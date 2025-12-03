INCIDENTE AL SALIR
Vilma Ripoll no tiene límites: Se tiró sobre el auto de Milei
La exdiputada de izquierda quería hacerle un reclamo al mandatario. La explicación y el cruce con una militante libertaria.
“Quería pedirle por el Garrahan”, expresó Ripoll, que tras su intervención fue separada por el personal de seguridad y terminó llorando a las puertas del Congreso.
Mientras explicaba la situación, la ex legisladora fue increpada además por una militante de Las Fuerzas del Cielo, lo que generó tensión y enfrentamientos en la vía pública.
Qué argumentó Ripoll
Luego recordó su pasado de trabajadora de la salud
Altercado
Instantes más tarde, la exlegisladora mantuvo un altercado con una militante libertaria: “Para un poquito. Sacala, tomatelá”, le dijo apartándola de los micrófonos. Y la seguidora de Milei le respondió: “Mirala cómo me agrede la sinvergüenza”.
https://alpha-assets.tadevel cdn.com/6930963c76ccfa9991279c3e/video.mp4
