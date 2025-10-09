USA pide olvidar a China, pero la NBA hace base en Macao

En ese sentido, el regreso de la liga estadounidense a China marca la reapertura de un mercado estimado en al menos 300 millones de consumidores dada la popularidad del básquet entre la población china. Ese número fue calculado por la propia directiva de la NBA, que demostró su entusiasmo a través de su subcomisionado Mark Tatum.

No hay duda de que China tiene una de las mayores bases de fanáticos del mundo: cientos de millones de fanáticos en China, 300 millones de personas juegan al baloncesto en China, y nuestra misión es inspirar y conectar a las personas en todas partes a través del baloncesto, explicó el ejecutivo. No hay duda de que China tiene una de las mayores bases de fanáticos del mundo: cientos de millones de fanáticos en China, 300 millones de personas juegan al baloncesto en China, y nuestra misión es inspirar y conectar a las personas en todas partes a través del baloncesto, explicó el ejecutivo.

Ese potencial de mercado es aún mayor si se tiene en cuenta el gran poder de consumo sobre marcas que acompañan al básquet y su espectáculo. Los auspiciantes técnicos con la indumentaria, empresas alimenticias que llegan de la mano de las principales estrellas de la liga, fabricantes de automóviles, compañías tech y muchos otros anunciantes recuperarán terreno en China mediante la NBA.

NBA 2P Suns contra Nets, el partido del regreso en China.

Una ausencia política

La “expulsión” de la NBA en China se concretó en 2019, luego de que el por entonces gerente de los Houston Rockets, Daryl Morey, se expresa en redes sociales apoyando la causa independentista de Hong Kong.

Sus expresiones generaron rechazo en China continental y el Gobierno del país asiático decidió vetar y suspender la presencia de la NBA en territorio chino. Con ellos, se cortaron miles de millones de dólares en contratos de televisación y otros conceptos, dejando a la principal liga del mundo sin un mercado colosal.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GiacoDiego/status/1975954380512993364&partner=&hide_thread=false Al actual tipo de cambio, el Exceso de demanda de dólares es 3 veces el supuesto Swap que nos daría EEUU para que “estemos” con ellos (potencia en decadencia) y “dejemos” a China, nuestro mejor comprador y próxima potencia máxima mundial. No podemos pifiar tanto…. — Diego Giacomini (@GiacoDiego) October 8, 2025

Más noticias en Urgente24:

Repuntó el riesgo país a 1.074 entre críticas a Trump y la "decadente suerte" de Milei

Aparente final judicial de una guerra digital: @itscroa le ganó a @mis2centavos

Contrato José Luis Espert-Fred Machado: Apareció roto y quemado en la basura

Rosario Central y un 8/10 imposible de olvidar: El adiós a dos leyendas