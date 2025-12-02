Shein es una plataforma asiática que vende todo tipo de productos a precios imperdibles. Sin embargo, no es la única que arrasa en Argentina por ser ultra barata, sino que hay otras que ya están compitiendo de igual a igual. Muchos descuentos para aprovechar.
Shein no va más: la plataforma con precios mega baratos que ya está en Argentina
Shein supo abrir un mercado muy importante en Argentina, pero una plataforma lo aprovechó y ahora causa furor con sus precios ultra baratos y descuentos.
Esta plataforma tiene precios de locos que no vas a poder creer. Muchos la usan para hacer importaciones y revender en negocios o emprendimientos propios ya que se puede sacar una ganancia realmente alta por lo económica que es. Shein está siendo destronada de a poco.
La plataforma que reemplaza a Shein en Argentina
Chilat es una plataforma asiática que ayuda a importar productos desde China. La misma tiene todo lo que te imagines: accesorios para celulares, ropa, repuestos de autos, bazar, electrónica, herramientas, muebles y muchísimo más. Los precios son realmente fantásticos.
La particularidad de esta plataforma es que tiene precios de fábrica directos, por ende vas a encontrar valores increíbles. El mínimo de compra va desde los 2000 dólares, con lo cual es ideal para aquellos que quieren importar o bien para reunirse con varias personas y hacer un pedido grande.
Hay fundas para celulares a menos de 1 dólar, peluches para niños desde 2 dólares, camisetas o remeras a partir de 4 dólares y muchísimos artículos más a precios que nadie puede creer. Para aquellos que recién se registran hay un cupón de 10 dólares de descuento en carritos de 599 dólares. Si querés empezar a armar tu propio negocio es una oportunidad única.
