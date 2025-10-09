El abogado, Alejandro Freeland, quien representa al diputado libertario José Luis Espert, es el mismo letrado que defiende a la droguería Suizo Argentina, investigada por supuestas coimas en la compra de medicamentos.
CURIOSA COINCIDENCIA
José Luis Espert y La Suizo Argentina comparten abogado
"Soy un abogado de cierto trajín. Un abogado penalista conocido de Espert de toda la vida, es muy amigo mío" aseguró el letrado.
Freeland hizo declaraciones, el jueves (09/10) a los medios sobre el allanamiento en la casa del diputado Espert, quien pidió licencia hasta el 8 de diciembre debido a la causa que tiene abierta por recibir aportes para su campaña del empresario Federico ‘Fred’ Machado.
La agencia NA señala que ante una consulta periodística, Freeland reconoció que defiende a Espert y también a la Drogueria Suizo Argentina.
¿Usted también atiende a la Droguería Suizo Argentina? a lo que el abogado respondió: “Sí, señora”.
Preguntado sobre cómo tomó el caso de Espert, Freeland expresó:
Por otra parte, negó que fuera parte del estudio del actual ministro de Justicia, Mariano Cuneo Libarona, a quien dijo que “no conocía”. “Me refiero a otro abogado”, aclaró.
Recordemos que la droguería Suizo Argentina quedó envuelta en la causa mencionada en algunos audios del ex titular de la Andis Diego Spagnuolo debido al pago de supuestos sobornos en la compra de medicamentos. Causa en curso.
