Alerta roja por una ola de calor que promete picos de 43 °C, fuera del promedio habitual

- en el norte argentino, las temperaturas serán aún más elevadas, con valores generalizados de 38 °C a 40 °C y puntos extremos que podrían situarse entre 42 °C y 43 °C.

Desde el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) aconsejan, por supuesto, la hidratación constante, evitar estar al sol entre las 10 y 17 horas y reducir actividades físicas. Además, revisar el estado de salud de personas como niños y adultos mayores con enfermedades crónicas.

calor hidratación agua bebida freepik.jpg

Tormentas y desplazamiento de inestabilidad

Mientras el centro y norte sufren el calor, el avance de aire cálido aportará humedad suficiente para generar inestabilidad en el oeste:

En Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca y La Rioja se registrarán la formación de chaparrones y tormentas típicos de la estación, especialmente durante la tarde y las primeras horas de la noche.

En tanto, a partir del sábado, la inestabilidad se desplazará hacia la región cuyana (Mendoza, San Juan y San Luis), con un incremento en la frecuencia de tormentas.

Finalmente, la próxima semana entre el domingo y, sobre todo, el lunes, las precipitaciones comenzarían a avanzar paulatinamente hacia la franja central argentina, marcando la transición hacia un patrón más húmedo.

