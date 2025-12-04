UBS revela un aumento récord de multimillonarios en 2025

Los mercados financieros empujaron el alza

El contexto financiero también aportó su cuota. Aunque el mercado sufrió un tropiezo tras los aranceles anunciados por el presidente Donald Trump en el llamado “Día de la Liberación”, las ganancias de inversión acumuladas durante el período continuaron impulsando la riqueza de las grandes fortunas. Con un ciclo alcista dominante, los multimillonarios vieron crecer sus carteras pese a la volatilidad puntual.

El perfil de los nuevos integrantes del club global es variado. La lista de 2025 incluye nombres del emergente ecosistema de biotecnología, infraestructura y consumo masivo, además de actores del mercado cripto. Entre ellos: Ben Lamm, fundador de Colossal Biosciences; Michael Dorrell, cofundador de Stonepeak Partners; los hermanos Zhang, responsables de la expansión de Mixue Ice Cream and Tea en China; y el empresario cripto Justin Sun.

La herencia nunca falla

La herencia también jugó un rol determinante. Noventa y uno de los nuevos multimillonarios recibieron su patrimonio, incluidos 15 miembros de dos familias farmacéuticas alemanas. Mathews señaló que la “gran transferencia de riqueza”, anticipada durante años, finalmente está tomando forma. Según explicó, la transición se da en etapas: primero hacia la pareja sobreviviente, generalmente la esposa, y luego hacia la siguiente generación.

Los datos de UBS coinciden con un análisis reciente de la firma Altrata, que también detectó un aumento histórico en la población ultrarrica.

Su estimación, que registró 3.508 multimillonarios con un patrimonio conjunto de US$ 13,4 billones, confirma la concentración regional: Estados Unidos alberga cerca de un tercio, seguido por China con 321 multimillonarios y alrededor del 10 % de la riqueza total.

Además de medir el tamaño del fenómeno, UBS entrevistó a 87 de sus clientes más acaudalados para su informe “Ambiciones Multimillonarias”.

Una de las conclusiones más llamativas fue el declive en el atractivo de Norteamérica como destino de inversión a corto plazo: cayó del 81 % al 63 % en un año. En paralelo, Europa Occidental, Gran China y Asia-Pacífico registraron un renovado interés.

Las preocupaciones varían según la región. Mientras los multimillonarios asiáticos priorizan los aranceles como principal riesgo para 2026, sus pares estadounidenses se muestran más inquietos por la inflación y la creciente inestabilidad geopolítica. Un escenario que, lejos de frenar la creación de riqueza en la cúspide, parece reforzar la concentración de capital en manos de un grupo cada vez más reducido.

