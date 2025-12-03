urgente24
INCIDENTE AL SALIR

Vilma Ripoll no tiene límites: Se tiró sobre el auto de Milei

La exdiputada de izquierda quería hacerle un reclamo al mandatario. La explicación y el cruce con una militante libertaria.

03 de diciembre de 2025 - 18:28
Vilma Ripoll al salir del Congreso ( foto desde el lugar)

La exdiputada del Frente de Izquierda Vilma Ripoll protagonizó en la tarde del miércoles (03/12) un incidente en las afueras del Congreso cuando se arrojó sobre el auto oficial que llevaba al Presidente Javier Milei tras la sesión preparatoria de los diputados.

Quería pedirle por el Garrahan”, expresó Ripoll, que tras su intervención fue separada por el personal de seguridad y terminó llorando a las puertas del Congreso.

Mientras explicaba la situación, la ex legisladora fue increpada además por una militante de Las Fuerzas del Cielo, lo que generó tensión y enfrentamientos en la vía pública.

Qué argumentó Ripoll

Se están yendo los profesionales, se están muriendo los pibes. Me intentaron tapar todo, poniendo el cuerpo para que yo no me puede acercar. Yo solo quería pedirle que le den la plata al Garrahan. Le quería pedir eso. Se está yendo el personal, a los pibes no les dan las prótesis. Se fueron 270 médicos Se están yendo los profesionales, se están muriendo los pibes. Me intentaron tapar todo, poniendo el cuerpo para que yo no me puede acercar. Yo solo quería pedirle que le den la plata al Garrahan. Le quería pedir eso. Se está yendo el personal, a los pibes no les dan las prótesis. Se fueron 270 médicos

Luego recordó su pasado de trabajadora de la salud

Hace 40 años que soy enfermera y sé como es eso. Van a despedir a los compañeros que organizaron la protestas, además no le llegó la plata para funcionar. No le dan la prótesis a los chicos. Nada llegó, necesitan la ley de emergencia que acá votamos Hace 40 años que soy enfermera y sé como es eso. Van a despedir a los compañeros que organizaron la protestas, además no le llegó la plata para funcionar. No le dan la prótesis a los chicos. Nada llegó, necesitan la ley de emergencia que acá votamos

diputados2.jpeg
La jura en Diputados, tuvo todo tipo de alternativas que rozaron la falta de respeto a la democracia&nbsp;

Altercado

Instantes más tarde, la exlegisladora mantuvo un altercado con una militante libertaria: “Para un poquito. Sacala, tomatelá”, le dijo apartándola de los micrófonos. Y la seguidora de Milei le respondió: “Mirala cómo me agrede la sinvergüenza”.

https://alpha-assets.tadevel cdn.com/6930963c76ccfa9991279c3e/video.mp4

