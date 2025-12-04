Impacto en River por la confesión de Messi sobre Boca: "Es lo mejor"

image

Messi llenó de elogios a Paredes y a Boca

“Hay un cambio muy grande desde la llegada de Paredes. Cambió mucho a Boca, hoy Boca se hizo muy fuerte, sobre todo de local, y gran parte de esto es por él, por el juego que le da. Supo acomodar el equipo en la cancha, sé que a nivel grupo, lo hablé con él, se llevan muy bien, eso se nota y en los momentos duros es importante que esté de esa manera”, comentó Messi en primer lugar.