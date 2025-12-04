Hace algunos días Yanina Latorre confirmó que será parte de MasterChef Celebrity en reemplazo de Maxi López que deberá abandonar el certamen, y Marixa Balli no tardó en expresarse al respecto de la incorporación de la histórica panelista de LAM.
"LE ESTÁ GUSTANDO TELEFE"
Marixa Balli ninguneó a Yanina Latorre tras su llegada a MasterChef Celebrity
La conductora ingresará en el reality culinario y Marixa Balli no logró disimular su descontento con la decisión tomada por parte de su excompañera.
"Y bueno, se da. Nuestros caminos se unen. Se volvieron a unir nuevamente. Le está gustando Telefe", comenzó diciendo con ironía en una nota que dio para el programa que conduce Ángel de Brito por la pantalla de América TV.
Sobre la repercusión generada, molesta aunque con una sonrisa en su rostro explicó: "Todo me chupa un huevo. Yo hago lo mío, no compito con nadie, no busco el lugar de nadie". "Yo soy Marixa y soy muy segura de lo que soy y cómo soy, que eso es lo mejor que tengo en mi vida. La seguridad que tengo, que creo que por eso se me presentan oportunidades muy interesantes", sumó determinante.
"Yo voy a estar en mi mundo porque yo estoy reconcentrada en el programa. Y creo que todos estamos reconcentrados. Acá no hay figuras, no hay estrellas, acá somos todos participantes y de esa manera nos llevamos todos. Es un programa que no te da tiempo a pensar en el otro o en una estrategia para con el otro. No sabés la dinámica que tiene este programa, no es fácil", concluyó dejando en claro que no tiene intención de recomponer su relación con la reconocida comunicadora.
La reacción de Yanina Latorre tras las declaraciones de Marixa Balli
Luego de observar la nota que dio Marixa Balli, Yanina Latorre aprovechó para aclarar su situación y aclaró: "En la última persona que pensé cuando me llamaron de MasterChef fue ella".
"No me llevé mal nunca, no tuve ni un sí ni un no. Cuando ella manifestó un día acá estar odiada conmigo: ¿Por qué no me vino a ver?", recordó dejando en claro que no comprende por qué se rompió la relación que mantenían.
Asimismo, posteriormente aseguró: "No le hice nada". Fue en ese entonces que el panelista Pepe Ochoa reveló que el enojo de la bailarina comenzó cuando la conductora de Sálvese quien pueda pidió que Mariana Fabbiani se hiciera cargo del programa cuando Ángel de Brito no pudiera.
Luego de negar la versión, lejos de aquitar las aguas disparó: "A mí me chupa un huevo Marixa". "Es un problema de ella de ego, de vedette", sumó.
---------------------
Más noticias en Urgente24:
AFA sacude al fútbol argentino tras la medida que definió con TyC Sports
Ajustes en Cuenta DNI: Qué pasará con la aplicación
Se le vino la noche a Jorge Rial: La amenaza que lo dejó paralizado
Los F-16 llegarán a Argentina antes que la ley de Derribo: Qué piden las provincias fronterizas
Finlandia y USA logran el sueño de Tesla: trasmitir electricidad sin cables