General Motors pierde US$ 7.000 millones por freno en ventas de vehículos eléctricos

General Motors (GM) anunció que espera sufrir un impacto financiero de US$ 6.000 millones debido a la ralentización de su transición hacia los vehículos eléctricos, mientras la demanda de este tipo de automóviles en Estados Unidos continúa cayendo. La compañía automotriz con sede en Detroit reveló la cifra en un documento regulatorio, según publicó Financial Times.
Ese mismo documento también informó de un cargo adicional de US$ 1.100 millones vinculado a la reestructuración de su negocio en China. Tras la divulgación, las acciones de GM registraron un descenso de hasta 1,9% en las operaciones posteriores al cierre.
La baja venta de vehículos eléctricos complica a General Motors
El retroceso en las ventas de vehículos eléctricos se intensificó en el último trimestre de 2025, luego de que la administración Trump eliminara un crédito fiscal de US$ 7.500 para los consumidores y buscara desmantelar regulaciones destinadas a reducir las emisiones de automóviles.
Como consecuencia, las ventas de vehículos eléctricos de GM cayeron un 43% entre el tercer y cuarto trimestre de 2025.
“Con la eliminación de ciertos incentivos fiscales al consumidor y la reducción del rigor de las regulaciones sobre emisiones, la demanda de vehículos eléctricos en toda la industria norteamericana comenzó a disminuir en 2025”, indicó la empresa en su presentación. “Como resultado, GM redujo proactivamente la capacidad de producción de vehículos eléctricos”.
La compañía adelantó además que espera reconocer cargos adicionales en efectivo y no monetarios en 2026 relacionados con negociaciones continuas con su cadena de suministro, aunque aseguró que serán significativamente menores que los cargos vinculados a los vehículos eléctricos incurridos durante 2025.
El proyecto que no fue
GM, que produce las marcas Chevrolet, GMC, Buick y Cadillac, había anunciado en noviembre de 2022 su intención de consolidar un negocio de vehículos eléctricos “sólidamente rentable” capaz de producir un millón de unidades anuales para 2025. Sin embargo, el año pasado vendió apenas 169.887 vehículos eléctricos en Estados Unidos.
La empresa también tuvo que ajustar sus planes de producción de baterías. A finales de 2024, vendió su participación en una planta en Lansing, Michigan, destinada a la fabricación de baterías para vehículos eléctricos, como parte de una sociedad con LG Energy Solution de Corea del Sur. Asimismo, canceló la conversión de sus plantas de Lansing y Toledo, Ohio, en centros de producción de vehículos eléctricos.
En octubre de 2025, GM había anticipado costos de US$ 1.600 millones para reducir su producción de vehículos eléctricos, y esta semana confirmó la expectativa de cargos adicionales relacionados con esta línea de negocio.
Aun así, planea relanzar su modelo económico Chevy Bolt, cuya batería será suministrada por el fabricante chino CATL, a pesar de los elevados aranceles estadounidenses a productos importados desde China.
Ford tampoco tuvo suerte
El impacto de GM se produce en un contexto similar al de su rival Ford, que informó pérdidas por US$ 19.500 millones tras abandonar su camioneta eléctrica F-150 y otros modelos grandes para enfocarse en vehículos híbridos y de combustión más rentables.
Ford vendió 84.113 vehículos eléctricos en EE.UU. en 2025, menos de la mitad de los de GM.
A pesar de los desafíos en su línea eléctrica, GM reportó un incremento del 6% en las ventas totales de automóviles en Estados Unidos entre 2024 y 2025, manteniéndose como el grupo automotriz más vendido del país con 2,85 millones de unidades comercializadas. La compañía enfrenta ahora el reto de equilibrar su transición hacia la movilidad eléctrica con la demanda real del mercado.
