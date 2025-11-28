La medida del Gobierno de la Ciudad que lo cambia todo para Boca y La Bombonera

image

Boca avanza en la ampliación de La Bombonera con el proyecto de Riquelme

Lo que en principio parece ser una medida negativa para Boca lo que hace es favorecer por completo a Juan Román Riquelme. Desde hace meses el presidente de Boca tomó la decisión de ampliar La Bombonera sin comprar las casas linderas y la medida del Gobierno de La Ciudad no hace más que obligar al Xenieze a seguir el proyecto de su presidente.