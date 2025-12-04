La Argentina se prepara para un episodio de temperaturas extremas, con un escenario de calor notablemente superior a los promedios habituales para esta época del año, en la franja central y norte del país.
CALOR EXTREMO EN PRIMAVERA
Alerta roja por una ola de calor que promete picos de 43 °C, fuera del promedio habitual
Las temperaturas se dispararán por encima de 40 °C en el Norte argentino rompiendo promedios de calor para la época. Y el verano aún no llegó...
El fenómeno, potenciado por el viento persistente del norte, alcanzará su punto máximo entre este jueves y viernes.
Según la agencia 'Noticias Argentinas', la situación responde a factores típicos de un inicio del verano (que aún no llegó): viento norte sostenido, intensa radiación solar y escasa humedad en los niveles bajos, lo que permite un rápido ascenso térmico.
La ola de calor será generalizada y se mantendrá a lo largo de gran parte de la semana:
- para Córdoba, Santa Fe, La Pampa, y el noroeste bonaerense se esperan máximas entre 36 °C y 38 °C, con picos aislados que podrían llegar a los 40 °C.
- en el norte argentino, las temperaturas serán aún más elevadas, con valores generalizados de 38 °C a 40 °C y puntos extremos que podrían situarse entre 42 °C y 43 °C.
Desde el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) aconsejan, por supuesto, la hidratación constante, evitar estar al sol entre las 10 y 17 horas y reducir actividades físicas. Además, revisar el estado de salud de personas como niños y adultos mayores con enfermedades crónicas.
Tormentas y desplazamiento de inestabilidad
Mientras el centro y norte sufren el calor, el avance de aire cálido aportará humedad suficiente para generar inestabilidad en el oeste:
En Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca y La Rioja se registrarán la formación de chaparrones y tormentas típicos de la estación, especialmente durante la tarde y las primeras horas de la noche.
En tanto, a partir del sábado, la inestabilidad se desplazará hacia la región cuyana (Mendoza, San Juan y San Luis), con un incremento en la frecuencia de tormentas.
Finalmente, la próxima semana entre el domingo y, sobre todo, el lunes, las precipitaciones comenzarían a avanzar paulatinamente hacia la franja central argentina, marcando la transición hacia un patrón más húmedo.
Otras noticias de Urgente24
Más despidos sin indemnización: Una metalúrgica echó a la mitad del personal y la UOM arde
La tentadora oferta con la que Coto busca desbancar a De Narváez, a un paso de quedarse con Carrefour
Más cambios en la SIDE: designaron al nuevo titular de Asuntos Internos
Rafecas pone a prueba la amistad de Milei con Bolsonaro: Extradición para 5 condenados por el intento de golpe