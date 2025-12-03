Bancos vs fintech: Guerra abierta por los sueldos y la plata en cuentas

En las últimas horas, las principales asociaciones bancarias del país salieron a marcar la cancha, pidieron que fintech y billeteras virtuales no sean habilitadas para pagar sueldos ni jubilaciones. La polémica crece con la digitalización financiera avanza a paso firme, y los bancos sienten que su territorio se achica.
El comunicado conjunto firmado por ABA, Adeba y Abappra —que agrupan a la banca extranjera, privada nacional y pública/cooperativa respectivamente— advierte que permitir ese cambio implicaría riesgos “injustificables” para trabajadores, jubilados y el sistema financiero. Para entender por qué, conviene revisar qué dicen, qué piden y qué podría pasar con los sueldos en Argentina.
¿Por qué los bancos rechazan que fintech manejen sueldos?
Las entidades agrupadas aseguran que las fintech no ofrecen las garantías estructurales que brinda una institución bancaria regulada por el Banco Central de la República Argentina (BCRA). Según su propio comunicado:
- Las fintech no estarían supervisadas de forma equivalente al sistema bancario, y por lo tanto no podrían garantizar la seguridad de los fondos depositados —una vulnerabilidad grave si la billetera sufre un colapso financiero.
- Permitir sueldos y jubilaciones fuera del sistema formal implicaría un salto en el riesgo sistémico con menos crédito disponible, menor control sobre flujos y una debilitación de la estructura financiera oficial.
- La bancarización tradicional, defienden, ha demostrado ser eficaz “incluso en las peores crisis”, garantizando servicios gratuitos, acceso a caja de ahorro, tarjeta de débito y otra infraestructura que no siempre ofrecen las billeteras. No se trata de una cuestión de competencia, sino de confianza, respaldo institucional y estabilidad financiera. Y en ese terreno, los bancos no parecen dispuestos a ceder terreno sin dar pelea.
¿Qué dicen las fintech sobre el pago de sueldos?
Del otro lado, las billeteras virtuales y fintech vienen reclamando que se les permita ofrecer cuentas sueldo y previsionales. Argumentan que ya funcionan como proveedores de servicios de pago —registrados ante el BCRA— y que habilitarlas ampliaría el acceso al sistema financiero formal para quienes hoy están “en el limbo” o prefieren soluciones digitales.
Para muchos usuarios, la propuesta suena atractiva porque en lugar de depender de un banco
tradicional, podrían recibir su salario en la billetera de su elección, con la promesa de agilidad, simplicidad y —en algunos casos— rendimientos sobre los saldos. Pero para los bancos, ese atractivo no compensa el riesgo.
¿Qué dice la regulación y la historia del pago de sueldos en Argentina?
Hasta mediados de la década del ’90, sueldos y jubilaciones se pagaban en efectivo. Con la reforma de bancarización impulsada por el Estado, se reemplazó ese esquema por el depósito en cuentas bancarias a nombre del trabajador o jubilado.
Con ese cambio, la cuenta sueldo ganó relevancia porque es gratuita, permite extracciones sin costo y abre derechos como el acceso a créditos o análisis de riesgo.
Por eso, los bancos sostienen que desnaturalizar ese marco —permitiendo pagos por billeteras no reguladas del mismo modo— pone en juego la formalidad, la seguridad y la garantía de los depósitos.
¿Qué volumen tiene hoy el sistema bancario de cuentas sueldo y jubilaciones?
Las tres cámaras bancarias aportaron datos que buscan dar dimensión al tema, más de 10 millones de cuentas sueldo están activas, utilizadas por unas 620.150 empresas para pagar haberes. A eso se suman 14,7 millones de cuentas previsionales —muchas de jubilaciones y pensiones— que acreditan haberes de adultos mayores.
Este peso estructural del sistema bancario —sumado a su trayectoria, regulación y respaldo— es el principal argumento para impedir una apertura hacia las fintech en ese segmento.
¿Qué riesgos concretos denuncian los bancos si se aprueba el cambio?
- Pérdida de fondos: si una billetera virtual falla, quiebra o sufre hackeo, los trabajadores y jubilados podrían perder sus haberes, cuestión que no ocurre con bancos regulados.
- Fragilidad del sistema de crédito: al bajar los depósitos de liquidez en bancos tradicionales, disminuye la base para otorgar préstamos personales, hipotecarios o comerciales, afectando la economía en general.
- Desregulación y riesgo sistémico: las fintech no estarían preparadas para asumir contingencias que requieren respaldo institucional, lo que representaría una amenaza para la estabilidad financiera nacional.
¿Qué puede pasar en los próximos meses con esta disputa bancos vs fintech?
Con una economía exigida, alta demanda de digitalización y cambios normativos en análisis, los bancos buscan evitar que la regulación se flexibilice. En tanto, las fintech empujan por su apertura, apelando a la modernización y a los cambios en los hábitos de los usuarios.
Si bien el DNU 70/23 había abierto la posibilidad de que cuentas sueldo y de jubilación se gestionen fuera de la banca tradicional, muchos bancos esperan que la Justicia o nueva normativa reviertan ese permiso.
