y el exterior. Los pasajes tienen un precio de lanzamiento de hasta 35% OFF y son ideales para aprovechar en esta ruta que servirá para ahorrar tiempo y dinero a más de un viajero.
La low cost que superó a su competidora Flybondi inicia vuelos directos entre Córdoba y Río de Janeiro, dos destinos muy atractivos para el turismo.
Hay descuentos de hasta 35% con el código promocional 1ERVUELO en la web oficial de la aerolínea.
Vuelos directos y baratos por la nueva ruta de JetSmart: Cuánto cuestan
Serán cuatro frecuencias semanales. Las compras con descuento se podrán realizar hasta el 6 de octubre, para volar entre el 16 de octubre de 2025 y el 25 de marzo de 2026.
- Los precios rondan desde los $76.000 por tramo, por lo que vale la pena aprovechar la oportunidad lanzamiento.
De esta forma, JetSmart se consolida como el segundo operador de vuelos domésticos en Argentina, con un 23% de participación de mercado, según el último informe de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC). En la ruta Aeroparque–Córdoba, la compañía alcanzó un 31% de participación, fortaleciendo su presencia en uno de los principales destinos del país.
Actualmente, la compañía opera 24 rutas directas en el país: 14 domésticas (incluyendo 3 que no pasan por Buenos Aires) y 10 internacionales. Asimismo, ofrece vuelos con conexión que permiten viajar desde distintas ciudades hacia destinos en la región, con una flota de 15 aviones Airbus A320 y A321neo.
Además de la nueva ruta Córdoba–Río de Janeiro, JetSMART conecta Argentina con Brasil a través de vuelos desde Buenos Aires hacia Río de Janeiro, Florianópolis, Recife y la nueva ruta a Natal (a partir del 30 de diciembre), así como desde Mendoza a Río de Janeiro.
Más contenido en Urgente24:
Milanesas de bodegón a $8.000 y meriendas por $3.500
Cines de los shoppings con entradas a $4.000
La laguna que pocos conocen para disfrutar un finde largo
Agonía de José Luis Espert: Javier Milei espera el rescate de Citrone & Bessent