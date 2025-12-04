En la actualidad Mario Pergolini es un referente tanto en los medios tradicionales de comunicación como también así en el streaming, teniendo en cuenta que en 2012 fundó Vorterix convirtiéndose en un adelantado en el tema. Sin embargo, en diálogo con el periodista Sebastián Davidovsky lanzó un duro presagio al respecto.
NO HAY LUGAR PARA TODOS
El contundente presagio que lanzó Mario Pergolini sobre el streaming: "Muere pronto"
Mario Pergolini en medio de una entrevista reflexionó acerca de los contenidos digitales y advirtió qué ocurrirá con los canales que imiten a LUZU TV y OLGA.
"Creo que hemos llegado a lo más que se puede ver masivamente. Si todo el mundo cree va a ser un streaming de 50.000, 100.000 personas, mirá, está equivocado", explicó el reconocido empresario y expresó tajante: "El streaming de cinco chicos diciendo cosas se va a terminar porque ya está, se dijo todo lo que teníamos que decir".
Fue el entrevistador que pretendió preguntarle si el clásico esquema de jóvenes hablando sobre anécdotas o debatiendo sobre cuestiones más bien banales iba a llegar a su fin, y el conductor arrojó: "Sí, esa muere". "Yo creo que va a empezar a suceder que tenemos que hacer contenido para distinta gente. YouTube se ve ya más en televisores que en celulares", consideró.
Para Mario Pergolini la tecnología no podrá imponerse ante las relaciones humanas
En otro momento de la entrevista que salió por el programa Error de Sistema mediante el canal de streaming Neutral, Mario Pergolini consideró que la tecnología no podrá cambiar las relaciones humanas.
"Siempre va a ser mucho más agradable hablar con alguien, abrazarlo. No sé. La interacción humana va a empezar de vuelta a tener un valor", señaló.
El conductor puso como ejemplo que se verán robots tocando el violín aunque aclaró: "Va a ser lindo ver a tu hijo tocar el violín".
"Es muy difícil dónde vamos a encontrar la humanidad pero vamos a estar buscándola todo el tiempo", expresó "a pesar de que vamos a interactuar con muchas cosas que no son humanas".
---------------------
Más noticias en Urgente24:
AFA sacude al fútbol argentino tras la medida que definió con TyC Sports
Ajustes en Cuenta DNI: Qué pasará con la aplicación
Se le vino la noche a Jorge Rial: La amenaza que lo dejó paralizado
Los F-16 llegarán a Argentina antes que la ley de Derribo: Qué piden las provincias fronterizas
Finlandia y USA logran el sueño de Tesla: trasmitir electricidad sin cables