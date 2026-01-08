General Motors pierde US$ 7.000 millones por freno en ventas de vehículos eléctricos

La compañía adelantó además que espera reconocer cargos adicionales en efectivo y no monetarios en 2026 relacionados con negociaciones continuas con su cadena de suministro, aunque aseguró que serán significativamente menores que los cargos vinculados a los vehículos eléctricos incurridos durante 2025.

El proyecto que no fue

GM, que produce las marcas Chevrolet, GMC, Buick y Cadillac, había anunciado en noviembre de 2022 su intención de consolidar un negocio de vehículos eléctricos “sólidamente rentable” capaz de producir un millón de unidades anuales para 2025. Sin embargo, el año pasado vendió apenas 169.887 vehículos eléctricos en Estados Unidos.

La empresa también tuvo que ajustar sus planes de producción de baterías. A finales de 2024, vendió su participación en una planta en Lansing, Michigan, destinada a la fabricación de baterías para vehículos eléctricos, como parte de una sociedad con LG Energy Solution de Corea del Sur. Asimismo, canceló la conversión de sus plantas de Lansing y Toledo, Ohio, en centros de producción de vehículos eléctricos.

En octubre de 2025, GM había anticipado costos de US$ 1.600 millones para reducir su producción de vehículos eléctricos, y esta semana confirmó la expectativa de cargos adicionales relacionados con esta línea de negocio.

Aun así, planea relanzar su modelo económico Chevy Bolt, cuya batería será suministrada por el fabricante chino CATL, a pesar de los elevados aranceles estadounidenses a productos importados desde China.

Ford tampoco tuvo suerte

El impacto de GM se produce en un contexto similar al de su rival Ford, que informó pérdidas por US$ 19.500 millones tras abandonar su camioneta eléctrica F-150 y otros modelos grandes para enfocarse en vehículos híbridos y de combustión más rentables.

Ford vendió 84.113 vehículos eléctricos en EE.UU. en 2025, menos de la mitad de los de GM.

A pesar de los desafíos en su línea eléctrica, GM reportó un incremento del 6% en las ventas totales de automóviles en Estados Unidos entre 2024 y 2025, manteniéndose como el grupo automotriz más vendido del país con 2,85 millones de unidades comercializadas. La compañía enfrenta ahora el reto de equilibrar su transición hacia la movilidad eléctrica con la demanda real del mercado.

