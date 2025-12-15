YPF y el aumento que perjudica a los autos eléctricos: El tarifazo que encendió la polémica

Cómo impacta el aumento de YPF en los autos eléctricos de uso profesional

El golpe más fuerte del aumento de YPF lo sienten los usuarios profesionales. Vans de reparto, remises eléctricos y choferes de aplicaciones de transporte eran los principales beneficiarios de la tarifa plana, ya que podían recorrer miles de kilómetros pagando siempre el mismo monto mensual.

Para ejemplificar: un vehículo eléctrico consume en promedio 15 kWh cada 100 kilómetros en uso urbano. Un chofer que maneja más de 250 kilómetros diarios supera con facilidad los 500 kWh mensuales. En ese sentido, el costo de carga pasa de 66.000 a 290.100 pesos por mes, lo que representa un incremento cercano al 340%.

Ese salto modifica por completo la estructura de costos de quienes habían apostado a la electrificación justamente para reducir gastos operativos.

YPF y el aumento: Qué autos eléctricos son los más afectados

Entre los principales damnificados aparecen modelos que ganaron terreno en el transporte urbano y la logística liviana. En el segmento de carga, se destacan la Renault Kangoo E-Tech y la Ford E-Transit. En el transporte de pasajeros, los más utilizados son el Baic EU5 y el Kwid E-Tech.

La mayoría de estos usuarios no cuenta con cargadores propios en sus domicilios o bases operativas, por lo que dependen casi exclusivamente de la red pública de YPF. Con el nuevo esquema, esa dependencia se transforma en un problema financiero difícil de absorber.

Autos eléctricos en jaque gracias a YPF: El efecto en el negocio del alquiler de flotas

Otro punto sensible es el modelo de alquiler de autos eléctricos. Muchas empresas ofrecen vehículos a choferes que trabajan con aplicaciones como Cabify. Firmas como Autonomy cobran hasta 500.000 pesos mensuales por el alquiler de estos autos, sin incluir el costo de la energía.

Con el nuevo tarifario de YPF, el gasto fijo mensual se dispara y obliga a los conductores a recorrer muchos más kilómetros para lograr rentabilidad. En la práctica, el margen que hacía atractivo al auto eléctrico frente a las opciones a nafta o GNC se achica de manera peligrosa.

autos electricos, aumento ypf

¿Es el fin del incentivo a la movilidad eléctrica?

El sistema de tarifa plana de YPF siempre generó debate. Algunos lo veían como una distorsión que incentivaba el uso intensivo sin control. Otros lo interpretaban como una política deliberada para fomentar la adopción de autos eléctricos en una etapa temprana del mercado.

El cambio llega en un momento llamativo, mientras el Gobierno nacional eliminó el arancel de importación para este tipo de vehículos y promueve su llegada, la principal petrolera del país endurece las condiciones de uso de la infraestructura de carga.

Esa contradicción es la que ahora señalan usuarios y especialistas, que advierten sobre el riesgo de frenar un crecimiento que recién comenzaba a consolidarse.

La voz de los usuarios: Críticas al aumento de YPF en autos eléctricos

Alejandro Velarde, pionero en el uso de remises eléctricos en Argentina, fue uno de los primeros en alzar la voz. Con experiencia previa en una Renault Kangoo Z.E. y hoy al volante de un Baic EU5, considera que la medida es un retroceso.

Según explicó, con estas tarifas “ningún taxista o remisero va a migrar al vehículo eléctrico si el costo operativo es apenas inferior al de circular a nafta”. Incluso sostuvo que, con los nuevos valores, el GNC vuelve a ser más económico si se mide el costo por kilómetro recorrido.

Velarde también advirtió que el nuevo esquema devuelve al mercado a un escenario ya superado, solo quienes tienen cochera propia y cargador hogareño pueden sostener un auto eléctrico sin sobresaltos.

Más noticias en Urgente24

Otra multinacional que se va de la Argentina: Hace un año evalúa su salida, que concretó ahora

Donald Trump apabulla a los inmigrantes y arrestan a la sobrina brasileña de la portavoz

Demichelis se olvidó de River y suena para llegar a un grande de la Argentina

La miniserie de 6 capítulos que recién se estrenó y ya todos maratonean

Santiago Sosa se plantó en Racing y confirmó dónde jugará tras la oferta de River