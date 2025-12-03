Jornada caliente en Diputados: Milei (exultante) vs. Kicillof (nervioso)

Live Blog Post

Diputados: "Traiciones y garrochazos"

La periodista parlamentaria Déborah de Urieta habló de "traiciones y garrochazos" en la sesión preparatoria en la que juraron los diputados electos.

Aquí, algunos fragmentos de la nota que publicó en Ambito.com:

"La sesión fue un botón de muestra de lo que se viene en el tramo final del mandato de Milei: un Gobierno que seguirá dispuesto a negociar (por lo bajo y a contra reloj) y dividir a la oposición. Tal cual hizo sobre todo durante el primer año de Gobierno. Esto se vio en dos oportunidades.

La noche previa a la sesión, los popes de los diferentes bloques de la oposición habían acordado, en una reunión, no concederle las facultades delegadas a Martín Menem para el armado de las comisiones. Ninguna bancada quedó conforme por el manejo del riojano en este sentido. Lo acusan de haberse manejado a discrecionalidad y en perjuicio del grueso de las bancadas. Ese pacto lo habían sellado, entre otros, el PRO, la UCR, la Coalición Cívica, Provincias Unidas y Encuentro Federal.

Este miércoles, cuando ese tema se sometió a votación, el bloque de la UCR y del PRO rompieron ese pacto: votaron en favor de las facultades a Menem. 'Votaron para que los vuelvan a cagar', dijo uno de los diputados que participó de ese encuentro a Ámbito. Las miradas apuntaron contra el propio riojano. Las dudas que se plantean son qué les habrá ofrecido a cambio.

La segunda jugada tras bambalinas fue por la Vicepresidencia tercera. Hasta el martes a la noche, el compromiso de Menem había sido que esa silla quedara para la tercera fuerza: el bloque Provincias Unidas, que conduce la santafesina Gisela Scaglia. Y que el criterio a tomar sería 'por bloque'.

Pero en el medio de la sesión se conformó un interbloque de manera sorpresiva para, justamente, hacerse con esa silla. Se trata del espacio conformado por el PRO; el MID; el monobloque Adelante Buenos Aires, de Karina Banfi, y Manuel Garrido, de Por Santa Cruz. Lo llamativo es que este último lo contaban, al menos hasta el martes, dentro de Provincias Unidas. 'Se ve que Martín Menem se los pidió prestado', bromeó un diputado.

Según pudo saber este medio, el propio Menem le habría confirmado a Scaglia que esa Vicepresidencia era para su bancada. Con la irrupción del interbloque del PRO, MID, Banfi y Garrido, comenzaron los tironeos. Este interbloque suma 22 diputados, igual que el que Provincias Unidas armó con Encuentro Federal y la Coalición Cívica. Al haber empate, y para evitar tironeos públicos, la vicepresidencia quedó vacante, y la seguirán peleando a puertas cerradas.

Conclusión: Garrido, que responde al gobernador Claudio Vidal, no solo abandonó su bancada, sino que jugó en contra. Y el PRO le clavó otro puñal por la espalda a Provincias Unidas. No solo por el acuerdo de las facultades delegadas , sino también por la Vicepresidencia".