La noche de Axel Kicillof, el Banco Provincia (y Santiago Passaglia)

El total de la fiesta es esto:

##Nuevo Directorio del Banco Provincia:

por el Frente Renovador (Sergio Massa), Javier Osuna y a Sergio Bordoni;

por Movimiento Derecho al Futuro (Axel Kicillof e intendentes aliados), Cuto Moreno, Julio Pereyra, Alejandro Formento y Carlos Orsingher;

por La Cámpora, Rodrigo Rodríguez y Laura González;

por Martín Insaurralde; Gabriela Demaría;

por Unión y Libertad, Fernando Rozas;

por el PRO (pese al blablablá de Sebastián Pareja) , Matías Ranzini y Adrián Urreli;

, Matías Ranzini y Adrián Urreli; por la UCR, Marcelo Daletto y Fernando Pérez.

##En el Consejo General de Educación, designaciones pluripartidarias y sociales:

Marcelo Zarlenga,

Graciela Veneciano,

Graciela Salvador,

Graciela Ramundo,

Maira Rocío Ricciardelli,

la senadora Aldana Ahumada,

el dirigente César Valicenti,

el radical Carlos Bonino,

Silvio Maffeo —sigue en el cargo—, y

Josefina Mendoza.

##En el Tribunal Fiscal fueron incorporados

los abogados Virginia María García, Mariana Rodríguez y María Fernanda Campo, Gabriel Fabián De Pascale, Federico Carozzi y Ángel Gabriel Villegas;

los contadores Marcelo Giampaoli y Cecilia Alejandra Oroz.

##El paquete de financiamiento a municipios:

US$ 1.045 millones para que municipios cancelen obligaciones con Rentas Generales de la Provincia y a reforzar el Fondo de Fortalecimiento y Emergencia de la Inversión Municipal;

US$ 1.990 millones para cancelación o renegociación de deudas financieras y judiciales;

US$ 250 millones en Letras del Tesoro para cubrir necesidades de corto plazo;

US$ 150 millones para proyectos energéticos de Buenos Aires Energía; y

US$ 250 millones para obras viales bajo la órbita de AUBASA.

passaglia guerrera Guardia de seguridad separa a Santiago Passaglia de Alexis Guerrera.

Escandaletes

En la sesión en la Cámara Baja reapareció Santiago Passaglia, el intendente de San Nicolás, quien estaba de licencia desde hacía 2 años.

Él intentó regresar a su banca para rechazar el endeudamiento y exponer al PRO que iba a acompañar el proyecto.

El presidente de la cámara, el massista Alexis Guerrera, no le permitió el uso de la palabra por no haber presentado la licencia como jefe comunal votada por el Concejo Deliberante nicoleño: no puede ejercer 2 cargos electivos a la vez.

Passaglia sabía que era difícil que lo autorizaran pero concurrió para protagonizar un posible liderazgo opositor y 'robarle cámara' a La Libertad Avanza.

Esto requirió de gritos, cruces y hasta la intervención del personal de seguridad.

Finalmente votó su suplente, la UCR Belén Malaisi.

Más contundente pero con menos prensa fue la diputada de izquierda Laura Cano.

Según la crónica de LetraP, tras votarse el endeudamiento ella le preguntó a Guerrera por qué se estaba votando sin dar primero la discusión.

Y que ella no había podido acceder al expediente votado ni fundamenta su posición, procedimiento reprobable.

Guerrera quedó en silencio y Cano preguntó: “¿Alguien me va a responder?”.

La aplaudió el bloque de La Libertad Avanza.

Nono Vargas

Esperando que llegara el texto votado por Diputados, en el Senado aprovecharon para cantar un cumpleaños feliz pedido por la presidenta del cuerpo, Verónica Magario.

Fue para su aliado ex libertario Sergio Vargas, presidente del bloque Unión y Libertad, quien estaba mirando la sesión en la Cámara Baja por YouTube en el hall central.

El bloque Unión y Libertad (ex La Libertad Avanza) es fundamental para las votaciones que debe ganar Magario.

silvana-ventura-carlos-kikuchi-y-sergio-vargas Unión y Libertad: Silvana Ventura, Carlos Kikuchi y Sergio Vargas.

-------------

Otras lecturas de Urgente24:

La adictiva miniserie de 6 episodios que vas a terminar en una noche

La miniserie de 7 capítulos que vas a querer terminar hoy mismo

La fascinante miniserie de 10 episodios que todos los críticos destacan

Actor de Stranger Things no aguantó y confesó la noticia que sacudió a todos: "Asquerosa"