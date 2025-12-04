Pasada la 1:30 de la madrugada, luego de 2 cuartos intermedios (la UCR cuestionó que el número para municipios que el Ejecutivo mencionó en la mesa de negociación era diferente al del proyecto original y demoró en ingresar lo de los pliegos de designaciones en Banco Provincia), la Cámara de Diputados bonaerense pudo girarle al Senado la Ley de Financiamiento / Endeudamiento para que Axel Kicillof pueda financiar el déficit fiscal con más de US$ 3.000 millones y más de 80 alcaldes municipales consigan pagar el medio aguinaldo de diciembre 2025.
ENDEUDAMIENTO
La noche de Axel Kicillof, el Banco Provincia (y Santiago Passaglia)
Axel Kicillof ya tiene su endeudamiento, Banco Provincia más (pero menos) y Santiago Passaglia desplazó a los libertarios pero más contundente Laura Cano.
El precio fueron 4 directores más en el Banco Provincia, cubrir diversas vacantes en otros organismos bonaerenses y conceder un Fondo a los municipios. Pero Kicillof consiguió no abrir el 'paquete' de designaciones en la Suprema Corte de Justicia provincial. Las anécdotas pasaron por Santiago Passaglia y por Laura Cano.
A las 4:00 del viernes 04/12, el Senado convirtió en Ley el proyecto con más de 2/3 de los votos.
Banco Provincia, etc.
Kicillof aceptó ampliar el directorio del Banco Provincia para sumar 1 vocal adicional y 3 asesores, además de habilitar lugares en el Tribunal Fiscal y el Consejo de Educación.
Kicillof logró abaratar el precio del Provincia porque inicialmente le exigían 4 directores más, y terminó concediendo menos.
El total de la fiesta es esto:
##Nuevo Directorio del Banco Provincia:
- por el Frente Renovador (Sergio Massa), Javier Osuna y a Sergio Bordoni;
- por Movimiento Derecho al Futuro (Axel Kicillof e intendentes aliados), Cuto Moreno, Julio Pereyra, Alejandro Formento y Carlos Orsingher;
- por La Cámpora, Rodrigo Rodríguez y Laura González;
- por Martín Insaurralde; Gabriela Demaría;
- por Unión y Libertad, Fernando Rozas;
- por el PRO (pese al blablablá de Sebastián Pareja), Matías Ranzini y Adrián Urreli;
- por la UCR, Marcelo Daletto y Fernando Pérez.
##En el Consejo General de Educación, designaciones pluripartidarias y sociales:
- Marcelo Zarlenga,
- Graciela Veneciano,
- Graciela Salvador,
- Graciela Ramundo,
- Maira Rocío Ricciardelli,
- la senadora Aldana Ahumada,
- el dirigente César Valicenti,
- el radical Carlos Bonino,
- Silvio Maffeo —sigue en el cargo—, y
- Josefina Mendoza.
##En el Tribunal Fiscal fueron incorporados
- los abogados Virginia María García, Mariana Rodríguez y María Fernanda Campo, Gabriel Fabián De Pascale, Federico Carozzi y Ángel Gabriel Villegas;
- los contadores Marcelo Giampaoli y Cecilia Alejandra Oroz.
##El paquete de financiamiento a municipios:
- US$ 1.045 millones para que municipios cancelen obligaciones con Rentas Generales de la Provincia y a reforzar el Fondo de Fortalecimiento y Emergencia de la Inversión Municipal;
- US$ 1.990 millones para cancelación o renegociación de deudas financieras y judiciales;
- US$ 250 millones en Letras del Tesoro para cubrir necesidades de corto plazo;
- US$ 150 millones para proyectos energéticos de Buenos Aires Energía; y
- US$ 250 millones para obras viales bajo la órbita de AUBASA.
Escandaletes
En la sesión en la Cámara Baja reapareció Santiago Passaglia, el intendente de San Nicolás, quien estaba de licencia desde hacía 2 años.
Él intentó regresar a su banca para rechazar el endeudamiento y exponer al PRO que iba a acompañar el proyecto.
El presidente de la cámara, el massista Alexis Guerrera, no le permitió el uso de la palabra por no haber presentado la licencia como jefe comunal votada por el Concejo Deliberante nicoleño: no puede ejercer 2 cargos electivos a la vez.
Passaglia sabía que era difícil que lo autorizaran pero concurrió para protagonizar un posible liderazgo opositor y 'robarle cámara' a La Libertad Avanza.
Esto requirió de gritos, cruces y hasta la intervención del personal de seguridad.
Finalmente votó su suplente, la UCR Belén Malaisi.
Más contundente pero con menos prensa fue la diputada de izquierda Laura Cano.
Según la crónica de LetraP, tras votarse el endeudamiento ella le preguntó a Guerrera por qué se estaba votando sin dar primero la discusión.
Y que ella no había podido acceder al expediente votado ni fundamenta su posición, procedimiento reprobable.
Guerrera quedó en silencio y Cano preguntó: “¿Alguien me va a responder?”.
La aplaudió el bloque de La Libertad Avanza.
Nono Vargas
Esperando que llegara el texto votado por Diputados, en el Senado aprovecharon para cantar un cumpleaños feliz pedido por la presidenta del cuerpo, Verónica Magario.
Fue para su aliado ex libertario Sergio Vargas, presidente del bloque Unión y Libertad, quien estaba mirando la sesión en la Cámara Baja por YouTube en el hall central.
El bloque Unión y Libertad (ex La Libertad Avanza) es fundamental para las votaciones que debe ganar Magario.
