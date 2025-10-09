El húngaro que es el nuevo Nobel de Literatura convierte el caos en arte

En 1977 inició sus estudios de Andragogía (enseñanza de adultos) y Filología Húngara en la Universidad de Budapest, y comenzó a publicar en diferentes revistas literarias.

Su primera novela, "Tango Satánico", se publicó en 1985 y fue bien recibida por la crítica.

Ya en sus primeras obras utilizaba largas frases subordinadas que parecen amasar el lenguaje con la intención de capturar las emociones y el pensamiento en toda su profundidad. Las frases cortas, asegura, son artificiales porque la mente humana es un torrente de palabras.

En la segunda mitad de la década de 1980 el escritor pudo salir de Hungría y en los siguientes 15 años viajó y residió en países como Alemania, Francia, España, Italia, Grecia, Países Bajos, Reino Unido, EEUU, China y Japón, volviendo siempre a Hungría.

En ese periodo publicó algunas de sus obras más importantes como "La melancolía de la resistencia" (1989) o "Guerra y Guerra" (1999), que obtuvieron éxito en el extranjero y fueron traducidas a más de 10 idiomas.

También en los 80 comenzó su colaboración con el director de cine Béla Tarr, que llevó a la pantalla grande obras como "Tango Satánico", o "Armonías de Werckmeister", cuyo guión fue escrito por Krasznahorkai a partir de su novela "Melancolía de la resistencia".

image

Cultura asiática, humor y apocalipsis

El escritor, quien se inspiró en la cultura asiática y principalmente japonesa, desarrolla en sus obras temas apocalípticos y distópicos con un estilo denso y melancólico, pero con humor y frecuentemente sin el uso de puntuación, lo que requiere una atención especial del lector.

Él mismo reconoció al recibir el Premio Formentor de las Letras 2024 que escribe para sí mismo y "para la pequeña lista de gente que aún lee".

Cuando le entregaron el prestigioso Premio Internacional Man Booker en 2015, el jurado aseguró que Krasznahorkai es un escritor que describe la realidad actual con unas imágenes bellas, aterradoras y cómicas a la vez.

Admiración por Krasznahorkai

La fallecida escritora estadounidense Susan Sontag fue una de las primeras novelistas internacionales que lo elogió afirmando que era "el maestro húngaro del apocalipsis que evoca a Gogol y Melville".

Otros literatos expresaron también su admiración hacia Krasznahorkai, que en la última década fue catalogado como escritor internacional de culto.

Las obras de Krasznahorkai traducidas al español son "Melancolía de la resistencia" (2001); "Al Norte la montaña, al Sur el lago, al Oeste el camino, al Este el río" (2005); "Guerra y Guerra" (2009; "El último lobo" (2009); "Ha llegado Isaías" (2009); "Y Seiobo descendió a la Tierra" (2015), "Tango satánico" (2017), "Relaciones misericordiosas" (2023), y "El barón Wenckheim vuelve a casa" (2024).

Otras noticias de Urgente24

Javier Milei no le teme a la 'dinastía' de Omar y Emir, pero no pisará suelo pingüino en campaña

Manifestación internacional contra la privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina SA

'Panic Show' del Congreso a Milei: Aprobada la ley que limita los DNU (pero vuelve al Senado)

Repuntó el riesgo país a 1.074 entre críticas a Trump y la "decadente suerte" de Milei