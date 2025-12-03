No caben dudas que uno de los hechos más tristes de Boca en mucho tiempo fue el fallecimiento de Miguel Ángel Russo. Juan Román Riquelme decidió que sea Claudio Úbeda el que tome su lugar hasta fin de año y de cara al 2026 parece que el presidente Xeneize ya decidió quién será el sucesor definitivo de Miguelo.
RIQUELME DECIDIÓ
Tras la muerte de Russo se confima quién será el técnico de Boca en 2026
Juan Román Riquelme piensa en el 2026 y ya definió quién será el entrenador de Boca con la Copa Libertadores como gran objetivo.
Hoy en día Boca pasa por un muy buen momento no solo por los buenos resultados sino porque el equipo va camino a ganar una solidez que hace tiempo no tenía. Más allá de que se destaca el liderazgo de Leandro Paredes, todos en la interna reconocen a Claudio Úbeda y es por eso que Juan Román Riquelme está muy cerca de confirmarlo como el DT definitivo para la próxima temporada.
Úbeda, el nombre de Riquelme para dirigir a Boca
“El cuerpo técnico de Úbeda está haciendo las cosas bien y se quiere quedar. Vamos camino a que Úbeda se quede porque hizo las cosas muy bien y lo quieren los jugadores. Convenció a los jugadores, fue leal con Russo, los jugadores lo quieren. Si Úbeda es campeón, no habrá mucha duda sobre el camino a seguir. Hay muchas chances de que Úbeda siga como técnico de Boca en 2026”, afirmó Martín Arévalo, quien cubre el día a día del Xeneize en Radio La Red.
Por si fuera poco el que también habló de los dotes de Úbeda fue Marcelo el Chelo Delgado, mano derecha de Riquelme en Boca. “Después de lo que pasó con Miguel se optó por continuar con este cuerpo técnico. Tiene una gran relación con el plantel y se ve dentro del campo del juego. Es una gran decisión del presidente. Úbeda estuvo mucho tiempo al lado de Miguel y aprendió un montón de cosas en muchos sentidos. Verlo dirigir el primer equipo de Boca me llena de orgullo”, expresó con Radio Continental.
Claramente una consagración en el Torneo Clausura sellaría por completo la continuidad de Claudio Úbeda como técnico de Boca en 2026. No obstante, hay una conformidad muy grande con el trabajo demostrado en estos meses y con el aval del plantel, Juan Román Riquelme está muy cerca de confirmarlo en el cargo para que sea el sucesor definitivo de Miguel Ángel Russo.
Más en GOLAZO 24
Lo quería Riquelme, es hincha de Boca pero está a un paso de ser refuerzo de River
Tras los llamados de River se confirmó el futuro de Sebastián Villa
River juega fuerte: Marcelo Gallardo va por un jugador de la Selección Argentina
Milei se metió de lleno en River y genera un terremoto para Chiqui Tapia y la AFA