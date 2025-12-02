urgente24
Llegó a Argentina una famosa marca de ropa europea con precios muy baratos

Esta marca de ropa es furor en Europa y ya llegó a Argentina. Precios bastante bajos y la oportunidad de comprar en el país.

02 de diciembre de 2025 - 09:08
Famosa marca de Europa llega a Argentina: dónde conseguirla.

Esta marca de ropa es una de las más consumidas en Europa y sin duda los argentinos la eligen mucho cuando viajan. La misma llegó a Argentina de una manera diferente y casi sin hacer ruido, pero muchos se sorprendieron por sus precios bajos y la posibilidad de conseguirla en el país.

En Europa esta marca se caracteriza por ser barata, con amplia variedad de talles y también con prendas que son tendencia. Dependiendo lo que se busca los valores son más altos y la calidad sube, pero en líneas generales es una muy buena opción para hacer una compra grande sin gastar demasiado.

Famosa marca de ropa llegó a Argentina

La marca de indumentaria H&M ya arribó al país. La firma sueca está presente en todo Europa y es muy similar al concepto de Zara, Pull&Bear, Bershka o Mango. Todas estas últimas del grupo Inditex. La misma tiene valores económicos y los argentinos la eligen sin dudarlo por la relación calidad-precio.

La firma estará presente en los supermercados Coto, los cuales anunciaron que en algunas de sus sucursales se podrá comprar ropa de esta marca. Desde las redes oficiales del retail comentaron que a partir de diciembre se conseguirá una cápsula de H&M para “seguir potenciando su propuesta de indumentaria”.

Si querés acercarte a ver la colección de H&M podés hacerlo en las sucursales de Abasto, Ciudadela, Nordelta, Tortugas, Moreno y Mar del Plata. Por lo que se pudo ver en videos o fotos, las prendas son bastante accesibles. Los jeans, por ejemplo, están en $40.000. Hay remeras, blusas, shorts y mucho más. Una gran sorpresa.

