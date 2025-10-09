urgente24
USA pide olvidar a China, pero la NBA hace base en Macao

La NBA vuelve a China, el mercado de consumo más grande del básquet por fuera de Estados Unidos. Haz lo que digo pero no lo que hago.

09 de octubre de 2025 - 11:26
Yao Ming, estandarte chino en la NBA (ya retirado).&nbsp;

Por REDACCIÓN DE URGENTE24

Finalmente, la NBA volverá a territorio de China a partir de este viernes (10/10). Tras un congelamiento comercial en 2019, la liga más importante del básquet del mundo y una de las marcas deportivas más lucrativas de la historia regresará al gigante asiático con partidos de pretemporada.

Más allá de la trascendencia deportiva, el regreso de la NBA a territorio chino tendrá un fuerte impacto económico y político. La sede de al menos dos partidos de preparación será la región autónoma de Macao, también conocida como “Las Vegas” de China por ser la única región habilitada para albergar juegos de azar, casinos y todo lo relacionado al mundo de las apuestas.

Los encuentros pautados para el regreso tras seis años de ausencia serán los choques entre los Brooklyn Nets y los Suns de Phoenix. Se trata de dos de los equipos más competitivos de la liga estadounidense, que guardan grandes expectativas de cara a la temporada entrante.

La selección de esos equipos no es casualidad. En el caso de los Nets, son la franquicia propiedad de Joe Tsai, quien a su vez es el presidente actual de Alibaba, el mercado virtual más grande de China y una de las empresas más cotizadas del mundo.

En ese sentido, el regreso de la liga estadounidense a China marca la reapertura de un mercado estimado en al menos 300 millones de consumidores dada la popularidad del básquet entre la población china. Ese número fue calculado por la propia directiva de la NBA, que demostró su entusiasmo a través de su subcomisionado Mark Tatum.

No hay duda de que China tiene una de las mayores bases de fanáticos del mundo: cientos de millones de fanáticos en China, 300 millones de personas juegan al baloncesto en China, y nuestra misión es inspirar y conectar a las personas en todas partes a través del baloncesto, explicó el ejecutivo. No hay duda de que China tiene una de las mayores bases de fanáticos del mundo: cientos de millones de fanáticos en China, 300 millones de personas juegan al baloncesto en China, y nuestra misión es inspirar y conectar a las personas en todas partes a través del baloncesto, explicó el ejecutivo.

Ese potencial de mercado es aún mayor si se tiene en cuenta el gran poder de consumo sobre marcas que acompañan al básquet y su espectáculo. Los auspiciantes técnicos con la indumentaria, empresas alimenticias que llegan de la mano de las principales estrellas de la liga, fabricantes de automóviles, compañías tech y muchos otros anunciantes recuperarán terreno en China mediante la NBA.

Suns contra Nets, el partido del regreso en China.&nbsp;

Una ausencia política

La “expulsión” de la NBA en China se concretó en 2019, luego de que el por entonces gerente de los Houston Rockets, Daryl Morey, se expresa en redes sociales apoyando la causa independentista de Hong Kong.

Sus expresiones generaron rechazo en China continental y el Gobierno del país asiático decidió vetar y suspender la presencia de la NBA en territorio chino. Con ellos, se cortaron miles de millones de dólares en contratos de televisación y otros conceptos, dejando a la principal liga del mundo sin un mercado colosal.

