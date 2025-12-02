Cuenta DNI hizo un cambio impensado con el descuento en carnicerías

image Cuenta DNI sorprende con un cambio en el descuento de carnicerías.

Cuenta DNI cambió el descuento en carnicerías

Desde Cuenta DNI tuvieron en cuenta el gran uso de esta promoción mes a mes durante todo 2025 y por esa razón decidieron aumentar el tope de reintegro. Anteriormente era de $6000 y ahora pasó a $7000. Si bien no es un cambio tan notorio, sí que se va a sentir en el bolsillo.