Huawei vuelve a la Argentina: precio de los celulares y dónde conseguirlos

El último smartphone que presentó Huawei en Argentina fue el P30 Lite. Ahora, seis años más tarde, vuelve completamente renovada y con novedades increíbles que sin duda van a llamar la atención de los consumidores. Los mismos presentarán la línea Pura 80 Series en tres versiones: estándar, pro y ultra.
Huawei vuelve a Argentina con sus celulares más modernos
Uno de los puntos clave de este lanzamiento de Huawei en Argentina es su cámara. La misma fue destacada de manera global por ser incluso mejor que la del iPhone 17. Además, la compañía también tiene una tecnología que causó furor con muchísimas novedades.
Si bien estos equipos son muy potentes y tienen grandes características determinantes, cabe destacar que los mismos no tienen aplicaciones y servicios de Google. La restricción continúa desde que se marcharon del país y parece ser que por el momento no habrá modificaciones.
Estos equipos van a estar disponibles a través de la tienda oficial de Huawei en Mercado Libre, la cual tendrá una preventa hasta el 15 de diciembre y a partir de esa fecha se lanzará la venta general. Por el momento no se detallan precios, pero sí se estima que habrá cuotas sin interés.
Mercado Libre está avanzando de manera rápida en el mundo de la tecnología. Hace pocas semanas anunció la tienda oficial de Apple en su sitio web y ahora se suma Huawei, la cual promete revolucionar todo el mercado.
