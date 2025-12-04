En pleno repaso de los looks de la gala de los Personajes del Año, Pamela David sorprendió al aire al revelar un gesto inesperado de Wanda Nara que dejó a más de uno con la boca abierta. La mediática ignoró un mensaje muy sentido de Celina Rucci, generando un silencio que, según Pamela, pesa más que cualquier tapa de revista.
INESPERADO
Wanda Nara sorprendió con su actitud y Pamela David reaccionó: "¿Cómo no...?"
Pamela David contó en vivo algo inesperado de Wanda Nara que dejó a todos sorprendidos y puso en tensión su relación con una amiga famosa.
Celina Rucci y Wanda Nara cara a cara con la enfermedad
Mientras el panel de Desayuno Americano (América TV) comentaba los looks de los famosos en la gala de Gente, Pamela David decidió hacer una pausa para contar algo que venía guardando: la presentación del libro de su amiga Celina Rucci, una novela que, según la conductora, "es muy linda. Llorás y te reís. Es espectacular la novela".
La obra, además de entretener, busca concientizar sobre la donación de médula ósea, un tema que le toca muy de cerca a la exvedette: en 2021 fue diagnosticada con leucemia y tuvo que realizar un tratamiento largo y complejo en Estados Unidos.
Lo más llamativo llegó cuando Pamela contó que Celina le escribió a Wanda un mensaje privado para invitarla a la presentación de su libro y para acercarse tras haber atravesado situaciones similares relacionadas con la enfermedad."Celina le escribió a Wanda un mensaje muy sentido sobre lo que pasaron, sobre la enfermedad, sobre la leucemia. Y, de hecho, la novela tiene ese propósito: comunicar", detalló Pamela.
Pero la respuesta nunca llegó. Ni un "gracias", ni un gesto mínimo de cortesía. "¿Qué sé yo? Podés decir ‘no puedo ir, gracias’, pero ¿cómo no vas a contestar algo? El mensaje de Celi era conmovedor. Yo lo leí", subrayó Pamela, dejando clara su decepción y el peso del silencio de Wanda.
Lo que un ‘no contesto’ dice sobre Wanda Nara
Hay algo que se concluye de Wanda Nara sobre lo que siempre la rodea: la fama, los conflictos personales y algunos gestos que generan repercusión instantánea. Haciendo a un lado sus turbulentos divorcios y la noticia de su propia leucemia, la actitud con Celina pone sobre la mesa una cuestión de prioridades y de cómo se manejan los vínculos personales en la esfera pública.
Mientras Celina eligió compartir su experiencia para educar y acercarse, Wanda optó por el silencio, una decisión que, en tiempos de redes y mensajes instantáneos, transmite más de lo que cualquiera podría decir en una entrevista o en un titular.
Además, el contraste entre las dos historias de salud evidencia algo profundo: que un gesto mínimo de empatía puede tener un valor real en la vida de alguien, mucho más allá de las tapas o las alfombras rojas. Y aunque la atención mediática se enfoca por lo general en el glamour o en los conflictos de Wanda, esta vez Pamela David puso el foco en lo humano: en la falta de respuesta y en lo que eso significa en términos de amistad, solidaridad y reconocimiento del otro.
