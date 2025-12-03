Vilma Ripoll no tiene límites: Se tiró sobre el auto de Milei

Hace 40 años que soy enfermera y sé como es eso. Van a despedir a los compañeros que organizaron la protestas, además no le llegó la plata para funcionar. No le dan la prótesis a los chicos. Nada llegó, necesitan la ley de emergencia que acá votamos Hace 40 años que soy enfermera y sé como es eso. Van a despedir a los compañeros que organizaron la protestas, además no le llegó la plata para funcionar. No le dan la prótesis a los chicos. Nada llegó, necesitan la ley de emergencia que acá votamos

diputados2.jpeg La jura en Diputados, tuvo todo tipo de alternativas que rozaron la falta de respeto a la democracia

Altercado

Instantes más tarde, la exlegisladora mantuvo un altercado con una militante libertaria: “Para un poquito. Sacala, tomatelá”, le dijo apartándola de los micrófonos. Y la seguidora de Milei le respondió: “Mirala cómo me agrede la sinvergüenza”.

