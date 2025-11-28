El plantel de Boca se está preparando para lo que serán los cuartos de final del Torneo Clausura frente a Argentinos Juniors, pero mientras la pelota sigue rodando hay otro asunto que mantiene en vilo a Juan Román Riquelme y el resto de los hinchas y es el futuro de La Bombonera.
RIQUELME ATENTO
La medida del Gobierno de la Ciudad que lo cambia todo para Boca y La Bombonera
La Legislatura Porteña adoptó una medida que favorece a Juan Román Riquelme, presidente de Boca, en relación a la ampliación de la Bombonera.
Desde que Juan Román Riquelme comenzó a meterse en la vida política de Boca uno de sus objetivos siempre fue lograr la ampliación de La Bombonera y ahora una medida del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires termina siendo fundamental para que el proyecto que el presidente Xenize tiene entre manos marche por buen camino.
Durante años Boca buscó, sobre todo en los años del Macrismo, comprar las casas linderas a la Bombonera ancladas en la calle Del Valle Iberlucea para poder usar esos terrenos para construir una nueva tribuna. Con Riquelme a cargo esto cambió ya que comenzó a darle forma a un proyecto que no incluye la compra de dichas propiedades.
Ahora lo que se supo es que este jueves comenzó en la Legislatura Porteña una discusión donde lo que se buscará es confeccionar una lista de bienes históricos de la Ciudad y donde se incluirá algunas propiedades que están justamente sobre la calle Del Valle Iberlucea. Esto hace que nadie pueda comprar dichos inmuebles para derribarlos.
Boca avanza en la ampliación de La Bombonera con el proyecto de Riquelme
Lo que en principio parece ser una medida negativa para Boca lo que hace es favorecer por completo a Juan Román Riquelme. Desde hace meses el presidente de Boca tomó la decisión de ampliar La Bombonera sin comprar las casas linderas y la medida del Gobierno de La Ciudad no hace más que obligar al Xenieze a seguir el proyecto de su presidente.
El plan de Riquelme consiste en ir en dirección opuesta a la calle Del Valle Iberlucea y ganar espacio corriendo la platea baja hacia las vías que van por detrás de La Bombonera. Luego demoler los palcos actuales y construir una nueva estructura y todo esto incluye el desplazamiento del campo de juego para ganar aún más terreno.
