Marixa Balli ninguneó a Yanina Latorre tras su llegada a MasterChef Celebrity

La reacción de Yanina Latorre tras las declaraciones de Marixa Balli

Luego de observar la nota que dio Marixa Balli, Yanina Latorre aprovechó para aclarar su situación y aclaró: "En la última persona que pensé cuando me llamaron de MasterChef fue ella".

"No me llevé mal nunca, no tuve ni un sí ni un no. Cuando ella manifestó un día acá estar odiada conmigo: ¿Por qué no me vino a ver?", recordó dejando en claro que no comprende por qué se rompió la relación que mantenían.

Asimismo, posteriormente aseguró: "No le hice nada". Fue en ese entonces que el panelista Pepe Ochoa reveló que el enojo de la bailarina comenzó cuando la conductora de Sálvese quien pueda pidió que Mariana Fabbiani se hiciera cargo del programa cuando Ángel de Brito no pudiera.

Luego de negar la versión, lejos de aquitar las aguas disparó: "A mí me chupa un huevo Marixa". "Es un problema de ella de ego, de vedette", sumó.

