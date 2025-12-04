urgente24
Huawei vuelve a la Argentina: precio de los celulares y dónde conseguirlos

La empresa china Huawei volverá a vender celulares en el mercado de Argentina brindando más opciones en el mundo de la tecnología.

04 de diciembre de 2025 - 12:36
Huawei vuelve a vender celulares en Argentina.

Huawei, la empresa china de tecnología, volverá a vender celulares en Argentina luego de seis años. La misma se fue del país en 2019 y ahora vuelve recargada y con modelos nuevos que compiten directamente con Samsung y otras compañías.

El último smartphone que presentó Huawei en Argentina fue el P30 Lite. Ahora, seis años más tarde, vuelve completamente renovada y con novedades increíbles que sin duda van a llamar la atención de los consumidores. Los mismos presentarán la línea Pura 80 Series en tres versiones: estándar, pro y ultra.

image
Huawei vuelve a la Argentina.

Huawei vuelve a Argentina con sus celulares más modernos

Uno de los puntos clave de este lanzamiento de Huawei en Argentina es su cámara. La misma fue destacada de manera global por ser incluso mejor que la del iPhone 17. Además, la compañía también tiene una tecnología que causó furor con muchísimas novedades.

Si bien estos equipos son muy potentes y tienen grandes características determinantes, cabe destacar que los mismos no tienen aplicaciones y servicios de Google. La restricción continúa desde que se marcharon del país y parece ser que por el momento no habrá modificaciones.

Estos equipos van a estar disponibles a través de la tienda oficial de Huawei en Mercado Libre, la cual tendrá una preventa hasta el 15 de diciembre y a partir de esa fecha se lanzará la venta general. Por el momento no se detallan precios, pero sí se estima que habrá cuotas sin interés.

Mercado Libre está avanzando de manera rápida en el mundo de la tecnología. Hace pocas semanas anunció la tienda oficial de Apple en su sitio web y ahora se suma Huawei, la cual promete revolucionar todo el mercado.

