Bancos vs fintech: Guerra abierta por los sueldos y la plata en cuentas

tradicional, podrían recibir su salario en la billetera de su elección, con la promesa de agilidad, simplicidad y —en algunos casos— rendimientos sobre los saldos. Pero para los bancos, ese atractivo no compensa el riesgo.

¿Qué dice la regulación y la historia del pago de sueldos en Argentina?

Hasta mediados de la década del ’90, sueldos y jubilaciones se pagaban en efectivo. Con la reforma de bancarización impulsada por el Estado, se reemplazó ese esquema por el depósito en cuentas bancarias a nombre del trabajador o jubilado.

Con ese cambio, la cuenta sueldo ganó relevancia porque es gratuita, permite extracciones sin costo y abre derechos como el acceso a créditos o análisis de riesgo.

Por eso, los bancos sostienen que desnaturalizar ese marco —permitiendo pagos por billeteras no reguladas del mismo modo— pone en juego la formalidad, la seguridad y la garantía de los depósitos.

Billeteras virtuales al ataque: Por qué Mercado Pago, Ualá y Cocos quieren ser bancos

¿Qué volumen tiene hoy el sistema bancario de cuentas sueldo y jubilaciones?

Las tres cámaras bancarias aportaron datos que buscan dar dimensión al tema, más de 10 millones de cuentas sueldo están activas, utilizadas por unas 620.150 empresas para pagar haberes. A eso se suman 14,7 millones de cuentas previsionales —muchas de jubilaciones y pensiones— que acreditan haberes de adultos mayores.

Este peso estructural del sistema bancario —sumado a su trayectoria, regulación y respaldo— es el principal argumento para impedir una apertura hacia las fintech en ese segmento.

¿Qué riesgos concretos denuncian los bancos si se aprueba el cambio?

Pérdida de fondos : si una billetera virtual falla, quiebra o sufre hackeo, los trabajadores y jubilados podrían perder sus haberes, cuestión que no ocurre con bancos regulados.

: si una billetera virtual falla, quiebra o sufre hackeo, los trabajadores y jubilados podrían perder sus haberes, cuestión que no ocurre con bancos regulados. Fragilidad del sistema de crédito : al bajar los depósitos de liquidez en bancos tradicionales, disminuye la base para otorgar préstamos personales, hipotecarios o comerciales, afectando la economía en general.

: al bajar los depósitos de liquidez en bancos tradicionales, disminuye la base para otorgar préstamos personales, hipotecarios o comerciales, afectando la economía en general. Desregulación y riesgo sistémico: las fintech no estarían preparadas para asumir contingencias que requieren respaldo institucional, lo que representaría una amenaza para la estabilidad financiera nacional.

¿Qué puede pasar en los próximos meses con esta disputa bancos vs fintech?

Con una economía exigida, alta demanda de digitalización y cambios normativos en análisis, los bancos buscan evitar que la regulación se flexibilice. En tanto, las fintech empujan por su apertura, apelando a la modernización y a los cambios en los hábitos de los usuarios.

Si bien el DNU 70/23 había abierto la posibilidad de que cuentas sueldo y de jubilación se gestionen fuera de la banca tradicional, muchos bancos esperan que la Justicia o nueva normativa reviertan ese permiso.

Más noticias en Urgente24

AFA sacude al fútbol argentino tras la medida que definió con TyC Sports

Ajustes en Cuenta DNI: Qué pasará con la aplicación

Telefe empieza a cortar cabezas: Qué famosa conductora se queda sin sueldo

Finlandia y USA logran el sueño de Tesla: trasmitir electricidad sin cables

Javier Castrilli destapó la olla y soltó una bomba sobre Toviggino y Tapia en la AFA