El contundente presagio que lanzó Mario Pergolini sobre el streaming: "Muere pronto"

"Creo que hemos llegado a lo más que se puede ver masivamente. Si todo el mundo cree va a ser un streaming de 50.000, 100.000 personas, mirá, está equivocado", explicó el reconocido empresario y expresó tajante: "El streaming de cinco chicos diciendo cosas se va a terminar porque ya está, se dijo todo lo que teníamos que decir".

Fue el entrevistador que pretendió preguntarle si el clásico esquema de jóvenes hablando sobre anécdotas o debatiendo sobre cuestiones más bien banales iba a llegar a su fin, y el conductor arrojó: "Sí, esa muere". "Yo creo que va a empezar a suceder que tenemos que hacer contenido para distinta gente. YouTube se ve ya más en televisores que en celulares", consideró.

Para Mario Pergolini la tecnología no podrá imponerse ante las relaciones humanas

En otro momento de la entrevista que salió por el programa Error de Sistema mediante el canal de streaming Neutral, Mario Pergolini consideró que la tecnología no podrá cambiar las relaciones humanas.

"Siempre va a ser mucho más agradable hablar con alguien, abrazarlo. No sé. La interacción humana va a empezar de vuelta a tener un valor", señaló.

El conductor puso como ejemplo que se verán robots tocando el violín aunque aclaró: "Va a ser lindo ver a tu hijo tocar el violín".

"Es muy difícil dónde vamos a encontrar la humanidad pero vamos a estar buscándola todo el tiempo", expresó "a pesar de que vamos a interactuar con muchas cosas que no son humanas".

