Jornada caliente en Diputados: Milei (exultante) vs. Kicillof (nervioso)

Realidades opuestas para Javier Milei y Axel Kicillof en Diputados: en Nación todo es euforia; en PBA reina el nerviosismo ante una sesión que se demora.

3 de diciembre de 2025 - 18:10

EN VIVO

La Cámara de Diputados es protagonista este miércoles (03/12) de las noticias. Por un lado, en el Congreso de la Nación juraron los nuevos diputados y todo fue euforia para Javier Milei y los libertarios, que se convirtieron en 1era. minoría (la sesión, por otra parte, fue bochornosa...). Por otro lado, en Diputados de la provincia de Buenos Aires hay sesión clave para Axel Kicillof, que busca aprobar el Endeudamiento, pero volvió a prorrogarse sin hora y reina el nerviosismo en el gobierno provincial.

Dos realidades opuestas hoy para Javier Milei y Axel Kicillof. Con el correr de las horas sabremos si el gobernador puede celebrar que logró el Endeudamiento que necesita PBA.

Todo lo que está ocurriendo, te lo contamos en el VIVO vespertino de Urgente24:

Live Blog Post

Diputados: "Traiciones y garrochazos"

La periodista parlamentaria Déborah de Urieta habló de "traiciones y garrochazos" en la sesión preparatoria en la que juraron los diputados electos.

image

Aquí, algunos fragmentos de la nota que publicó en Ambito.com:

"La sesión fue un botón de muestra de lo que se viene en el tramo final del mandato de Milei: un Gobierno que seguirá dispuesto a negociar (por lo bajo y a contra reloj) y dividir a la oposición. Tal cual hizo sobre todo durante el primer año de Gobierno. Esto se vio en dos oportunidades.

La noche previa a la sesión, los popes de los diferentes bloques de la oposición habían acordado, en una reunión, no concederle las facultades delegadas a Martín Menem para el armado de las comisiones. Ninguna bancada quedó conforme por el manejo del riojano en este sentido. Lo acusan de haberse manejado a discrecionalidad y en perjuicio del grueso de las bancadas. Ese pacto lo habían sellado, entre otros, el PRO, la UCR, la Coalición Cívica, Provincias Unidas y Encuentro Federal.

Este miércoles, cuando ese tema se sometió a votación, el bloque de la UCR y del PRO rompieron ese pacto: votaron en favor de las facultades a Menem. 'Votaron para que los vuelvan a cagar', dijo uno de los diputados que participó de ese encuentro a Ámbito. Las miradas apuntaron contra el propio riojano. Las dudas que se plantean son qué les habrá ofrecido a cambio.

La segunda jugada tras bambalinas fue por la Vicepresidencia tercera. Hasta el martes a la noche, el compromiso de Menem había sido que esa silla quedara para la tercera fuerza: el bloque Provincias Unidas, que conduce la santafesina Gisela Scaglia. Y que el criterio a tomar sería 'por bloque'.

Pero en el medio de la sesión se conformó un interbloque de manera sorpresiva para, justamente, hacerse con esa silla. Se trata del espacio conformado por el PRO; el MID; el monobloque Adelante Buenos Aires, de Karina Banfi, y Manuel Garrido, de Por Santa Cruz. Lo llamativo es que este último lo contaban, al menos hasta el martes, dentro de Provincias Unidas. 'Se ve que Martín Menem se los pidió prestado', bromeó un diputado.

Según pudo saber este medio, el propio Menem le habría confirmado a Scaglia que esa Vicepresidencia era para su bancada. Con la irrupción del interbloque del PRO, MID, Banfi y Garrido, comenzaron los tironeos. Este interbloque suma 22 diputados, igual que el que Provincias Unidas armó con Encuentro Federal y la Coalición Cívica. Al haber empate, y para evitar tironeos públicos, la vicepresidencia quedó vacante, y la seguirán peleando a puertas cerradas.

Conclusión: Garrido, que responde al gobernador Claudio Vidal, no solo abandonó su bancada, sino que jugó en contra. Y el PRO le clavó otro puñal por la espalda a Provincias Unidas. No solo por el acuerdo de las facultades delegadas , sino también por la Vicepresidencia".

Live Blog Post

Llorando, Vilma Ripoll intentó bloquearle el paso al auto de Javier Milei

La ex diputada del Frente de Izquierda Vilma Ripoll intentó acercarse a Milei cuando se retiraba del Congreso. Se puso delante del auto del Presidente y fue corrida por personal de Seguridad, mientras lloraba.

“Quería pedirle por el Garrahan”, contó. "Se están muriendo los pibes".

image

VER VIDEO ACÁ

Y OTRO VIDEO ACÁ.

VER NOTA COMPLETA AQUÍ

Live Blog Post

Contra las cuerdas, Lorena Villaverde renunció al Senado: Carta a Milei

La senadora electa Lorena Villaverde finalmente renunció a su banca -no estaban los votos para aprobar su pliego, dado que fue impugnado por "inhabilidad moral"-, y continuará en Diputados, donde tiene mandato hasta 2027.

La jugada se había anticipado ayer, cuando Villaverde retiró su renuncia a la banca en Diputados, preventivamente, sabiendo que no podría asumir como senadora.

En rigor, Villaverde puso a disposición de Javier Milei su renuncia... ¿qué decisión tomará el Presidente?

