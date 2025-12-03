Tras la muerte de Russo se confima quién será el técnico de Boca en 2026

image

Por si fuera poco el que también habló de los dotes de Úbeda fue Marcelo el Chelo Delgado, mano derecha de Riquelme en Boca. “Después de lo que pasó con Miguel se optó por continuar con este cuerpo técnico. Tiene una gran relación con el plantel y se ve dentro del campo del juego. Es una gran decisión del presidente. Úbeda estuvo mucho tiempo al lado de Miguel y aprendió un montón de cosas en muchos sentidos. Verlo dirigir el primer equipo de Boca me llena de orgullo”, expresó con Radio Continental.