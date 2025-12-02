Cuenta DNI es una billetera virtual muy usada por sus descuentos en varios rubros como alimentos, supermercados, carnicerías, transporte y mucho más. Ahora la fintech del Banco Provincia tomó una importante decisión con una de sus promociones estrella y de las más esperadas por los usuarios.
MUY USADO
Cuenta DNI hizo un cambio impensado con el descuento en carnicerías
La billetera virtual Cuenta DNI tomó una determinación con los descuentos en carnicerías de cara a las Fiestas. Una decisión que no dejó indiferente a nadie.
La billetera virtual del Banco Provincia tiene muchísimos usuarios que están esperando mes a mes el descuento en carnicerías y también en otros rubros. Lo cierto es que alivia bastante el bolsillo y por esa razón desde Cuenta DNI tomaron una determinación pensando en este fin de año.
Cuenta DNI cambió el descuento en carnicerías
Desde Cuenta DNI tuvieron en cuenta el gran uso de esta promoción mes a mes durante todo 2025 y por esa razón decidieron aumentar el tope de reintegro. Anteriormente era de $6000 y ahora pasó a $7000. Si bien no es un cambio tan notorio, sí que se va a sentir en el bolsillo.
El descuento en carnicerías será el próximo 20 de diciembre, faltando pocos días para Navidad. Cuenta DNI se adelanta y aumenta el reintegro para que todos puedan comprar con promoción y aprovechen esta oportunidad de cara a la Nochebuena.
Esta promoción sigue siendo del 35% pero lo que cambió fue el tope. De esta manera habría que hacer una compra de poco menos de $20.000 para acceder a este reintegro completo. Una forma de ahorrar en un mes donde los gastos son muy elevados.
--------------------------
Otras lecturas de Urgente24:
Shein no va más: la plataforma con precios mega baratos que ya está en Argentina
Llegó a Argentina una famosa marca de ropa europea con precios muy baratos
Cuenta DNI confirmó el descuento del 25% que arrasa en diciembre
Cómo viajar totalmente gratis en colectivo y subte tras los aumentos