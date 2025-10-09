José Luis Espert y La Suizo Argentina comparten abogado

Yo soy un abogado de cierto trajín. Un abogado penalista conocido de Espert de toda la vida, es muy amigo mío, ya no quiere trabajar y me contacto con él Yo soy un abogado de cierto trajín. Un abogado penalista conocido de Espert de toda la vida, es muy amigo mío, ya no quiere trabajar y me contacto con él

Por otra parte, negó que fuera parte del estudio del actual ministro de Justicia, Mariano Cuneo Libarona, a quien dijo que “no conocía”. “Me refiero a otro abogado”, aclaró.

Recordemos que la droguería Suizo Argentina quedó envuelta en la causa mencionada en algunos audios del ex titular de la Andis Diego Spagnuolo debido al pago de supuestos sobornos en la compra de medicamentos. Causa en curso.

