Nobel de Economía para trabajos sobre el impacto de la tecnología en el crecimiento económico

La teoría de la destrucción creativa

Aghion y Howitt también estudiaron los mecanismos del crecimiento sostenido. En un artículo de 1992, construyeron un modelo matemático para la llamada destrucción creativa: cuando un producto nuevo y mejorado entra al mercado, las empresas que venden los productos más antiguos salen perdiendo.

La innovación representa algo nuevo y, por lo tanto, es creativa. Sin embargo, también es destructiva, ya que la empresa cuya tecnología se vuelve obsoleta se ve superada por la competencia.

De diferentes maneras, los galardonados demuestran cómo la destrucción creativa genera conflictos que deben gestionarse de forma constructiva. De lo contrario, la innovación se verá bloqueada por empresas consolidadas y grupos de interés que corren el riesgo de verse perjudicados.

"El trabajo de los galardonados demuestra que el crecimiento económico no puede darse por sentado. Debemos defender los mecanismos que subyacen a la destrucción creativa para no caer en el estancamiento", afirmó John Hassler, presidente del Comité del premio en ciencias económicas.

Los otros premios

Los premios de Medicina, Física, Química, Paz y Literatura se anunciaron la semana pasada.

Estos premios se establecieron en el testamento del inventor de la dinamita y empresario sueco Alfred Nobel y se entregan desde 1901, aunque ha habido algunas interrupciones, debidas principalmente a las guerras mundiales.

alfred nobel.jpeg Los premios Nobel se entregan desde 1901, pero el de Economía se creó mucho más tarde y se concedió por primera vez en 1969.

El premio de Economía se creó mucho más tarde y se concedió por primera vez en 1969 al noruego Ragnar Frisch y al neerlandés Jan Tinbergen por sus trabajos sobre modelos económicos dinámicos. El hermano de Tinbergen, Nikolaas, también ganó un premio, el de Medicina, en 1973.

Aunque pocos economistas son nombres conocidos, entre los galardonados relativamente conocidos figuran el expresidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Ben Bernanke, Paul Krugman y Milton Friedman.

El premio de Economía del año pasado recayó en los académicos estadounidenses Simon Johnson, James Robinson y Daron Acemoglu por una investigación que exploraba la relación entre la colonización y el establecimiento de instituciones públicas para explicar por qué algunos países llevan décadas sumidos en la pobreza.