El mensaje que publicó en su cuenta de X, dirigido a Milei:

Señor Presidente: Me dirijo a usted con el respeto y la convicción profunda que me trajeron a la vida pública: la defensa irrestricta de la libertad, el apego absoluto a nuestra Constitución Nacional y el compromiso inquebrantable con el proyecto de transformación que usted lidera y que, sin exagerar, está marcando un antes y un después en la historia argentina.

Es una decisión que nace desde el amor, la responsabilidad y la coherencia: mis hijos están antes que cualquier cargo, porque ninguna ambición política vale más que su bienestar. En estos meses fui víctima de operaciones mediáticas obscenas, maliciosas y profundas, diseñadas para destruir, desgastar y humillar. No fueron discusiones políticas: fue una violencia calculada contra una mujer, una madre y una dirigente que incomoda a la vieja política. Aceptar continuar bajo esas condiciones sería convalidar el daño y poner en riesgo a mi familia. No lo voy a hacer.

Al mismo tiempo, entiendo el momento histórico que estamos viviendo. Sectores del viejo régimen han intentado convertir mi situación personal en una herramienta para frenar las reformas, obstaculizar la conformación del bloque oficialista en el Senado y desgastar al proyecto de cambio. No voy a ser parte de esa maniobra. No me van a usar como pieza para detener el rumbo que millones de argentinos eligieron.

Frente a este escenario, y fiel a mis convicciones, quiero dejar algo claro: yo no me involucré en este proyecto por un asiento, ni por una dieta, ni por honores personales. Entré porque creo en la libertad, en el mérito, en el trabajo duro y en su liderazgo. Y precisamente por eso, porque creo en este rumbo como la única salida posible para la Argentina, pongo a su entera disposición mi renuncia a la banca de Senadora por la provincia de Río Negro.

Lo hago con la serenidad de quien sabe quién es, y con la certeza de que ningún cargo vale más que la oportunidad histórica de que la Argentina rompa definitivamente con el fracaso estructural. También lo hago porque sé que dilatar decisiones solo beneficia a quienes quieren ver caer este proceso de transformación. Yo soy libre y voy a defender la libertad, incluso si eso implica dar un paso al costado.

No renuncio a mis convicciones.

No renuncio a mi compromiso con Río Negro.

No renuncio a acompañar este proyecto histórico.

Solo renuncio a ser usada como herramienta para dañar al gobierno, a las reformas y al futuro de los argentinos.

A su disposición, como siempre. Cordialmente.

VER NOTA

Live Blog Post

Provincias Unidas formalizó bloque en Diputados, con sorpresas: Pichetto, afuera

Finalmente, Miguel Pichetto y Nicolás Massot no formarán parte del bloque Provincias Unidas en Diputados, tal como se preveía. El motivo, según había trascendido, tiene que ver con que Gisela Scaglia fue designada presidenta de la bancada, puesto al que aspiraba Pichetto.

La otra sorpresa fue una incorporación: Lourdes Arrieta dejó Coherencia para sumarse al nuevo bloque conformado por la alianza de gobernadores.

VER NOTA

Live Blog Post

Martín Menem fue ratificado como presidente de Diputados

Martín Menem continuará siendo el presidente de la Cámara de Diputados, ya que se ratificó su continuidad esta tarde en la sesión preparatoria. Por su parte, la diputada de UxP Cecilia Moreau mantuvo la vicepresidencia 1 y el libertario Luis Petri fue designado como vicepresidente segundo.

Menem fue reelecto por amplia mayoría, con el respaldo de la Libertad Avanza y bloques aliados, y la abstención de Unión por la Patria y la izquierda.

image

El presidente del bloque de Unión por la Patria, German Martínez, cuestionó la gestión de Menem porque “funcionó más como jefe de bloque que como presidente de la Cámara de Diputados”, y dijo que pese a que no acompañarán su reelección esperaba que se mejore “la relación” entre las fuerzas políticas.

En tanto, la vicepresidencia tercera quedó sin definición ya que hubo polémica al ser reclamada por los interbloques Unidos y otro que armaron el PRO, UCR, Adelante Buenos Aires, y por Santa Cruz, dado que los dos tienen 22 legisladores cada uno.

Pese a la queja de la jefa del interbloque Unidos, Gisela Scaglia, hubo acuerdo entre la Libertad Avanza y los bloques aliados para postergar esta decisión.

Live Blog Post

Problemas para Axel Kicillof: Sesión por Endeudamiento prorrogada (sin horario...)

Axel Kicillof hizo varias solicitudes y muchas negociaciones para que se apruebe el Financiamiento (Endeudamiento). Sin embargo, a las 15:00 la sesión en Diputados no comenzó y la información a la prensa es "Prórroga sin hora".

A las 15:14, el presidente saliente de la Cámara Baja, Alexis Guerrera, abrió la sesión solo con diputados peronistas en sus bancas. La legisladora Marcela Basualdo pidió un cuarto intermedio sin hora, concedido a las 15:15.

¿Qué sucede? Por ejemplo, los pliegos para ampliar el directorio del Banco Provincia de Buenos Aires no ingresaron y los votos prestados a Kicillof no aparecen sin la contrapartida acordada.

Es la 3ra. vez que se reúne la Cámara y, en teoría, se encuentra todo resuelto pero las 2 veces anteriores, la sesión fracasó: en una, sólo fueron aprobados Presupuesto 2026 y Ley Fiscal; en la siguiente, no ocurrió el quorum.

En teoría, en esta ocasión todo se encontraba resuelto. Sin embargo, hasta las 15:30, la situación es bastante similar a la vez anterior, cuando por el mismo motivo ("No llegaron los papeles") termino 'pinchándose'.

VER NOTA

-------------

