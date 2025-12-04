Mañana por la tarde se realizará el sorteo de los grupos del Mundial 2026, por lo que la competencia ya se empieza a sentir cada vez más cerca. En la previa el que rompió el silencio fue Lionel Messi en una entrevista más que íntima y sorprendió a todos al hablar del gran presente que está teniendo Boca.
Impacto en River por la confesión de Messi sobre Boca: "Es lo mejor"
Lionel Messi concedió una entrevista íntima donde dejó en claro que sigue atentamente el día a dia de Boca.
Históricamente se rumoreó que Lionel Messi, más allá de lo que ha expresado públicamente por Newell’s, es hincha de River. Si bien él no lo dijo nunca, hay amigos de la infancia que lo han confirmado y de hecho al capitán de la Selección Argentina le quedó esa espina de no haber llegado al Millonario cuando era un preadolescente.
El caso es que ahora Messi se mostró más que feliz por el buen momento que está teniendo Boca sobre todo por una cuestión: la presencia de Leandro Paredes. La Pulga dialogó con Pablo González en ESPN y allí dejó en claro que sigue el día a día del Xeneize desde que se sumó el mediocampista con pasado en Roma, a quien le endilga la responsabilidad este gran presente que mantiene el equipo de Cláudio Úbeda.
Messi llenó de elogios a Paredes y a Boca
“Hay un cambio muy grande desde la llegada de Paredes. Cambió mucho a Boca, hoy Boca se hizo muy fuerte, sobre todo de local, y gran parte de esto es por él, por el juego que le da. Supo acomodar el equipo en la cancha, sé que a nivel grupo, lo hablé con él, se llevan muy bien, eso se nota y en los momentos duros es importante que esté de esa manera”, comentó Messi en primer lugar.
En la misma línea agregó: “Me alegra porque es un amigo, lo quiero mucho, compartí equipo con él, tenía muchas ganas de volver a jugar en Boca y que le esté yendo bien es lo mejor”, sentenció La Pulga, que parece desear triunfos y consagraciones para el Xeneize con Leandro Paredes como el capitán y gran estandarte desde que llegó.
Lógicamente esta declaración cayó muy bien en el mundo Boca y no tanto en otros equipos como River, donde siempre jugaron con la idea de que Messi es hincha del Millonario. La disputa entre los dos clubes más importantes de la Argentina lleva a que incluso los hinchas se peleen por el beneplácito del jugador más importante del mundo en la actualidad.
